Impresa Films reaguje na změny ve sportovním marketingu spuštěním studia BRIGADE

Autor:
Dynamika sportovního marketingu se zásadně mění. Zatímco dříve byl obsah z akce vnímán jako archivní materiál, dnes se stává primárním komunikačním kanálem a cenným marketingovým kapitálem, který musí žít v reálném čase. Produkční studio Impresa Films na tento vývoj reaguje spuštěním divize BRIGADE.
Logo studia BRIGADE, které v sobě spojuje dravost sociálních sítí s...

Logo studia BRIGADE, které v sobě spojuje dravost sociálních sítí s profesionálním filmovým řemeslem | foto: studio BRIGADE

Studio BRIGADE spolupracovalo například na projektu Škoda Auto
Brankář Petr Čech si reprezentační přestávku zpestří závodem na kole, zúčastní...
Momentka ze závodu Kolo pro život v Mladé Boleslavi
Sportovní projekt Kolo pro život
5 fotografií

Jde o úzce specializované content studio, které v sobě spojuje dravost sociálních sítí s profesionálním filmovým řemeslem a hlubokým vhledem do světa sportu a automotive.

„Změnila se očekávání klientů i publika. Sportovní eventy by dnes už neměly fungovat jen jako prostor, kde si partneři vyvěsí logo, ale primárně jako tvůrci komunit a současně jako médium, které dokáže partnerské značce dodat verifikaci a autenticitu,“ vysvětlil výkonný producent a režisér Impresa Films Jan Hadraba.

Dodal, že emoce z akce rychle vyprchají, pokud s nimi organizátoři a značky nepracují dál. „Právě obsah umožňuje tyto momenty zachytit a dlouhodobě z nich těžit. BRIGADE vzniká proto, aby firmy tuto transformaci neprospaly a dokázaly z každé vteřiny na trati nebo na hřišti vytěžit maximum,“ připomněl.

BRIGADE staví na týmu, který rozumí specifickému tempu sportu i technickým detailům v automotive. Tento přístup si studio v praxi ověřilo již při spolupráci na projektech Kolo pro život od Petr Čech sport nebo Škoda Auto, kde je schopnost reagovat v reálném čase klíčová.

„Zatímco jednotlivci často narážejí na své kapacity a velké agentury zase na složitost procesů, my kombinujeme rychlost content studia se zázemím velké produkce. Naším cílem není jen pěkný videomateriál, ale funkční nástroj, který například organizátorům pomůže prodat vstupenky a značkám aktivovat sponzoring,“ popsal hlavní kameraman a kreativec BRIGADE Aleš Mazánek.

Podle něj je klíčem k úspěchu sehraná skupina specialistů, která řeší vše od kreativy po postprodukci pod jednou střechou. To dovoluje držet jednotný vizuální styl a doručovat výstupy v rekordním čase, od live obsahu přímo z akce až po filmová aftermovies.

BRIGADE se profiluje jako partner pro celý sportovní ekosystém: od organizátorů a klubů až po klíčové sponzory a samotné sportovce. Velkou výhodou je propojení se zázemím mateřské Impresa Films. Klienti tak získávají dravost malého studia, ale s jistotou a infrastrukturou velké produkce, včetně možnosti okamžitě škálovat obsah až do úrovně televizních kampaní.

„Sport nečeká a emoce vyprchají rychle. Naším úkolem je zachytit moment v nejvyšší kvalitě a dostat ho k lidem dřív, než opadne adrenalin. Právě v propojení filmového standardu s rychlostí sociálních sítí vidíme budoucnost sportovního marketingu,“ uzavřel Hadraba.

Vstoupit do diskuse

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

Drony a teď už i roboti. Ukrajina má nejinovativnější obranný sektor v Evropě

Premium
Ukrajinský robotický bojový systém Droid TW 12.7 vytvořený společností DevDroid

Válka v Íránu dostala ukrajinské drony schopné likvidovat íránské kamikadze bezpilotní letouny do titulků prakticky všech světových novin. A znovu ukázala, že ukrajinský obranný sektor patří mezi...

11. března 2026

Trh s mlékem je jako na houpačce. I kvůli válce na Blízkém východě

V Albertu prodávali 27. března litr mléka Madeta za 14,90

Agrocentrum Jizeřan hospodaří na více než 1 300 hektarech v okolí Semil u údolí řeky Jizery. Mimo jiné chová skot, podle jeho ředitele Martina Lva zhruba 570 krav. Ročně vyrobí čtyři miliony litrů...

11. března 2026

Se správným tréninkem procentuálně roste šance na úspěšné přijímačky

Premium
ilustrační snímek

„Vojáci, samopal se skládá ze čtyř částí, jsou to tyto tři: pažba a hlaveň.“ Ano, tento vousatý vtip, který si bral na paškál staré „lampasáky“, dávali k lepšímu už naši dědové, když stříhali metr na...

11. března 2026

Exkluzivní průzkum: Třetina Čechů je na tom finančně hůř. Šetří na jídle i na zábavě

Premium
ilustrační snímek

Ačkoli Česko v uplynulém roce procházelo obdobím hospodářského růstu a zvyšování mezd, zdaleka ne všichni to pocítili na svých příjmech. Podle exkluzivního průzkumu agentury STEM/MARK pro iDNES.cz se...

11. března 2026

Má sice miliardy, ale prchá před justicí. Vzestup a pád narkobarona Viléma Kováče

Premium
V zahraničí má Vilém Kováč údajně několik nemovitostí. V současné době se...

Na první pohled fádní dům ve vilové čtvrti v Jablonci nad Nisou. Před vchodem dnes parkují tři auta, ze dveří vybíhá kočka, na zahradě stojí trampolína a o stěnu jsou opřené dětské boby. Scéna jako z...

11. března 2026

Impresa Films reaguje na změny ve sportovním marketingu spuštěním studia BRIGADE

Logo studia BRIGADE, které v sobě spojuje dravost sociálních sítí s...

Dynamika sportovního marketingu se zásadně mění. Zatímco dříve byl obsah z akce vnímán jako archivní materiál, dnes se stává primárním komunikačním kanálem a cenným marketingovým kapitálem, který...

11. března 2026

Eskalace v Hormuzském průlivu. USA zničily část íránských minonosných lodí

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...

Spojené státy v posledních hodinách u Hormuzského průlivu zlikvidovaly řadu íránských námořních plavidel, včetně 16 lodí schopných pokládat miny. Šéf Bílého domu Donald Trump vyzval Teherán, aby...

10. března 2026  22:39,  aktualizováno  23:56

Několik lidí ve Švýcarsku nepřežilo požár autobusu. Policisté mluví o úmyslném činu

Nejméně šest lidí zahynulo při požáru autobusu ve švýcarské obci Kerzers. (10....

Nejméně šest lidí zemřelo při požáru autobusu ve Švýcarsku, další jsou zranění. V úterý pozdě večer to uvedla stanice BBC News a tiskové agentury s odvoláním na místní policii. Incident se podle nich...

10. března 2026,  aktualizováno  23:21

Další nález bomby z druhé světové války. Drážďany čeká vůbec největší evakuace

Pracovníci služby pro likvidaci výbušnin odhalují v Drážďanech podezřelé...

Z centra Drážďan se bude muset ve středu kvůli nálezu bomby z druhé světové války evakuovat 18 000 lidí. Na svém webu o tom dnes informovali hasiči saské metropole. Půjde podle nich o dosud největší...

10. března 2026  21:56

Havlíček jednal s Trumpovými ministry. Česko berou jako hlas rozumu, říká

Vicepremiér Karel Havlíček ve Washingtonu jednal s americkým ministrem obchodu...

Od našeho zpravodaje v USA Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) v úterý zahájil svou týdenní návštěvu Spojených států. Ve Washingtonu se sešel s Trumpovým ministrem obchodu Howardem Lutnickem a ředitelem kanceláře pro vědu a...

10. března 2026  21:41

Šichtařová končí ve Sněmovně. Nebudu asistovat u cenzury, říká

Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)

Markéta Šichtařová, zvolená za SPD, se rozhodla skončit v Poslanecké sněmovně. Důvodem je podle ní hlasování o zákonu o digitální ekonomice, který zpřísní pravidla pro sociální sítě. Šichtařová v...

10. března 2026  19:47,  aktualizováno  21:05

Teplé předjaří, které nedělá všem radost. Vody je ve sněhu na desetině normálu

Na Ještědu mají moderní vybavení, které umožní zasněžování i při vyšších...

Zásoba vody ve sněhu je v Česku po zimě na méně než desetině dlouhodobého průměru. V přepočtu na metr čtvereční jsou to dva litry. Vyplývá to ze sdělení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na...

10. března 2026  20:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.