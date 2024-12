Průměrná sledovanost letošní StarDance byla nejvyšší od roku 2007

Průměrný podíl na sledovanosti dosáhl téměř 44,5 %, což je rekord hned po první řadě odvysílané v roce 2006.

Finálový večer si nenechalo ujít 1,757 milionu diváků starších patnácti let při podílu na sledovanosti 47,05 %. K tomu si závěr taneční soutěže pustilo 160 tisíc dětí ve věku 4 až 14 let. Následné rozhodnutí, ve kterém Česká televize představila vítězný pár, přilákalo 1,819 milionu diváků při podílu 55,56 %, v kategorii diváků 15+. A k tomu dalších 154 tisíc dětí.

Ve srovnání se závěrem všech třinácti odvysílaných řad se podle České televize jedná o nejvyšší hodnotu absolutní sledovanosti od finále sedmé řady v roce 2015 a celkově čtvrtou nejvyšší.

„Průměrná sledovanost letošního ročníku StarDance, která dosáhla na 1,632 milionu dospělých diváků, při podílu na sledovanosti 44,46 %, je v porovnání s výkonem předchozích let nejvyšší od druhé řady z roku 2007 a co do podílu na sledovanosti zaostává pouze za první řadou z roku 2006,“ uvedla výkonná ředitelka výzkumu a programových analýz České televize Renata Týmová.

Diváci nesledovali soutěž jen živě, ale také prostřednictví iVysílání a HbbTV, celkem přidává odložená sledovanost k té živé až 22 % diváků.

„Deset tanečních večerů vyhledávaly primárně ženy. V rámci věkových skupin jsme zaznamenali enormní zájem mezi dětmi a mladými diváky, nadprůměrný ohlas vnímáme také u žen mladšího produktivního věku do 45 let a také mezi staršími pětašedesáti let,“ doplnila Týmová.

„StarDance dlouhodobě dosahuje nejen výjimečné sledovanosti, ale i vysokého diváckého hodnocení, nejinak tomu bylo i u této řady. Konkrétně se koeficient spokojenosti vyšplhal na hodnotu 8,9 na desetibodové škále,“ uzavřela.

Králem a královnou tanečního parketu se stali herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Ve finále porazili herečku Martu Dancingerovou s Martinem Prágrem. Třetí skončila herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková s Lukášem Bartuňkem.