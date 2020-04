Češi stahují z internetu o čtvrtinu víc TV obsahu a nenechávají ho na večer

Využití hybridní televize HbbTV, která kombinuje televizní vysílání s internetem, se pak ve špičkách zvyšuje až o 40 procent. Oznámily to České Radiokomunikace.

České Radiokomunikace (ČRa) poskytují svou infrastrukturu v OTT službách televizním skupinám Prima, Nova nebo vydavatelství MAFRA. Jde například o služby iPrima, Nova Plus a další.

Lidé také sledují pořady mnohem více rovnoměrně během celého dne, než tomu bývalo dříve.

„Zatímco dříve byl hlavní vrchol využívání OTT služeb večer, nyní se sledování rozprostřelo do celého dne. Je vidět, že lidé mají více času a možností zvolit si, kdy budou co sledovat. Stoupá i celkový objem přenesených dat, ve srovnání s předchozím obdobím se zvýšil zhruba o čtvrtinu,“ uvedl obchodní ředitel ČRa Miloš Mastník. Rozložení v průběhu celého dne lze pozorovat i u HbbTV.

Sledovanost televizí je v současnosti na rekordní úrovni. Od poloviny března se zavedením karanténních opatření vzrostla průměrná doba strávená u televize o čtvrtinu, tedy 52 minut denně. Byla tak nejvyšší za posledních 17 let.

ČRa poskytují v rámci OTT (over the top) celou škálu služeb od zpracování obsahu pro distribuci až po doručení do zařízení koncového zákazníka. „Naši zákazníci se mohou spolehnout, že jejich klientům bude obsah doručen kvalitně a bez problémů, bez ohledu na jejich počet. Vlastní CDN nám umožní odolat i nárazovému náporu uživatelů při mimořádných situacích,“ dodal Mastník.

České Radiokomunikace jsou největším tuzemským poskytovatelem digitální vysílací infrastruktury. Kromě vysílacích služeb se firma zaměřuje na propojování světa televize, rádia a internetu. Provozují také vlastní datová centra.