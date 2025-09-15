„Podzimní kampaň ‚To koukáte‘ je začátkem toho, kam chceme v následujícím období Telly posunout,“ uvedl marketingový ředitel Telly Jan Schöppel.
Tváří nové kampaně se stal herec Michal Isteník.
„Chceme dát novým i potenciálním zákazníkům najevo, že u nás má prioritu stabilita přenosu, zákaznická péče a samozřejmě obsah. Velkým milníkem je pak také MAXI balíček,“ doplnil Schöppel s tím, že novou nabídku ocení hlavně fanoušci bojových sportů, kteří tak mohou sledovat všechny turnaje Oktagonu.
Ke konci roku ještě chce operátor představit další novinky, například vlastní tematické kanály či sportovní speed kanály, které budou s maximálním zpožděním čtyři až pět vteřin oproti skutečnosti.
„Cílem pro první pololetí roku 2026 je pak také vlastní videotéka a nový věrnostní program,“ prozradil další plány Schöppel.
Šéf Telly Rusnák: Snažíme se kombinovat sport a rodinné programy
Operátor, který spolupracuje se servery ČSFD a Livesport, nabízí divákům v Česku služby internetové a satelitní televize. V jejich programové nabídce je kromě řady filmových, seriálových, zábavných i dokumentárních kanálů také prémiový sportovní obsah. Telly poskytuje sedmidenní archiv, přeskakování reklam i nahrávání pořadů na 30 dní.