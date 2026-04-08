Televizní operátor Telly uspěl v náročném hodnocení a získal značku CZECH MADE

Televizní operátor Telly získal prestižní ocenění CZECH MADE, které uděluje Česká společnost pro jakost na základě komplexního hodnocení kvality českých výrobků a služeb. Hodnocení je výsledkem především místního šetření a zjišťování míry spokojenosti zákazníků.

„Těší nás, že se společnost Telly s.r.o. stala novým držitelem značky CZECH MADE a zároveň úplně prvním držitelem tohoto náročného ocenění ve svém oboru,“ uvedl Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost, která je správcem značky CZECH MADE.

Doplnil, že z výsledků hodnocení je zřejmé, že má tato společnost velmi dobře nastavené procesy a systém řízení, který je připraven obstát i v náročných kritériích hodnocení.

„Zaměstnanci zároveň tvoří sehraný kompetentní tým, který významně přispívá k celkové kvalitě poskytovaných služeb. Byli jsme pozitivně překvapeni vysokou mírou připravenosti společnosti na hodnocení, dále jejím důrazem na kvalitu a inovace,“ dodal Koten.

„V Telly jsme hrdí na to, že jsme česká firma se silnými kořeny. Ocenění CZECH MADE vnímáme jako potvrzení toho, že naše práce dává smysl. Není to jen nálepka na webu, ale závazek vůči našim zákazníkům, že jim i nadále budeme doručovat špičkovou zábavu s osobním přístupem našeho zákaznického servisu a kvalitou obsahu i stabilitou naší služby, na kterou se mohou spolehnout,“ připojil marketingový ředitel Telly Jan Schöppel.

Telly reaguje na konec MTV a Paramountu, upravuje ceny a přidává programy

Značku CZECH MADE mohou získat pouze české výrobky nebo služby, které úspěšně absolvují vícekriteriální hodnocení zaměřené na šetření všech zainteresovaných stran. Hodnocení vykonává zkušená komise složená z expertů a odborníků.

Samotné hodnocení probíhá ve třech navazujících krocích. Prvním z nich je zpracování sebehodnotící zprávy společnosti, která obsahuje pevně stanovené oblasti, jako jsou například splňované normy, atesty či již získané certifikace.

Druhým krokem je hodnocení spokojenosti zákazníků se službami společnosti, které má formu nezávislého šetření mezi klienty. Závěrečnou a klíčovou částí procesu je místní šetření odborníků na danou oblast přímo ve společnosti.

Hodnotitelé se zaměřují celkem na dvanáct oblastí, mezi které patří například strategie a plánování, vedení firmy, řízení lidských zdrojů, systémy řízení kvality a procesů, spokojenost zákazníků i zaměstnanců, odpovědnost vůči společnosti včetně vlivu na životní prostředí, nabídka služeb a také ekonomické výsledky.

Procházka bojuje o titul v UFC 327. Sledujte přenos s exkluzivní slevou na Telly

Značka CZECH MADE je společnostem, které úspěšně projdou hodnoticím procesem, propůjčována na dva roky.

CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice. Česká společnost pro jakost ji uděluje českým výrobkům napříč obory a službám poskytovaným českými společnostmi. Jejím cílem je usnadnit zákazníkům orientaci v nabídce kvalitních výrobků a služeb na českém trhu a zároveň podpořit odpovědné organizace, které dlouhodobě dbají na prokazatelnou kvalitu svých produktů a přinášejí zákazníkům vysokou přidanou hodnotu.

Značka vznikla s cílem nabídnout spotřebitelům jednoduchý a důvěryhodný nástroj pro výběr kvalitních českých výrobků a služeb.

Amerikanistka: Trumpova blokáda drtí chudé a moc drží stále Castrové

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Co se děje tak urgentního? diví se Matocha na jednání Rady ČT o změnách v poplatcích

Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci...

Rada České televize ve středu na mimořádném zasedání jedná o zvažovaných změnách placení koncesionářských poplatků, které chtějí předložit poslanci vládní koalice. Předseda rady Karel Novák už dříve...

8. dubna 2026  9:55,  aktualizováno  10:29

Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela nehoda tří aut, zraněné je i dítě

Ilustrační snímek

Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela ve středu dopoledne na 51. kilometru nehoda tří osobních aut. Vyžádala si tři zraněné včetně dítěte, na místo letěl vrtulník záchranné služby. Dálnice byla ve směru...

8. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  10:28

NCOZ zadržela sedm lidí kvůli podvodu s dotacemi, od rána zasahuje v Brně

Centrální stavební úřad pro celé území Brna vznikl v budově bývalé pošty v Orlí...

Příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od rána zasahují na brněnském centrálním stavebním úřadě. Razie podle všeho souvisí s dnešním zadržením sedmi lidí kvůli podezření na...

8. dubna 2026  10:26

Žena chtěla ukončit život skokem do řeky, z ledové vody ji vytáhl strážník

Hlídka přerovských strážníků se pokoušela s ženou stojící za zábradlím mostu...

Dramatické chvíle zažila během své služby hlídka městské policie v Přerově, která narazila na ženu stojící na jednom z tamních mostů s úmyslem skočit do řeky Bečvy. To nakonec skutečně udělala,...

8. dubna 2026  10:24

Operace Masquerade. Zpravodajci zasáhli proti ruským hackerům napojeným na GRU

Kybernetické cvičení Locked Shield 2019 v Estonsku

Zasáhli jsme proti hackerům napojeným na ruskou rozvědku GRU, hlásí české Vojenské zpravodajství. V rámci mezinárodní operace pod vedením americké FBI v kyberprostoru odstřihli síť zneužívanou ke...

8. dubna 2026  10:24

Svoboda rodičky není absolutní, rozhodl Nejvyšší soud v kauze domácího porodu

ilustrační snímek

Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud. Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky,...

8. dubna 2026  10:01,  aktualizováno  10:21

Seniorka se vydala na kopřivy do nádivky, upadla na poli a našli ji až v noci

Do pátrání po seniorce se zapojili i policejní psi Nero a Rapp.

Příprava tradiční velikonoční nádivky mohla mít smutný konec. Seniorce z Českobudějovicka chyběly kopřivy, tak se je vydala natrhat. Ale upadla v poli a nemohla se zvednout. Pátrací akce trvala až do...

8. dubna 2026  10:09

Požár zachvátil střechu radnice v Horních Měcholupech, úřad je do odvolání uzavřen

Hasiči likvidují požár střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních...

Několik jednotek hasičů od časného rána zasahovalo u požáru střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech na jihovýchodě hlavního města. Před 08:00 hasiči na síti X uvedli, že...

8. dubna 2026  6:41,  aktualizováno 

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoci se musí rychleji, říká Protopopová

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je MUDr. Dita Protopopová, národní koordinátorka...

Nedostatek psychologů, měsíce čekání na péči a rychle rostoucí problémy hlavně u mladých. Český systém duševního zdraví naráží na své limity. Podle národní koordinátorky Dity Protopopové je řešení...

8. dubna 2026

Televizní operátor Telly uspěl v náročném hodnocení a získal značku CZECH MADE

Tváří nové kampaně televizního operátora Telly je herec Michal Isteník.

Televizní operátor Telly získal prestižní ocenění CZECH MADE, které uděluje Česká společnost pro jakost na základě komplexního hodnocení kvality českých výrobků a služeb. Hodnocení je výsledkem...

8. dubna 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

8. dubna 2026  2:35,  aktualizováno  9:58

Konečně nějaká dobrá zpráva, nutný je trvalý mír, reagují lídři na příměří

Sledujeme online
Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30....

Generální tajemník OSN António Guterres uvítal dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem. Zároveň vyzval všechny strany konfliktu, aby pracovaly na dosažení trvalého míru na Blízkém východě. Příměří vítá...

8. dubna 2026  8:50,  aktualizováno  9:53

