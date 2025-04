Druhá série The Last of Us je úspěšnější než jednička. Sledujte s iDNES Premium

Z druhé řady seriálu The Last of Us | foto: Max

Premiérový díl druhé série The Last of Us přilákal během svého uvedení 5,3 milionu diváků, což je o 13 procent více, než kolik měla premiéra úvodní řady. Už tehdy se přitom jednalo o druhý nejsledovanější start v historii HBO. Každá další epizoda první série si navíc postupně získávala další diváky – finále sledovalo dokonce o 74 procent lidí více než premiéru.

Podobný nárůst lze očekávat i u právě vysílané druhé řady, zejména díky velmi pozitivním ohlasům od recenzentů, kteří ji již viděli celou. Podle jejich reakcí nás čeká emocionální, devastující a brutální podívaná s epickými scénami, které prý svou působivostí připomínají ty nejlepší momenty ze Hry o trůny.

The Last of Us je adaptací dvou úspěšných videoher. První série zpracovávala děj prvního dílu řady, zatímco druhá série pokryje jen část děje videohry The Last of Us Part II. Již nyní je potvrzena třetí řada, pravděpodobně dojde i na čtvrtou.

Seriál sleduje příběh pašeráka Joela, který se snaží přežít v postapokalyptickém světě zasaženém ničivou houbovou infekcí, jež mění lidi v krvelačné netvory. Stejně jako druhá hra i nová série se zabývá tématem, že hranice mezi hrdinou a padouchem záleží na úhlu pohledu.

Streamovací služba Max s iDNES Premium

Nové epizody The Last of Us vycházejí každé pondělí na streamovací službě Max, ke které mají noví roční členové iDNES Premium přístup na tři měsíce zdarma. Samostatný tříměsíční přístup ke službě Max běžně stojí 657 Kč a roční členství iDNES Premium standardně vyjde na 890 Kč. Dohromady by tak zájemci zaplatili 1 547 Kč. V rámci aktuální mimořádné nabídky však mohou získat obě služby dohromady za pouhých 690 Kč.

Členové díky tomu získají neomezený přístup ke všem prémiovým článkům, speciálním obsahovým seriálům, e-knihám i audioknihám zdarma, přednostní nákupy vstupenek a možnost účastnit se exkluzivních soutěží o atraktivní ceny. Navíc budou moci po dobu tří měsíců sledovat stovky filmů, seriálů a dokumentů dostupných na streamovací platformě Max.