Světový den televize 2025: Televize se změnila, ale její podstata zůstává

Hlavním poselstvím letošního spotu je fakt, že se televize neustále vyvíjí, ale její podstata se nemění. I dnes zůstává médiem, které dokáže oslovit masové publikum, utváří náš pohled na svět, inspiruje, vzdělává a propojuje.
„Podstata a síla televize se ani po desetiletích nemění. I dnes ji vnímáme jako spolehlivý zdroj informací a prostředek, díky kterému můžeme sdílet zážitky, bavit se, vzdělávat a vést dialog napříč generacemi. V neposlední řadě televize zůstává důležitým partnerem také pro firmy – pomáhá značkám vyniknout, vyprávět příběhy a podpořit emoce, díky čemuž si na trhu mohou vybudovat nebo udržet silnou pozici,“ uvedl prezident Asociace komerčních televizí (AKTV) Marek Singer.
|
Komerční televize slaví Světový den televize společným spotem
Světový den televize vyhlásila Organizace spojených národů v roce 1996 v návaznosti na první Světové televizní fórum, kde se diskutovalo o zvyšujícím se významu televize. Za tímto rozhodnutím stála snaha poukázat na rostoucí dopad televize na společnost a kulturu, její vliv na rozhodování a její schopnost informovat a ovlivňovat veřejné mínění.
Dnešní televize se od tehdejší podoby liší téměř ve všem. Zatímco dříve byla televizní obrazovka jediným oknem do světa a vysílala podle pevného programu, dnes nabízí neomezený přístup k obsahu kdykoli a odkudkoli. Diváci už nejsou pasivními příjemci, ale aktivně si vybírají, co, kdy a na jakém zařízení budou sledovat – na chytrém televizoru, počítači, tabletu či mobilu.
Současná televize je propojená, personalizovaná a globální. Vývoj technologií přispěl k proměně televize v médium plně adaptované na současné turbulentní mediální prostředí.
Asociace komerčních televizí zastupuje nejvýznamnější komerční vysílatele v České republice. Jejím cílem je hájit, podporovat a prosazovat jejich společné zájmy.
Spot ke Světovému dni televize 2025: