Světový den zpravodajských médií letos vyzdvihuje práci skutečných žurnalistů

„Žurnalistika je pod tlakem – dezinformací, klesajících příjmů a útoků na svobodu tisku – ale zůstává zásadní silou pro pravdu a odpovědnost,“ zdůraznil Branko Brkić, zakladatel Projektu Kontinuum, který letošní kampaň vytváří.
Dodal, že ve světě zaplaveném lží jsou profesionální redakce jednou z posledních linií obrany pro integritu informací. „Světový den zpravodajských médií je šancí pro novináře na celém světě, aby se postavili společně a řekli: na této práci záleží,“ připojil.
Světový den zpravodajských médií podporuje Světová asociace vydavatelů novin a zpravodajství WAN-IFRA a mnoho dalších světových, regionálních či národních asociací vydavatelů či novinářů. K podpoře se připojují také jednotliví vydavatelé nebo tituly.
„Vzhledem k tomu, že se veřejnost stále více spoléhá na umělou inteligenci, je hranice mezi fakty a výmysly stále obtížněji rozlišitelná, ale důvěryhodná žurnalistika stále dokáže tento rozdíl definovat. Je třeba si stále uvědomovat, že profesionální redakce informace ověřují, zasazují je do kontextu a přebírají odpovědnost za integritu informací, které zveřejňují,“ zdůraznil generální ředitel WAN-IFRA Vincent Peyrègne.
V roce 2024 se kampaně zúčastnilo přes 800 redakcí z celého světa. Světové fórum šéfredaktorů WEF působící v rámci WAN-IFRA spolu s Canadian Journalism Foundation vyhlásilo 28. září Světovým dnem zpravodajských médií v roce 2019. Na tento den každoročně připadá i Mezinárodní den svobodného přístupu k informacím pořádaný UNESCO.
V sobotu je Světový den zpravodajských médií, letos s kampaní Vyber si pravdu
V České republice Světový den zpravodajských médií zaštiťuje Česká unie vydavatelů (ČUV). Profesní asociace tuzemských vydavatelů zastupuje 43 členů se 400 tištěnými a více než 200 online tituly.
Tištěné tituly členů unie mají zásah 77 procent populace České republiky, online tituly tvoří převážnou většinu tuzemského internetového obsahu.