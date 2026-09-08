Porota ocenila kampaň, která přivedla mladé tváře do Sněmovny, dvěma třetími příčkami, a to za Best Data-Driven influencer kampaň a za Best Purpose-Driven or Sustainability kampaň.
„Uspět v prestižní konkurenci těch největších světových zadavatelů a mezinárodních agentur je pro nás obrovská čest,“ řekl managing partner Svengali Communications Marek Pražák.
Podle něho se to podařilo díky opravdu detailní přípravě a práci s daty, kvalifikovanému insightu a následnému výběru influencerů a ambasadorů, kteří rozvíjeli verze komunikačního příběhu k jednotlivým cílovým skupinám.
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Hlavním cílem kampaně bylo napomoci ke zvýšení počtu mladých zákonodárců do 30 let v Poslanecké sněmovně. To se podařilo a po loňských volbách jich ve Sněmovně zasedlo 12, čtyřikrát více než v předchozím období.
Všichni zvolení mladí poslanci navíc byli finalisté interaktivní kampaně. Ta vycházela z několika datových úrovní. Kromě mezinárodních volebních dat a map volebního chování využívala i analýzy, které ukazovaly, jak mladí poslanci ve větších počtech dokážou ve svých zemích prosazovat a řešit témata, která trápí mladou generaci.
„Zkoumali jsme také důvody, proč jsou mladí lidé v české politice výrazně podreprezentováni. Z výzkumu, který pro IPPM realizovala agentura Ipsos, vyplynulo, že nerozhodnutí mladí lidé by volili právě mladé politiky. Problémem bylo, že mladé kandidáty vůbec neznali. A to jsme se rozhodli změnit a mladé kandidáty široké veřejnosti představit,“ popsala Alice Mikulášová z Institutu politické participace mladých.
Dodala, že díky kampani se podařilo ukázat, že v Česku máme schopné mladé lidi, kteří mají chuť a odvahu měnit věci kolem sebe k lepšímu a kterým jde o dlouhodobé koncepční řešení toho, co mladé lidi v Česku trápí.
Spolupráce s influencery byla jedním z hlavních komunikačních formátů integrované kampaně. Kromě influencerů, kteří hovořili zejména na TikToku a Instagramu k mladé generaci, jako Ewa Farna, Lukefry nebo Ben Cristovao, kampaň využila i ambasadorů, kteří přesvědčili o potřebě volit mladé tváře zejména na Facebooku i starší voličskou populaci – Martu Kubišovou nebo prezidenta Petra Pavla.
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Projekt se stal nejoceňovanější kampaní na letošních Českých cenách za PR – LEMUR, kde získal celkem čtyři ocenění. Boduje také na dalších marketingových a komunikačních soutěžích – je na shortlistech Zlatého středníku i Direct Impact Awards.