„Autoritativní státy, spoluodpovědné nebo nekompetentní politické síly, predátorští ekonomičtí aktéři a nedostatečně regulované online platformy nesou přímou a naprostou odpovědnost za globální pokles svobody tisku,“ napsala ve zprávě ředitelka Reportérů bez hranic (RSF) Anne Bocandéová.
Z pěti indikátorů, kterými organizace hodnotí svobodu médií - ekonomické, právní, bezpečnostní, politické a sociální podmínky - se letos podle RSF nejvíce zhoršily ty právní.
Index hodnotí data z období od února 2025 až do února 2026, v českém kontextu se tudíž nemohl promítnout například návrh na zrušení poplatků České televize a Českého rozhlasu. České skóre ovlivnily například i slovní útoky a nenávistné komentáře na novinářky Zdislavu Pokornou z Deníku N a Apolenu Rychlíkovou z Page not found. Na tiskové konferenci k představení výsledků to řekl Pavol Szalai z Reportérů bez hranic.
Fica zařadili na seznam predátorů svobody tisku, spolu s diktátory i Izraelci
Podle RSF je svoboda tisku v Česku zajištěna relativní bezpečností novinářů, nezávislostí veřejnoprávních médií a rozmanitým mediálním trhem. Nadále je však zranitelná vůči politickým cyklům a vysoké koncentraci na trhu. Mezi problematické označili například také politické útoky na média a novináře, které podkopávají důvěru.
České mediální prostředí charakterizují Reportéři bez hranic třemi trendy, mezi které patří velká koncentrace velkých mediálních skupin vlastněných významnými ekonomickými hráči; vzestup nových nezávislých médií; a silná přítomnost respektovaných veřejnoprávních médií.
Česko se v žebříčku svobody tisku propadlo o tři příčky, Slovensko ještě víc
Mezi země s výrazným poklesem svobody médií patří v letošním žebříčku Spojené státy, které si za vlády prezidenta Donalda Trumpa pohoršily o sedm míst na 64. příčku.
Významné zhoršení zaznamenaly také latinskoamerické státy, zejména Ekvádor či Peru. Poslední místa žebříčku tradičně obsadila Saúdská Arábie, Írán, Čína, Severní Korea a Eritrea. Naopak největší svobodě se média těší v Norsku, Nizozemsku, Estonsku, Dánsku a Švédsku. Česko je 11., Slovensko 37., o příčku výše než loni.