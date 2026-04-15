„Televizi se podařilo vrátit do ekonomicky funkčního režimu. To považuji za zásadní výsledek práce celého týmu,“ uvedl majitel TV Barrandov Jan Čermák.
Rozhodnutí přichází podle tiskové zprávy po období restrukturalizace, během něhož se podařilo stabilizovat provoz, výrazně snížit náklady a zastavit dlouhodobou ztrátovost. Na podzim roku 2025 se televize dostala do stavu, kdy příjmy z reklamy pokrývaly provozní náklady a projekt se blížil bodu, kdy by již provoz byl ziskový.
Další vývoj však zásadně ovlivnily externí faktory. Výrazný propad reklamního trhu, umocněný geopolitickou situací a růstem cen energií, vedl k tomu, že při zachování sledovanosti přitékala do televize pouze přibližně třetina původních příjmů z reklamy.
„V krátkém čase jsme se dostali do situace, kdy by bylo nutné provoz dlouhodobě dotovat v řádu desítek milionů korun měsíčně, což již ekonomicky nedává smysl,“ vysvětlil Čermák.
|
Situaci dále zkomplikovalo uplatnění pohledávky finančního úřadu ve výši přibližně 30 milionů korun za vratky z období před zahájením insolvence. Za těchto okolností již nebylo možné reorganizaci ekonomicky dokončit a konkurz je jediným racionálním řešením, oznámila firma v tiskové zprávě.
„Udělali jsme pro záchranu televize maximum. Projekt jsme stabilizovali a prokázali jeho životaschopnost, ale došlo k zásadní změně vnějších podmínek,“ uzavřel Čermák.
Skupina S-24, která se podílela na financování televize, uvedla, že program TV Barrandov by měl zůstat zachován alespoň na jednom celoplošném kanálu.
S-24 přitom již dříve získala licenci pro celoplošné vysílání hlavního kanálu v rámci samostatného licenčního řízení. Televize Barrandov tak podle skupiny jako projekt nekončí, mění se pouze její provozní a servisní zajištění. „Půjde o zkušební režim, který si ekonomicky pak vyhodnotíme,“ upřesnil Čermák.
Z mediálního portfolia skupiny bude ve S24 holding nadále pokračovat vydavatelství Empresa Media, která vydává časopisy Týden, Sedmička, Interview a Instinkt
Podnikatel Jan Čermák v červnu 2024 v jednočlenném představenstvu společnosti Barrandov Televizní Studio nahradil Jaromíra Soukupa a ovládl tak jeho společnost Empresa Media, která televizi vlastní.
|
Od podzimu 2023 vlastnil v Emprese poloviční podíl a zajišťoval provozní financování televize.
Barrandov TS získalo na konci února 2024 tříměsíční ochranu před věřiteli, kterým v té době dlužilo 991 milionů korun. Následně soud v březnu schválil moratorium i pro firmu Media Master, která zajišťuje reklamu pro programy televize Barrandov.
TV Barrandov zahájila vysílání v lednu 2009, v září 2012 televizi koupila společnost Empresa Media ovládaná Jaromírem Soukupem.