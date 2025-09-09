Platforma Komunita vznikla přímo ze zkušenosti zakladatelů internetového magazínu The Mag i samotných tvůrců. Stojí za ní kromě The Mag i studio Lepshee, kteří do projektu zapojují i své další značky a partnery.
„Komunita je prostředí, ne bariéra. Nechceme stavět zdi mezi tvůrci a fanoušky, ale místo, kde se oba cítí součástí jedné komunity,“ vysvětlili tvůrci nové platformy - Jan Strach, Zdeno Boureanu a Petr Žižka. Doplnili, že slovo „komunita“ není marketingová nálepka, je to skutečnost, kterou chtějí autoři i jejich publikum.
Od spuštění v úterý 9. září nabízí Komunita prémiový obsah předních českých a slovenských tvůrců – od videí a podcastů až po bonusové materiály.
Komunita nabízí gamifikované prvky, více úrovní členství a interaktivní funkce, které posilují vztah mezi autory a jejich publikem. Tvůrci mají plnou kontrolu nad tím, jak spravují svůj obsah i komunikaci se sledujícími.