Jde o úzce specializované content studio, které v sobě spojuje dravost sociálních sítí s profesionálním filmovým řemeslem a hlubokým vhledem do světa sportu a automotive.
„Změnila se očekávání klientů i publika. Sportovní eventy by dnes už neměly fungovat jen jako prostor, kde si partneři vyvěsí logo, ale primárně jako tvůrci komunit a současně jako médium, které dokáže partnerské značce dodat verifikaci a autenticitu,“ vysvětlil výkonný producent a režisér Impresa Films Jan Hadraba.
Dodal, že emoce z akce rychle vyprchají, pokud s nimi organizátoři a značky nepracují dál. „Právě obsah umožňuje tyto momenty zachytit a dlouhodobě z nich těžit. BRIGADE vzniká proto, aby firmy tuto transformaci neprospaly a dokázaly z každé vteřiny na trati nebo na hřišti vytěžit maximum,“ připomněl.
BRIGADE staví na týmu, který rozumí specifickému tempu sportu i technickým detailům v automotive. Tento přístup si studio v praxi ověřilo již při spolupráci na projektech Kolo pro život od Petr Čech sport nebo Škoda Auto, kde je schopnost reagovat v reálném čase klíčová.
„Zatímco jednotlivci často narážejí na své kapacity a velké agentury zase na složitost procesů, my kombinujeme rychlost content studia se zázemím velké produkce. Naším cílem není jen pěkný videomateriál, ale funkční nástroj, který například organizátorům pomůže prodat vstupenky a značkám aktivovat sponzoring,“ popsal hlavní kameraman a kreativec BRIGADE Aleš Mazánek.
Podle něj je klíčem k úspěchu sehraná skupina specialistů, která řeší vše od kreativy po postprodukci pod jednou střechou. To dovoluje držet jednotný vizuální styl a doručovat výstupy v rekordním čase, od live obsahu přímo z akce až po filmová aftermovies.
BRIGADE se profiluje jako partner pro celý sportovní ekosystém: od organizátorů a klubů až po klíčové sponzory a samotné sportovce. Velkou výhodou je propojení se zázemím mateřské Impresa Films. Klienti tak získávají dravost malého studia, ale s jistotou a infrastrukturou velké produkce, včetně možnosti okamžitě škálovat obsah až do úrovně televizních kampaní.
„Sport nečeká a emoce vyprchají rychle. Naším úkolem je zachytit moment v nejvyšší kvalitě a dostat ho k lidem dřív, než opadne adrenalin. Právě v propojení filmového standardu s rychlostí sociálních sítí vidíme budoucnost sportovního marketingu,“ uzavřel Hadraba.