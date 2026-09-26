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Světový den zpravodajských médií letos zdůrazňuje význam faktů a důvěryhodné žurnalistiky

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  8:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

V pondělí 28. září, kdy si v Česku připomínáme Den české státnosti, si vydavatelé a novináři po celém světě připomenou Světový den zpravodajských médií. Heslem letošního ročníku je: „Poznejte fakta. Pochopte, na čem záleží. Volte důvěryhodnou žurnalistiku“.

Česká unie vydavatelů (ČUV) jako profesní organizace vydavatelů onlinových a tištěných periodik při příležitosti Světového dne zpravodajských médií podtrhuje společenský význam kvalitní a odpovědné profesionální žurnalistiky, kterou je stále obtížnější, nákladnější a v řadě ohledů i nebezpečnější realizovat.

Před udržitelným rozvojem vydavatelského odvětví stojí podle unie řada technologických, ekonomických, legislativních či politických hrozeb.

Světový den zpravodajských médií podporuje Světová asociace vydavatelů novin a zpravodajství WAN-IFRA a mnoho dalších světových, regionálních či národních asociací vydavatelů či novinářů. K podpoře se připojují také jednotliví vydavatelé nebo tituly.

Loni se Světový den zpravodajských médií slavil pod heslem: „Důvěryhodná média jsou klíčová. Podpořte žurnalistiku. Podpořte fakta. Podpořte pravdu“. Kampaň upozorňovala na význam médií a žurnalistiky, která se opírá o práci skutečných žurnalistů.

Světový den zpravodajských médií letos vyzdvihuje práci skutečných žurnalistů

Světové fórum šéfredaktorů WEF působící v rámci WAN-IFRA spolu s Canadian Journalism Foundation vyhlásilo 28. září Světovým dnem zpravodajských médií v roce 2019. Na tento den každoročně připadá i Mezinárodní den svobodného přístupu k informacím pořádaný UNESCO.

V České republice Světový den zpravodajských médií zaštiťuje Česká unie vydavatelů (ČUV). Tato profesní asociace vydavatelů České republiky zastupuje 44 členů s přibližně 400 tištěnými a více než 200 online tituly. Tištěné tituly členů ČUV mají zásah 76 % populace Česka, online tituly tvoří převážnou většinu tuzemského online obsahu. Členové ČUV zaměstnávají na 5 000 pracovníků a podílejí se zásadně na reklamním trhu v České republice.

ČUV je členem evropských vydavatelských asociací EMMA – ENPA a světových vydavatelských asociací WAN-IFRA a FIPP.

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