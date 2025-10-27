Tradičně přímý přenos z předávání vyznamenání uvede veřejnoprávní Česká televize.
„Česká televize odvysílá přímý přenos slavnostního předávání státních vyznamenání v úterý 28. října od 20:00 na programech ČT1 a ČT24. Na ČT24 bude přenos doplněn o tlumočení do českého znakového jazyka,“ upřesnil Radek Konečný z tiskového odboru České televize.
Dodal, že letos půjde již o devětadvacátý přímý přenos z předávání státních vyznamenání, které Česká televize vysílá od roku 1995, tedy od prvního udílení po vzniku samostatné České republiky. Ceremoniál byl zrušen pouze v letech 2020 a 2021 kvůli pandemii covidu a zdravotní indispozici tehdejšího prezidenta.
„Na realizaci přenosu se podílí přenosový a SNG vůz a devět kamer. Příprava zabere zhruba týden – od obhlídky až po samotné vysílání 28. října. Rozestavení kamer a další technické detaily jsou plánovány ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky, která ceremoniál organizuje,“ doplnil Konečný.
Stejně jako v předchozích letech přenos moderuje Martin Řezníček.
Letos se k České televizi s přenosem připojí i zpravodajský kanál CNN Prima News. „Na místě budeme mít naše štáby,“ uvedl za CNN Prima News PR manažer Matěj Štýs. Přenos bude stanice přebírat od ČT.
„V pondělí 28. října budeme na CNN Prima News vysílat od 20:00 speciální pořad s názvem Předávání státních vyznamenání. Přímý přenos ostře sledovaného ceremoniálu budou ve studiu CNN Prima News hodnotit experti. Ve 21:30 na něj naváže speciál pořadu 360°,“ doplnil Štýs.
Televize Nova bude o předávání státních vyznamenání a projevu prezidenta informovat v rámci svého běžného zpravodajství.