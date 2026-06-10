„V návaznosti na rozhodnutí soudu BTS dneškem ukončuje činnost. Vysílání TV Barrandov zatím zajistí externí subjekty, samozřejmě při dodržení licenčních podmínek. O dalším vývoji budeme informovat,“ uvedl majitel společnosti Jan Čermák. Podle něj je stále obecně platí varianta, že firmu v konkurzu nebo její část někdo koupí, a proto televize stále vysílá.
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Televize Barrandov míří do konkurzu, vysílání ale nekončí
O ukončení provozu BTS rozhodl pražský městský soud na konci května. Podle soudu byl provoz podniku ekonomicky a fakticky neudržitelný. Další vysílání všech tří kanálů má dočasně zajistit dceřiná společnost Čermákovy firmy S-24.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání také před dvěma týdny oznámila, že kvůli konkurzu zahájila s Barrandovem správní řízení o odnětí licencí pro vysílání kanálů Barrandov Krimi a Barrandov Kino. Licenci na kanál TV Barrandov vlastní S-24.
Čermák už dříve řekl, že televize bude ještě několik měsíců vysílat. „Dcera S-24 holding si část služeb od BTS pronajme tak, abychom byli schopni udržet vysílání. Možná prodejní hodnota, a tedy výtěžek pro věřitele, je u běžící televize o dost vyšší. Bavíme se o provozu v řádu maximálně měsíců, během nichž se musí najít kupec,“ uvedl Čermák.
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Obvinit sama sebe? Televize Barrandov se oháněla ústavou, u soudu neuspěla
Čermák televizi získal před dvěma roky od Jaromíra Soukupa. Při její následné reorganizaci se podle soudu podařilo stabilizovat provoz, zejména výrazně snížit náklady a zastavit dlouhodobou ztrátovost. Na podzim 2025 se společnost dostala do stavu, kdy příjmy z reklamy pokrývaly provozní náklady.
Další vývoj ale zásadně ovlivnily externí faktory představované zejména propadem reklamního trhu, umocněným geopolitickou situací a růstem cen energií.
Dohromady měly tři programy televize Barrandov, tedy TV Barrandov, Barrandov Krimi a Barrandov Kino, v březnu průměrnou sledovanost 1,94 procenta diváků starších 15 let.