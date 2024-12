Telly láká ve vánoční kampani na sportovní přenosy a kolo štěstí

„Chtěli jsme Vánoce pojmout jinak, než je v marketingu před svátky obvyklé a upřímně, s komunikací jsme trochu zaspali. Mohli jsme dát miliony do reklamy a mít to rychle za sebou, ale rozhodli jsme se místo toho věnovat vše zákazníkům,“ popsal marketingový ředitel Telly Jan Schöppel.

Hlavním tahákem kampaně je kolo štěstí, které každému novému zákazníkovi dává šanci vyhrát. Vytočit si lze slevu na TV balíček nebo rovnou Telly na celý rok zdarma, k tomu pak i na měsíc HBO a Max a pod stromeček stylový dárek z e-shopu.

Pro ty, kteří chtějí zažít každý zápas naplno, Telly nabízí různé TV balíčky. Kromě živých přenosů Ligy mistrů a Evropské ligy, tu fanoušci najdou i ATP, NHL, MMA či F1 a další.

„Možná se to zdá neuvěřitelné, ale zaspání přípravy je v marketingu docela častý jev. Takže nešlo o nic, na co bychom nedokázali reagovat. Když nás Jan Schöppel oslovil s urgentní poptávkou na vánoční kampaň, neváhali jsme. Jeden čtvrtek jsme si zavolali, další středu natáčeli. Je radost spolupracovat s klienty, kteří vědí, co chtějí,“ shodli se Adam Slaběňák a Jan Zrzavý z agentury X Production, která se na kampani podílela.