Studentům a učitelům zavřených středních škol pomůže s výukou ČT edu

Oproti červnu je nyní rozsah webu třikrát větší, slibuje Česká televize (ČT) v tiskové zprávě. Nové vzdělávací materiály televize doplnila v souladu doporučeními odborného panelu, do nějž se v červnu zapojila téměř tisícovka pedagogů z různých škol a regionů.

„V současnosti je možné nalézt nepřeberné množství videí online. Videa na ČT edu jsou ale logicky rozřazena podle stupňů, předmětů a témat, látek. Nemusíte se tedy obávat, že ztratíte spoustu času výběrem těch správných záběrů, protože všechna videa zařazená na ČT edu již byla vyselektována a doporučena aprobovanými pedagogy,“ popsala Klára Holíková z Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity ve svém metodickém článku.

Podle ní je výhodou i kulturní kontext pořadů České televize. „Videa na ČT edu vycházejí z českého prostředí a jsou natočena v českém jazyce. Také délka videí je předem přizpůsobena výuce, většina z nich je dlouhá pouze několik minut, což prospívá efektivitě při hledání videa i ve výuce. Podstatným faktem je i to, že videa na ČT edu můžete ve výuce využívat legálně a nevystavíte se porušení autorských práv,“ poznamenala Holíková.

Videa pro střední školy na ČT edu jsou nejvíce využívána v předmětech český jazyk, dějepis, fyzika, biologie a v oblasti člověk a společnost.

„Učitelé využívají audiovizuální materiály jako doplněk dalších vzdělávacích aktivit, pro rozšíření svého výkladu nebo jako alternativu k textům. Vedle toho, že zařadí video do výuky třeba jako úvod do tématu, podnět k diskusi nebo jako názornou ilustraci probírané látky, nechávají žáky také s různými zdroji pracovat samostatně doma. Výhodou ČT edu je, že videa jsou monotematická, krátká a jejich obsah je relevantní. Pracuje se s nimi tak ve výuce poměrně snadno,“ doplnila vedoucí projektu ČT edu Alžběta Plívová.

Web ČT edu nedávno získal speciální Filmovou cenu Technologické agentury ČR a Zlín Film Festivalu za popularizaci vědy. Podle odborné poroty, sestavené ze zástupců Univerzity Tomáše Bati, zlínského festivalu a technologické agentury přispěl web ČT edu ke zmírnění dopadů krize na vzdělání dětí.