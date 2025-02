Witowská míří do Českého rozhlasu, bude moderovat pořad Osobnost Plus

Světlana Witowská bude moderovat pořad Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus | foto: Český rozhlas

„Světlana patří k nejlepším českým moderátorkám. Má za sebou nespočet rozhovorů, v roce 2018 zvládla s velkým nadhledem a profesionalitou náročnou prezidentskou debatu, je nositelkou prestižní Borovského ceny. Pro Plus jde o velkou posilu a taky potvrzení, že značka Český rozhlas má výborný zvuk,“ uvedl šéfredaktor ČRo Plus Josef Pazderka.

Osobnost Plus se vysílá od listopadu 2015 každý všední den a patří k nejposlouchanějším pořadům ČRo Plus.

„Na práci ve veřejnoprávním rozhlase se moc těším, stejně jako na nové i „staronové“ kolegy Barboru Tachecí a Josefa Pazderku. Děkuji Českému rozhlasu za příležitost připojit se do týmu novinářských profesionálů,“ uvedla Witowská.

Světlana Witowská už během studií právnické fakulty začala pracovat v Mladé frontě DNES, odkud po ukončení studia přešla do České tiskové kanceláře.

Další kariéru spojila s Českou televizí (ČT), kde pracovala s přestávkou 21 let. Nejdříve jako reportérka, později jako moderátorka Interview ČT 24, Událostí a Událostí komentářů. Pozici moderátorky hlavní zpravodajské relace zastávala také v FTV Prima, kde pracovala pět let a poté se vrátila do ČT. V únoru 2023 se podílela na vzniku nového pořadu Spotlight Aktuálně.cz, který i moderovala.

Český rozhlas Plus podle dat Radioprojektu ve druhém čtvrtletí loňského roku poslouchalo týdně zhruba 274 000 posluchačů, což byl rekord v desetileté historii stanice. V červnu 2024 zaznamenal Plus také přes milion digitálních přehrání v rozhlasové aplikaci mujRozhlas i v dalších podcastových platformách (Spotify, Apple atd.).