Význam skutečné žurnalistiky spočívá podle AKTV v její schopnosti „prorazit informační šum“, upozorňovat na příběhy, na kterých záleží, a být jedním z pilířů ochrany demokracie.
„Technologie se mění rychleji než kdy dřív. Diváci ale stále hledají především kvalitní obsah, kterému mohou věřit. Důvěra nevzniká sama – buduje se každodenní prací redakcí, ověřováním informací a dodržováním jasných editoriálních pravidel. Síla profesionálních médií spočívá v tom, že víte, kdo za obsahem stojí a kdo za něj nese odpovědnost,“ říká pověřená prezidentka AKTV Klára Brachtlová.
|
ScreenVoice slaví pět let. Platforma přináší data a trendy z televizního trhu
Současné mediální prostředí se totiž zásadně mění a přináší stále větší množství obsahu, u něhož není na první pohled snadné rozpoznat jeho pravost. Deepfakes a obsah generovaný umělou inteligencí se totiž stávají běžnou součástí digitálního prostoru a stále více ztěžují rozlišování mezí skutečností a fikcí.
O to větší význam podle asociace získávají profesionální média, která za svůj obsah nesou odpovědnost. Důvěryhodnost se tak stává jednou ze zásadních hodnot televize.
Světový den televize letos rovněž připomíná, jak důležité je mít možnost spolehnout se na ověřené zdroje, a vybízí diváky, aby se více zamýšleli nad původem informací a příběhů, které sledují, čtou a sdílejí. Letošní ročník zdůrazňuje trvalou hodnotu žurnalistiky, kvalitního vyprávění příběhů a důvěryhodných audiovizuálních médií ve stále složitějším informačním prostředí.
|
Světový den televize 2025: Televize se změnila, ale její podstata zůstává
„Důvěra diváků se buduje každý den. V záplavě obsahu, který se rychle šíří a často má nejasný původ, roste hodnota ověřených informací. Televizní zpravodajství jako například CNN Prima NEWS má nezastupitelnou roli v tom, že divákům přináší informace, kterým mohou věřit. Důvěryhodnost stojí na profesních standardech, které určují, jak redakce informace ověřují, jak pracují se zdroji a kdo nese odpovědnost za zveřejněný obsah,“ dodává výkonný ředitel Prima SOLOOTIONS Aleš Pýcha.
Asociace komerčních televizí zastupuje nejvýznamnější komerční vysílatele v České republice. Jejím cílem je hájit, podporovat a prosazovat jejich společné zájmy.
Spot ke Světovému dni televize 2026: