Sobotní charitativní večer StarDance vynesl rekordní částku i sledovanost

Nenechal si ho ujít milion a 424 tisíc diváků, vyplývá z dat společnosti ATO – Nielsen Admosphere.

Uvedená suma vybraných peněz není ale konečná, protože Česká televize ponechala brány pro zasílání dárcovských zpráv otevřené až do začátku dalšího soutěžního večera, tedy do soboty 30. listopadu.

„Je to absolutně neuvěřitelné. Diváci České televize opět nezklamali. Přiznávám, že jsem byl již velmi mile překvapený částkou, která se povedla vybrat na konci září při našem benefičním koncertu na pomoc lidem zasaženým katastrofálními povodněmi. Tenkrát se získala částka přes 38 milionů korun. Nyní se během přenosu vybralo téměř 44 milionů. Opravdu všem, kteří přispěli, za celou Českou televizi děkuji,“ uvedl generální ředitel České televize Jan Souček.

Nadšený je z vybrané částky i prezident Centra Paraple Zdeněk Svěrák. „Je to zázrak. Na mou duši jsem ani nedoufal, že by to mohl být takový rekord. Já pro to vysvětlení nemám. Snad jedině, že moudrých a solidárních lidí přibývá. Ale proč se tak děje, to nevím,“ připojil herec, scenárista, cimrmanolog a zakladatel Centra Paraple, které letos slaví třicet let existence.

„Už je to obrovské zařízení o sedmdesáti zaměstnancích. Jsou to mladí lidé, kteří mu věnují vše, co mohou. Za sebe bych Parapleti ke třicátému výročí přál, aby mu vydržela ta atmosféra, která tam je, tedy taková kamarádská, ne nemocniční,“ dodal Svěrák.

„Vybraná ohromující částka je pro nás důkazem důvěry a potvrzením, že lidem v České republice záleží na tom, jak fungují organizace, které působí tam, kam stát svou péčí nedosáhne. Je to pro nás obrovský závazek, ale také ocenění pro všechny, kteří se podílí na činnosti Centra Paraple,“ doplnil ředitel Centra Paraple David Lukeš.

Dodal, že za třicet let centrum dosáhlo světové úrovně. „Těší nás, že naše služby můžeme dále rozšiřovat – například o terénní sociální rehabilitaci, zdravotně rekondiční pobyty či odborné poradny. Kromě toho se věnujeme výzkumu, vzdělávání studentů i veřejnosti a aktivně přispíváme k rozvoji občanské společnosti,“ přidal Lukeš.

Na taneční parket se v sobotu v sedmém kole StarDance postavila pětice soutěžících. Každý pár měl svého patrona z řad klientů Centra Paraple. Na závěr večera pak odtančili jednu společnou choreografii.

„Benefiční večer mi dal neuvěřitelně příjemnou zkušenost a pocit takového rozlézajícího se všudypřítomného dobra,“ zhodnotil herec Oskar Hes.

„Mě vybraná rekordní částka dojala, protože to znamená, že lidé jsou hodní. To je hezké,“ prohlásil další soutěžící, spisovatel Patrik Hartl. „Byl to pro nás neuvěřitelný a kouzelný zážitek,“ svěřila se bojovnice Martina Ptáčková.

„S naším patronem Petrem (Svobodou) jsme se hodně sblížili, je to veliký sympaťák. Měla jsem ho na začátku našeho tance přesně ve výhledu, dívala jsem na něj a moc mi pomohlo, že s námi v sále byl,“ popsala herečka Marta Dancingerová.

„Je nádherné, když se lidé spojí a že v době, kdy není nikomu úplně hej, dokážou myslet na ostatní. Byl to velmi emotivní večer,“ uzavřela herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková.