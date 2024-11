Rok iDNES Premium jen za 690 Kč a k tomu tři měsíce streamovací služby Max

Roční členství v iDNES Premium je nyní v prodeji za speciální cenu 690 korun. Předplatitelé získají přístup k bezpočtu benefitů. K tisícům prémiových článků, obsahovým seriálům, e-knihám či audioknihám zdarma a podobně. Mohou se také zapojit do exkluzivních soutěží o lákavé ceny.

Právě nyní je tu pro ně i NOVINKA: 3 měsíce bezplatného užívání streamovací služby Max!

Hity z kin i kultovní seriály

Streamovací služba Max nabízí pohromadě to nejlepší ze světů HBO, Warner Bros., Cartoon Network, Discovery a další. Těšit se můžete na všechny filmy série Harry Potter, celovečerní snímky a seriály z DC Universe, ale i dokumenty a reality show. Od každého něco.

Předplatitelé se mohou podívat na hity z kin jako Duna: Část druhá, Barbie, Furiosa: Sága Šíleného Maxe nebo Wonka. Na kultovní seriály Hra o trůny, Přátelé a Teorie velkého třesku. Nechybí ani skvělé série z poslední doby The Last of Us, Bílý lotos i z dávné minulosti jako Sex ve městě, Sopránovi nebo Bratrstvo neohrožených.

Rozhodně by si předplatitelé také neměli nechat ujít seriálový prequel Duna: Proroctví nebo Tučňák o záporákovi DC Universa, kterého skvěle hraje Colin Ferrell.

Na své si přijdou i milovníci reality show a dokumentů díky nabídce Discovery. V rámci aplikace Max je také možné sledovat mezinárodní vysílání CNN.

To vše na tři měsíce v rámci nového nebo prodlouženého ročního členství v iDNES Premium. Více o nabídce najdete zde.