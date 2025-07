Obvinit sama sebe? Televize Barrandov se oháněla ústavou, u soudu neuspěla

Žalobu, kterou televize podala na takzvanou vysílací radu, zamítl ve čtvrtek správní senát Městského soudu v Praze. Uložená pokuta ve výši 30 tisíc korun zůstává v platnosti.

Podle soudců sice zásada „zákazu nucení k sebeobviňování“ deklarovaná Listinou základních práv a svobod platí i při postihování správních deliktů, má však své hranice.

„Orgán dohledu (v tomto případě RRTV, pozn. red.) je i pod hrozbou sankce oprávněn zavázat účastníka (TV Barrandov) k poskytnutí potřebných informací, a to i v případě, že mohou sloužit k prokázání protiprávního jednání i vůči němu,“ konstatovala soudkyně zpravodajka Jitka Hroudová.

Soudy už dříve judikovaly, že princip zákazu nucení k sebeobviňování není bezbřehý. V opačném případě by totiž mohl paralyzovat třeba kontrolu v oblasti daní, ochrany spotřebitele, nakládání s odpady nebo dopravy.

„Pokud by měl být takový výklad akceptován, tj. kontrolní orgán by se musel spolehnout na pouhé prohlášení kontrolovaného, že veškeré doklady má v pořádku, pak by to znamenalo úplné popření institutu kontroly,“ uvedl v roce 2013 Nejvyšší správní soud.

Neděláme to na truc, tvrdí televize

Rada se loni v lednu obrátila na TV Barrandov s žádostí o informaci, jak plní svoji zákonnou povinnost, konkrétně, zda vysílá stanovené množství evropské tvorby.

Televize se však „šprajcla“ a radním vzkázala, že jim nic poskytovat nebude, ať si to z monitoringu jejího vysílání zjistí sami, že jsou údaje o tvůrcích v titulcích na konci každého pořadu.

Argumentovala tím, že když podobnou zprávu poskytla za rok 2022, RRTV s ní kvůli neplnění kvóty zahájila přestupkové řízení. Televize se odmítla dostat znovu do stejné situace. Hájila se tím, že úřady nemohou nikoho nutit k tomu, aby sám na sebe hlásil, že se chová protiprávně.

„Klient situaci vnímá velmi jednoduše. Podle toho, jak právní úpravu interpretuje žalovaná (RRTV), je postaven před Sophiinu volbu. Buď poskytne data, přičemž z toho, že odepřel podání vysvětlení, je asi celkem zřejmé, co by bylo jejich obsahem. V tu chvíli se vystavuje nebezpečí nebo spíš jistotě stíhání za přestupek, že nesplnil povinné kvóty. A nebo ta data neposkytne a v tu chvíli nastane jiný přestupek (za odmítnutí součinnosti, pozn. red.). Klient tvrdí, že ho za této situace není možné nutit k tomu, aby data předložil, protože je to v rozporu s jeho ústavními právy,“ uvedla před soudem právní zástupkyně TV Barrandov Klára Zezulková Vítková.

Podle ní nejde ze strany televize o obstrukci. „Klient není žádný kverulant, nedělá to na truc. Situace pro něj byla velmi složitá, došlo k reorganizaci, změně vedení a revitalizaci stavu. Data za rok 2024 (ohledně odvysílané evropské tvorby) jsme poskytli,“ řekla advokátka a dodala, že údaje za rok 2023 odmítá televize nadále sdělit.

„Nejedná se o existující dokumenty. Klient je musí vyrobit, není to jednoduché,“ přidala další argument.

„Znovu říkáte, že by klient musel vytvořit dokumenty, které neexistují. Lze to přirovnat k daňovému přiznání. Je to dokument, který také neexistuje a musíte ho vytvořit zpětně. Na jeho základě lze poté posoudit, zda došlo k nějakému porušení zákona, či nikoliv,“ reagovala z protějšího místa právnička RRTV Eva Alexander. Navrhla žalobu proti pokutě zamítnout.

Není to provokace ani šikana, říká RRTV

Vysílací rada považuje jednání televize za obstrukční a její argumentaci za nepřijatelnou.

„Důrazně se ohrazuje proti námitce obviněné (TV Barrandov), že by se snad vůči ní měla dopouštět nedovolené provokace či šikanózního výkonu práva, když po ní vymáhá povinnost stanovenou zákonem,“ uvedl v odůvodnění uložené pokuty předseda RRTV Václav Mencl.

Zároveň odmítl, že má sběr požadovaných dat sloužit primárně k „vytrestání“ televize. Rada podle něj údaje potřebuje, protože jsou povinnou součástí její výroční zprávy.

Městský soud v Praze ve čtvrtek po zamítnutí žaloby zdůraznil, že provozovatel TV Barrandov se pro tuto činnost rozhodl dobrovolně a byl řádně poučen o tom, jaké povinnosti musí dodržovat.

Stejný názor má i vysílací rada. „Jakožto profesionál ve svém oboru by měl být schopen po všech stránkách, tzn. po stránce technické, finanční a organizační zajistit, aby služba byla poskytována v souladu se zákonem, potažmo, aby vysílání probíhalo v souladu se zákonem i udělenou licencí,“ míní její šéf Mencl.