„Těší nás, že se společnost Telly s.r.o. stala novým držitelem značky CZECH MADE a zároveň úplně prvním držitelem tohoto náročného ocenění ve svém oboru,“ uvedl Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost, která je správcem značky CZECH MADE.
Doplnil, že z výsledků hodnocení je zřejmé, že má tato společnost velmi dobře nastavené procesy a systém řízení, který je připraven obstát i v náročných kritériích hodnocení.
„Zaměstnanci zároveň tvoří sehraný kompetentní tým, který významně přispívá k celkové kvalitě poskytovaných služeb. Byli jsme pozitivně překvapeni vysokou mírou připravenosti společnosti na hodnocení, dále jejím důrazem na kvalitu a inovace,“ dodal Koten.
„V Telly jsme hrdí na to, že jsme česká firma se silnými kořeny. Ocenění CZECH MADE vnímáme jako potvrzení toho, že naše práce dává smysl. Není to jen nálepka na webu, ale závazek vůči našim zákazníkům, že jim i nadále budeme doručovat špičkovou zábavu s osobním přístupem našeho zákaznického servisu a kvalitou obsahu i stabilitou naší služby, na kterou se mohou spolehnout,“ připojil marketingový ředitel Telly Jan Schöppel.
Značku CZECH MADE mohou získat pouze české výrobky nebo služby, které úspěšně absolvují vícekriteriální hodnocení zaměřené na šetření všech zainteresovaných stran. Hodnocení vykonává zkušená komise složená z expertů a odborníků.
Samotné hodnocení probíhá ve třech navazujících krocích. Prvním z nich je zpracování sebehodnotící zprávy společnosti, která obsahuje pevně stanovené oblasti, jako jsou například splňované normy, atesty či již získané certifikace.
Druhým krokem je hodnocení spokojenosti zákazníků se službami společnosti, které má formu nezávislého šetření mezi klienty. Závěrečnou a klíčovou částí procesu je místní šetření odborníků na danou oblast přímo ve společnosti.
Hodnotitelé se zaměřují celkem na dvanáct oblastí, mezi které patří například strategie a plánování, vedení firmy, řízení lidských zdrojů, systémy řízení kvality a procesů, spokojenost zákazníků i zaměstnanců, odpovědnost vůči společnosti včetně vlivu na životní prostředí, nabídka služeb a také ekonomické výsledky.
Značka CZECH MADE je společnostem, které úspěšně projdou hodnoticím procesem, propůjčována na dva roky.
CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice. Česká společnost pro jakost ji uděluje českým výrobkům napříč obory a službám poskytovaným českými společnostmi. Jejím cílem je usnadnit zákazníkům orientaci v nabídce kvalitních výrobků a služeb na českém trhu a zároveň podpořit odpovědné organizace, které dlouhodobě dbají na prokazatelnou kvalitu svých produktů a přinášejí zákazníkům vysokou přidanou hodnotu.
Značka vznikla s cílem nabídnout spotřebitelům jednoduchý a důvěryhodný nástroj pro výběr kvalitních českých výrobků a služeb.