Volby, blackout i ostře sledované kauzy. Co vás v roce 2025 zaujalo na iDNES.cz

Autor:
  8:01
Červencový obří výpadek elektřiny silně konkuruje parlamentním volbám v souboji o největší událost končícího roku 2025; aspoň pokud to měříme zájmem čtenářů stránek iDNES.cz. Prémiovému obsahu vládly zejména velké kauzy, na nejsledovanějších videích se předváděli politici Trump i Babiš.

Co naše čtenáře nejvíc zaujalo v roce 2025 | foto: koláž iDNES David Votruba

Celkem letos web iDNES.cz přinesl přes 66 tisíc článků, z toho téměř šest tisíc prémiových, zveřejnil 15 tisíc videoreportáží, odvysílal 466 přímých videopřenosů. Na tvorbě článků se podílelo 673 autorů a autorek, z nichž ta nejpilnější jich napsala 806.

Pojďme se podívat, jaké další zajímavosti nabízí pohled na výroční statistiky.

Nejčtenější Hlavní zpravodajské události

Značka iDNES.cz je zárukou rychlého a seriózního zpravodajství, a tak nepřekvapí, že skladba nejčtenějších článků končícího roku kopíruje ty největší události. Na prvním místě je zpravodajství z parlamentních voleb, následuje text o obřím výpadku elektřiny, který naši zemi postihl v červenci. Samostatnou kapitolou je sport a servis pro čtenáře-fanoušky. V této kategorii najdeme nejvýše souhrn hokejového mistrovství světa následovaný kalendářem SP biatlonistů.

Nejčtenější články roku 2025

Nejčtenější rozhovor byl zároveň i nejnavštěvovanějším prémiovým článkem. Ve sváteční den 17. listopadu v něm politolog Lukáš Valeš kriticky hodnotil postoje prezidenta Pavla.

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Nejvíce se diskutovalo pod volebním zpravodajstvím, kde čtenáři zanechali 4 303 komentáře a další tři nejdiskutovanější články se týkaly ukrajinského prezidenta Zelenského. Dva jsou o únorových výrocích amerického prezidenta Trumpa na jeho osobu (“Je to nezvolený diktátor“ a „Je neuctivý“), třetí z jeho květnové návštěvy v Česku.

Nejnavštěvovanější diskuse však nejsou vždy ty nejživější. Nejvíce čtenářů si šlo přečíst názory druhých ve zprávách o sebevraždě matky zastřelené studentky, červencovém blackoutu a o smrti Patrika Hezuckého.

Jiný pohled na čtenářské preference ukazuje výčet nejžádanějších fotogalerií. Na prvním místě je článek s fotografiemi dcery Karla Gotta, Charlotte. Obrovskou pozornost vyvolala také přehlídka snímků První dámy v rouše Evině: před objektivem se svlékly Trumpová i Sarkozyová. Stabilně vysoký zájem budí články z nekonečného seriálu Slavné fotografie.

Charlotte Gottová se vrátila na Instagram. (27. července 2025)

Premium Velké kauzy i exkluzivní rozhovory

O nejčtenějším prémiovém rozhovoru s politologem Valešem už byla řeč, ale ve stejném žánru vyšla i celá řada dalších úspěšných článků. Velký ohlas vyvolalo například interview s Otou Klempířem, který redakci iDNES.cz poskytl první rozhovor poté, co byl po vstupu do politiky vyloučen z kapely J.A.R.

Počítal jsem se vším, kromě vyhazovu z J.A.R. Klempíř promluvil o StB i Motoristech

Další žádanou složkou prémiového obsahu byly investigativní články a zákulisní zprávy, které nahlížely do tajemných kauz, jež letos hýbaly českou společností.

Předplatitelé dostávali z první ruky zprávy o korupci v motolské nemocnici, o podivném zbohatnutí šéfa Správy železnic a přečetli si i důležitá svědectví v případě komentářů Filipa Turka na sociálních sítích.

Redakce také přinesla podivuhodný příběh tajemného pilota formule na dálnici D4 a v celé sérii textů rozplétala kauzu únosu dvanáctiletého chlapce na Zlínsku.

Čtenářským hitem posledních dnů roku pak byly články o všech okolnostech, které provázely zadržení Karlose Vémoly.

Pro své děti jsem zrádce. Vysoká cena za lásku k jiné ženě, říká režisér Adamec

Články na iDNES Premium však přinášejí také odlehčení a zábavu. V téhle části vítězí otevřený rozhovor s režisérem Jiřím Adamcem či nejčtenější recenze, která si vzala na paškál pohádku Cukrkandl.

Online reportáže Naše slavné prohry

Prohra českých hokejistů ve čtvrtfinále MS a ochromená republika při blackoutu. Dvě nejsledovanější krátkodobé online reportáže čtenářům radost nepřinesly, ale to se v tomto žánru někdy stává.

Optimistická není ani kontinuální online reportáž z rusko-ukrajinské války, která běží od února 2022 a jejíž čtenost se už dávno počítá v milionech zobrazených stránek.

Vysokou čtenost mělo online zpravodajství z tuzemských parlamentních voleb, které nás připoutalo k mobilům a počítačům na začátku října.

Domácím sportovním událostem dominovalo online zpravodajství z finále hokejové extraligy, ve fotbale bylo nejsledovanější říjnové derby pražských S.

Videa Tančící Babiš i zuřivý Trump

Redakce iDNES.cz v roce 2025 publikovala 15 tisíc videoreportáží a odvysílala 466 přímých přenosů.

Nejsledovanější reportáž ukázala roztržku mezi americkým prezidentem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Zelenským. A Bílý dům podruhé: mezi nejpřehrávanější videa se dostala taky scéna, kde Trumpa nečekaně usměrnil francouzský prezident Macron.

Ne, dali jsme Ukrajině víc než vy. Macron v Bílém domě nečekaně Trumpa usměrnil

Nejsledovanější reportáže z domácího zpravodajství připomněly obří výpadek proudu, představily rozjásaného vítěze voleb Andreje Babiše a ukázaly psa zatoulaného v tunelu metra.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vedle toho připravili reportéři iDNES.cz také 216 hodin a 39 minut podcastů.

Články Miliarda zobrazení

K úterní půlnoci, kdy byla uzávěrka dat pro tento článek, bylo v roce 2025 publikováno 66 373 článků. V průměru to je více než 182 zprávy denně, nový článek tak vychází zhruba každých osm minut.

Celková čtenost všech letošních zpráv představuje téměř miliardu zobrazení. Do těchto součtů navíc nejsou započítány fotogalerie, diskuse, stránky online reportáží a všech databází i článkových přehledů; jde jen o čtenost samotných článků.

Na tvorbě redakčního obsahu se podílelo 673 autorů. Nejvíce článků publikovali regionální autoři, kteří pro vás sbírají informace přímo v terénu. Reportérka Valentýna Bílá z Plzeňska napsala 806 článků, Jana Nedělková z Vysočiny 768 a sporťák z Ústeckého kraje Petr Bílek napsal 663.

Sociální sítě Jste s námi

Největší zájem ve světě sociálních sítí byl o portál iDNES.cz na Instagramu, za rok nám přibylo přes 100 tisíc nových sledujících a patříme mezi největší zpravodajské profily na sítích vůbec.

Například v listopadu iDNES.cz dominoval trhu. V benchmarku do 35 let získal vůbec nejvíc interakcí na Facebooku a Instagramu, tedy lajků, komentářů a sdílení. Jde o nejsilnější výkon na sociálních sítích napříč všemi mediálními profily.

Právě na Instagramu máme už 217 tisíc sledujících, bezmála dvojnásobek na Facebooku a 317 tisíc na síti X. A nesmíme zapomenout TikTok, tam oslovujeme desetitisíce z vás.

Kvízy Všeobecné znalosti i přísloví a dějepis

V desítkách kvízů si čtenáři po celý rok mohli testovat znalosti z mnoha oborů. Vůbec největší zájem byl o velkou zkoušku všeobecných znalostí, ale lákal i kvíz zaměřený na přísloví či na dějepis. Oblíbenou kategorií jsou i retro kvízy, jakým byl například veleúspěšný text: Co jsme jedli a pili za socialismu.

Vyzkoušejte si nejúspěšnější kvízy

Podívejte se také na žebříčky nejlepších luštitelů kvízů na iDNES.cz.

Historie 14 tisíc článků Mirky Spáčilové

Celkem k 30. prosinci najdete v redakčním archivu už 1 724 818 článků, pod nimiž figurují podpisy 2 541 různých autorů. Pořadí těch nejzasloužilejších se od loňského roku nezměnilo. Na prvním místě se neochvějně drží filmová kritička Mirka Spáčilová, která publikovala už 14 261 článků! Následují fotbalový expert Miloslav Novák (12 679) a politický reportér Josef Kopecký (11 974). V roce 2025 se nově přes deset tisíc se dostali také dva regionální sporťáci, kteří se k dnešními dni zastavili na remízovém výsledku: Jiří Seidl z Ostravy i Petr Bílek z Ústí nad Labem napsali shodně po 10 237 článcích.

Rok 2025 se brzy uzavře, ale data z posledního odstavce se budou každou minutu měnit. I v roce 2026 pro vás chystáme nové články, reportáže i fotogalerie, brzy si přečtete novou recenzi Mirky Spáčilové i články od dalších vašich oblíbených autorů.

Přejeme vám rok 2026 plný dobrých zpráv a užitečných informací nejen na iDNES.cz.

Vaše redakce

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Ani vražda, ani sebevražda. Badatel rozkrývá smrt Jana Masaryka

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Volby, blackout i ostře sledované kauzy. Co vás v roce 2025 zaujalo na iDNES.cz

Co naše čtenáře nejvíc zaujalo v roce 2025

Červencový obří výpadek elektřiny silně konkuruje parlamentním volbám v souboji o největší událost končícího roku 2025; aspoň pokud to měříme zájmem čtenářů stránek iDNES.cz. Prémiovému obsahu vládly...

31. prosince 2025  8:01

Svět vstoupí do roku 2026. Změnu letopočtu oslaví jako první Kiribati

Lidé v australském Sydney se chystají oslavit příchod nového roku 2026. (31....

Svět oslaví příchod nového roku 2026. Vzhledem k časovému posunu jej jako první přivítají obyvatelé tichomořského ostrovního státu Kiribati, a to v 11:00 SEČ. Krátce poté se k němu připojí i Nový...

31. prosince 2025  7:13

Česko se chystá vstoupit do nového roku. Centrum oslav bude tradičně v Praze

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Česko se chystá na příchod nového roku 2026. Centrum oslav bude tradičně soustředěno do hlavního města. Policie se pak zaměří na dodržování zákazu používání zábavní pyrotechniky, který platí v řadě...

31. prosince 2025  7:03

Mzdy budou často vyšší, firmy na severu Moravy jsou však opatrné

Reportáž z končící těžby černého uhlí v dole ČSM patřící OKD ve Stonavě na...

Až okolo šedesáti tisíc korun měsíčně by se letos mohly pohybovat průměrné výplaty v OKD. Jak tomu bude příští rok, je však zatím otázkou. Těžební firmu totiž čeká poslední měsíc dobývání uhlí. Od...

31. prosince 2025  6:59

Putin nařídil rozšířit nárazníkové zóny na Ukrajině kvůli naší obraně, řekl Gerasimov

Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil rozšíření nárazníkové zóny v Sumské a Charkovské oblasti na Ukrajině. Prohlásil to náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov. Moskva potřebu...

31. prosince 2025  6:34

Požár a výbuch poškodil zdi bytu v Praze, hasiči zachránili dva lidi

Požár a výbuch bytu ve Vršovicích (31. prosince 2025)

V pražských Vršovicích v noci na dnešek hořelo v bytě, následný výbuch poškodil zdi. Hasiči z objektu zachránili dva lidi, jednoho z nich předali do péče zdravotnických záchranářů.

31. prosince 2025  6:11

On jediný mi rozumí. Japonka se provdala za partnera, který existuje jen v telefonu

Japonka si vzala partnera vytvořeného umělou inteligencí

Dvaatřicetiletá operátorka call centra Jurina Noguči uzavřela sňatek s partnerem vytvořeným umělou inteligencí. Digitální ženich byl na obrazovce telefonu a nevěsta si při výměně prstenů nasadila...

31. prosince 2025

Konec výmluv na auto v garáži. Povinné ručení v roce 2026 výrazně přitvrdí

Komerční sdělení
Využijte nezávislý srovnávač povinného ručení Top-Pojištění.cz a užijte si...

V roce 2026 už neobstojí výmluvy na zapomenutou zelenou kartu nebo auto, které „jen stojí v garáži“. Stát definitivně dokončil digitální revoluci v pojištění vozidel a díky on-line propojení všech...

31. prosince 2025

Krmení granulemi psům často nedělá dobře. Co jim přesně vadí?

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Svědění, škrábání, zarudlá kůže, ale také časté průjmy a nadýmání. Tyto potíže, které dnes trápí mnoho psů, nemusí být primárně alergií, ale spíše důsledkem dlouhodobě nepřirozené stravy. Většina...

31. prosince 2025

Varování před soudným dnem. „Zelený islám“ v Indonésii se snaží učit o ekologii

Premium
„Zelená“ mešita Istiqlal se solárními panely v indonéském hlavním hlavním městě...

Zelená je tradiční barva islámu, v Indonésii ale toto spojení získává další rozměr. V nejlidnatější muslimské zemi se rozmáhá „zelený islám“, který se snaží bojovat s dopady klimatických změn. Jeho...

31. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Kdo vlastní opičí selfie? Spor se táhl roky, makak přivedl fotografa na mizinu

Jedna z fotografií, kterou makak chocholatý pořídil na indonéském ostrově...

Komu patří autorská práva? Opici, nebo fotografovi? Selfie makaka chocholatého obletělo před čtrnácti lety celý svět a spustilo společenskou debatu o vlastnictví snímku. Zdánlivě jednoduchá otázka se...

31. prosince 2025

Co bude s cenami energií v roce 2026. Významná úspora přijde už od ledna

Premium
ilustrační snímek

Končící rok 2025 byl co do cen energií pro české domácnosti rokem stabilizace a mírného zlevňování. Ceny však stále zůstávaly výrazně nad úrovní let před energetickou krizí. Situace velkých...

31. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.