Bezos oznámil omezení názorových stránek v deníku The Washington Post

„Budeme každý den psát na podporu a obranu dvou pilířů: osobních svobod a volného trhu,“ napsal Bezos na sociální síti X. „Budeme se samozřejmě věnovat i dalším tématům, ale názory odporující těmto pilířům necháme publikovat jiné,“ dodal.

Krok, který podle agentury AFP představuje značný odklon od dosavadního způsobu prezentace novinářských názorů v deníku i jiných tradičních médiích po celém světě, přichází v době, kdy americká média čelí rostoucímu tlaku na svou nezávislost a čelí obvinění za zaujatosti ze strany prezidenta Donalda Trumpa.

V říjnu Bezos vyvolal kontroverzi tím, že zablokoval chystané redakční vyjádření podpory tehdejší demokratické viceprezidentce Kamaly Harrisové pro prezidentské volby v roce 2024. Vyvolalo to protesty v redakci a hromadné rušení předplatného.

V lednu podala známá politická karikaturistka Ann Telnaesová výpověď poté, co vedení deníku odmítlo zveřejnit její karikaturu zobrazující Bezose plazícího se před Trumpem. Šéfredaktor názorové rubriky David Shipley tehdy rozhodnutí hájil tím, že bylo učiněno proto, aby se zabránilo opakovanému informování o stejném tématu.

Ve středu Bezos oznámil, že Shipley ze své funkce odchází, protože nesouhlasí s novou redakční politikou ohledně názorových stránek.

„Jeff Bezos dnes masivně zasáhl do názorové sekce deníku The Washington Post - dává jasně najevo, že nesouhlasné názory tam nebudou zveřejňovány ani tolerovány,“ uvedl na X Jeff Stein, hlavní ekonomický zpravodaj listu. Zároveň pohrozil „okamžitým odchodem“, pokud Bezos bude zasahovat do zpravodajské části deníku.

Majitel Amazonu a třetí nejbohatší muž světa Bezos se spolu s dalšími americkými technologickými magnáty objevuje stále častěji blízkosti Trumpa od jeho loňského zvolení americkým prezidentem. Patřil do skupiny technologických miliardářů, kteří se dostali na přední místa při Trumpově inauguraci. V době od Trumpova zvolení do lednového nástupu do úřadu republikána navštívil v jeho sídle Mar-a-Lago.

Ve svém dnešním příspěvku Bezos argumentuje, že The Washington Post nemusí poskytovat opačné názory, protože „tuto práci dělá internet“.