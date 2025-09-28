Světový den zpravodajských médií letos vyzdvihuje práci skutečných žurnalistů

Jitka Venturová
  8:00
Na neděli 28. září připadá nejen Den české státnosti, ale i Světový den zpravodajských médií. Heslem letošního ročníku je „Důvěryhodná média jsou klíčová. Podpořte žurnalistiku. Podpořte fakta. Podpořte pravdu“. Kampaň upozorňuje na význam médií a žurnalistiky, která se opírá o práci skutečných žurnalistů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

„Žurnalistika je pod tlakem – dezinformací, klesajících příjmů a útoků na svobodu tisku – ale zůstává zásadní silou pro pravdu a odpovědnost,“ zdůraznil Branko Brkić, zakladatel Projektu Kontinuum, který letošní kampaň vytváří.

Dodal, že ve světě zaplaveném lží jsou profesionální redakce jednou z posledních linií obrany pro integritu informací. „Světový den zpravodajských médií je šancí pro novináře na celém světě, aby se postavili společně a řekli: na této práci záleží,“ připojil.

Světový den zpravodajských médií podporuje Světová asociace vydavatelů novin a zpravodajství WAN-IFRA a mnoho dalších světových, regionálních či národních asociací vydavatelů či novinářů. K podpoře se připojují také jednotliví vydavatelé nebo tituly.

„Vzhledem k tomu, že se veřejnost stále více spoléhá na umělou inteligenci, je hranice mezi fakty a výmysly stále obtížněji rozlišitelná, ale důvěryhodná žurnalistika stále dokáže tento rozdíl definovat. Je třeba si stále uvědomovat, že profesionální redakce informace ověřují, zasazují je do kontextu a přebírají odpovědnost za integritu informací, které zveřejňují,“ zdůraznil generální ředitel WAN-IFRA Vincent Peyrègne.

V roce 2024 se kampaně zúčastnilo přes 800 redakcí z celého světa. Světové fórum šéfredaktorů WEF působící v rámci WAN-IFRA spolu s Canadian Journalism Foundation vyhlásilo 28. září Světovým dnem zpravodajských médií v roce 2019. Na tento den každoročně připadá i Mezinárodní den svobodného přístupu k informacím pořádaný UNESCO.

V sobotu je Světový den zpravodajských médií, letos s kampaní Vyber si pravdu

V České republice Světový den zpravodajských médií zaštiťuje Česká unie vydavatelů (ČUV). Profesní asociace tuzemských vydavatelů zastupuje 43 členů se 400 tištěnými a více než 200 online tituly.

Tištěné tituly členů unie mají zásah 77 procent populace České republiky, online tituly tvoří převážnou většinu tuzemského internetového obsahu.

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

