Česká unie vydavatelů (ČUV) jako profesní organizace vydavatelů onlinových a tištěných periodik při příležitosti Světového dne zpravodajských médií podtrhuje společenský význam kvalitní a odpovědné profesionální žurnalistiky, kterou je stále obtížnější, nákladnější a v řadě ohledů i nebezpečnější realizovat.
Před udržitelným rozvojem vydavatelského odvětví stojí podle unie řada technologických, ekonomických, legislativních či politických hrozeb.
Světový den zpravodajských médií podporuje Světová asociace vydavatelů novin a zpravodajství WAN-IFRA a mnoho dalších světových, regionálních či národních asociací vydavatelů či novinářů. K podpoře se připojují také jednotliví vydavatelé nebo tituly.
Loni se Světový den zpravodajských médií slavil pod heslem: „Důvěryhodná média jsou klíčová. Podpořte žurnalistiku. Podpořte fakta. Podpořte pravdu“. Kampaň upozorňovala na význam médií a žurnalistiky, která se opírá o práci skutečných žurnalistů.
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Světový den zpravodajských médií letos vyzdvihuje práci skutečných žurnalistů
Světové fórum šéfredaktorů WEF působící v rámci WAN-IFRA spolu s Canadian Journalism Foundation vyhlásilo 28. září Světovým dnem zpravodajských médií v roce 2019. Na tento den každoročně připadá i Mezinárodní den svobodného přístupu k informacím pořádaný UNESCO.
V České republice Světový den zpravodajských médií zaštiťuje Česká unie vydavatelů (ČUV). Tato profesní asociace vydavatelů České republiky zastupuje 44 členů s přibližně 400 tištěnými a více než 200 online tituly. Tištěné tituly členů ČUV mají zásah 76 % populace Česka, online tituly tvoří převážnou většinu tuzemského online obsahu. Členové ČUV zaměstnávají na 5 000 pracovníků a podílejí se zásadně na reklamním trhu v České republice.
ČUV je členem evropských vydavatelských asociací EMMA – ENPA a světových vydavatelských asociací WAN-IFRA a FIPP.