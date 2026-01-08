Telly reaguje na konec MTV a Paramountu, upravuje ceny a přidává programy

„V lednu tráví lidé u televizních obrazovek nejvíce času z celého roku, proto jim chceme dlouhé večery zpříjemnit nejen cenou, ale i kvalitním obsahem. Mrzí nás odchod značek jako MTV nebo Paramount z evropského trhu, ale bereme to jako příležitost. Místo nich jsme zařadili KVIFF.TV a DVTV Extra, což je podle nás pro českého diváka více než plnohodnotná náhrada,“ uvedl ke změnám marketingový ředitel Telly Jan Schöppel.
Kromě snížené ceny a nových kanálů vrací Telly do hry i populární bonus. Ke všem balíčkům, kromě tarifu MAXI, získají noví zákazníci prémiové filmové kanály HBO 1, 2, 3 a přístup do videotéky HBO Max na první měsíc jako dárek.
Operátor, který spolupracuje se servery ČSFD a Livesport, nabízí divákům v Česku služby internetové a satelitní televize. V jejich programové nabídce je kromě řady filmových, seriálových, zábavných i dokumentárních kanálů také prémiový sportovní obsah. Telly poskytuje sedmidenní archiv, přeskakování reklam i nahrávání pořadů na 30 dní.