Volby, blackout i ostře sledované kauzy. Co vás v roce 2025 zaujalo na iDNES.cz

Celkem letos web iDNES.cz přinesl přes 66 tisíc článků, z toho téměř šest tisíc prémiových, zveřejnil 15 tisíc videoreportáží, odvysílal 466 přímých videopřenosů. Na tvorbě článků se podílelo 673 autorů a autorek, z nichž ta nejpilnější jich napsala 806.
Pojďme se podívat, jaké další zajímavosti nabízí pohled na výroční statistiky.
Nejčtenější Hlavní zpravodajské události
Značka iDNES.cz je zárukou rychlého a seriózního zpravodajství, a tak nepřekvapí, že skladba nejčtenějších článků končícího roku kopíruje ty největší události. Na prvním místě je zpravodajství z parlamentních voleb, následuje text o obřím výpadku elektřiny, který naši zemi postihl v červenci. Samostatnou kapitolou je sport a servis pro čtenáře-fanoušky. V této kategorii najdeme nejvýše souhrn hokejového mistrovství světa následovaný kalendářem SP biatlonistů.
Nejčtenější rozhovor byl zároveň i nejnavštěvovanějším prémiovým článkem. Ve sváteční den 17. listopadu v něm politolog Lukáš Valeš kriticky hodnotil postoje prezidenta Pavla.
|
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Nejvíce se diskutovalo pod volebním zpravodajstvím, kde čtenáři zanechali 4 303 komentáře a další tři nejdiskutovanější články se týkaly ukrajinského prezidenta Zelenského. Dva jsou o únorových výrocích amerického prezidenta Trumpa na jeho osobu (“Je to nezvolený diktátor“ a „Je neuctivý“), třetí z jeho květnové návštěvy v Česku.
Nejnavštěvovanější diskuse však nejsou vždy ty nejživější. Nejvíce čtenářů si šlo přečíst názory druhých ve zprávách o sebevraždě matky zastřelené studentky, červencovém blackoutu a o smrti Patrika Hezuckého.
Jiný pohled na čtenářské preference ukazuje výčet nejžádanějších fotogalerií. Na prvním místě je článek s fotografiemi dcery Karla Gotta, Charlotte. Obrovskou pozornost vyvolala také přehlídka snímků První dámy v rouše Evině: před objektivem se svlékly Trumpová i Sarkozyová. Stabilně vysoký zájem budí články z nekonečného seriálu Slavné fotografie.
Premium Velké kauzy i exkluzivní rozhovory
O nejčtenějším prémiovém rozhovoru s politologem Valešem už byla řeč, ale ve stejném žánru vyšla i celá řada dalších úspěšných článků. Velký ohlas vyvolalo například interview s Otou Klempířem, který redakci iDNES.cz poskytl první rozhovor poté, co byl po vstupu do politiky vyloučen z kapely J.A.R.
|
Počítal jsem se vším, kromě vyhazovu z J.A.R. Klempíř promluvil o StB i Motoristech
Další žádanou složkou prémiového obsahu byly investigativní články a zákulisní zprávy, které nahlížely do tajemných kauz, jež letos hýbaly českou společností.
Předplatitelé dostávali z první ruky zprávy o korupci v motolské nemocnici, o podivném zbohatnutí šéfa Správy železnic a přečetli si i důležitá svědectví v případě komentářů Filipa Turka na sociálních sítích.
Redakce také přinesla podivuhodný příběh tajemného pilota formule na dálnici D4 a v celé sérii textů rozplétala kauzu únosu dvanáctiletého chlapce na Zlínsku.
Čtenářským hitem posledních dnů roku pak byly články o všech okolnostech, které provázely zadržení Karlose Vémoly.
|
Pro své děti jsem zrádce. Vysoká cena za lásku k jiné ženě, říká režisér Adamec
Články na iDNES Premium však přinášejí také odlehčení a zábavu. V téhle části vítězí otevřený rozhovor s režisérem Jiřím Adamcem či nejčtenější recenze, která si vzala na paškál pohádku Cukrkandl.
Online reportáže Naše slavné prohry
Prohra českých hokejistů ve čtvrtfinále MS a ochromená republika při blackoutu. Dvě nejsledovanější krátkodobé online reportáže čtenářům radost nepřinesly, ale to se v tomto žánru někdy stává.
Optimistická není ani kontinuální online reportáž z rusko-ukrajinské války, která běží od února 2022 a jejíž čtenost se už dávno počítá v milionech zobrazených stránek.
Vysokou čtenost mělo online zpravodajství z tuzemských parlamentních voleb, které nás připoutalo k mobilům a počítačům na začátku října.
Domácím sportovním událostem dominovalo online zpravodajství z finále hokejové extraligy, ve fotbale bylo nejsledovanější říjnové derby pražských S.
Videa Tančící Babiš i zuřivý Trump
Redakce iDNES.cz v roce 2025 publikovala 15 tisíc videoreportáží a odvysílala 466 přímých přenosů.
Nejsledovanější reportáž ukázala roztržku mezi americkým prezidentem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Zelenským. A Bílý dům podruhé: mezi nejpřehrávanější videa se dostala taky scéna, kde Trumpa nečekaně usměrnil francouzský prezident Macron.
|
Ne, dali jsme Ukrajině víc než vy. Macron v Bílém domě nečekaně Trumpa usměrnil
Nejsledovanější reportáže z domácího zpravodajství připomněly obří výpadek proudu, představily rozjásaného vítěze voleb Andreje Babiše a ukázaly psa zatoulaného v tunelu metra.
Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
Vedle toho připravili reportéři iDNES.cz také 216 hodin a 39 minut podcastů.
Články Miliarda zobrazení
K úterní půlnoci, kdy byla uzávěrka dat pro tento článek, bylo v roce 2025 publikováno 66 373 článků. V průměru to je více než 182 zprávy denně, nový článek tak vychází zhruba každých osm minut.
Celková čtenost všech letošních zpráv představuje téměř miliardu zobrazení. Do těchto součtů navíc nejsou započítány fotogalerie, diskuse, stránky online reportáží a všech databází i článkových přehledů; jde jen o čtenost samotných článků.
Na tvorbě redakčního obsahu se podílelo 673 autorů. Nejvíce článků publikovali regionální autoři, kteří pro vás sbírají informace přímo v terénu. Reportérka Valentýna Bílá z Plzeňska napsala 806 článků, Jana Nedělková z Vysočiny 768 a sporťák z Ústeckého kraje Petr Bílek napsal 663.
Sociální sítě Jste s námi
Největší zájem ve světě sociálních sítí byl o portál iDNES.cz na Instagramu, za rok nám přibylo přes 100 tisíc nových sledujících a patříme mezi největší zpravodajské profily na sítích vůbec.
Například v listopadu iDNES.cz dominoval trhu. V benchmarku do 35 let získal vůbec nejvíc interakcí na Facebooku a Instagramu, tedy lajků, komentářů a sdílení. Jde o nejsilnější výkon na sociálních sítích napříč všemi mediálními profily.
Právě na Instagramu máme už 217 tisíc sledujících, bezmála dvojnásobek na Facebooku a 317 tisíc na síti X. A nesmíme zapomenout TikTok, tam oslovujeme desetitisíce z vás.
Kvízy Všeobecné znalosti i přísloví a dějepis
V desítkách kvízů si čtenáři po celý rok mohli testovat znalosti z mnoha oborů. Vůbec největší zájem byl o velkou zkoušku všeobecných znalostí, ale lákal i kvíz zaměřený na přísloví či na dějepis. Oblíbenou kategorií jsou i retro kvízy, jakým byl například veleúspěšný text: Co jsme jedli a pili za socialismu.
Vyzkoušejte si nejúspěšnější kvízy
Podívejte se také na žebříčky nejlepších luštitelů kvízů na iDNES.cz.
Historie 14 tisíc článků Mirky Spáčilové
Celkem k 30. prosinci najdete v redakčním archivu už 1 724 818 článků, pod nimiž figurují podpisy 2 541 různých autorů. Pořadí těch nejzasloužilejších se od loňského roku nezměnilo. Na prvním místě se neochvějně drží filmová kritička Mirka Spáčilová, která publikovala už 14 261 článků! Následují fotbalový expert Miloslav Novák (12 679) a politický reportér Josef Kopecký (11 974). V roce 2025 se nově přes deset tisíc se dostali také dva regionální sporťáci, kteří se k dnešními dni zastavili na remízovém výsledku: Jiří Seidl z Ostravy i Petr Bílek z Ústí nad Labem napsali shodně po 10 237 článcích.
Rok 2025 se brzy uzavře, ale data z posledního odstavce se budou každou minutu měnit. I v roce 2026 pro vás chystáme nové články, reportáže i fotogalerie, brzy si přečtete novou recenzi Mirky Spáčilové i články od dalších vašich oblíbených autorů.
Přejeme vám rok 2026 plný dobrých zpráv a užitečných informací nejen na iDNES.cz.
Vaše redakce