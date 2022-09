Moderátorka Světlana Witowská končí po 20 letech v České televizi

„Světlano, děkujeme! Moderátorku Světlanu Witowskou vídali diváci na obrazovkách ČT přes dvacet let. A byla vynikající – nejen v Událostech, Interview ČT24, Událostech, komentářích, ale třeba i při prezidentském duelu. Od listopadu se rozhodla začít novou etapu. Přejeme mnoho úspěchů!“ uvedla Česká televize na Twitteru.

„Začalo to v roce 1996. Byla to jízda nejdřív osobákem, potom 1. třídou. A stála za to. Díky, moje milá Česká televize,“ napsala Witowská na Twitteru.

Witowská svou novinářskou kariéru zahájila v agentuře ČTK a MF DNES. Od roku 1996 pracovala v České televizi, odkud odešla na Primu. V roce 2010 se do ČT zase vrátila.

Moderovala magazín pro ženy Sama doma. S politiky dělá rozhovory v pořadu Interview ČT24. V roce 2018 ji ČT vybrala, aby moderovala prezidentskou debatu Miloše Zemana a Jiřího Drahoše před druhým kolem voleb.