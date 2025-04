Zájem o online reklamu roste. Inzerenti loni zaplatili rekordních 64 miliard

jpl Jitka Venturová Autor:

15:00

Výdaje do online reklamy rostou. Zadavatelé loni investovali do internetové reklamy rekordních 64 miliard korun v kombinaci ceníkových a čistých cen. Jde o historicky nejvyšší částku, která znamená meziroční nárůst o 7,5 %. Vyplývá to z údajů Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR). Podle sdružení se tak potvrzuje dlouhodobý růstový trend v online inzerci.