AI bere médiím čtenáře i příjmy, varuje SPIR a zvažuje podnět k regulátorovi

Autor:
  15:35
Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) upozorňuje na výrazný pokles návštěvnosti českých webů z internetových vyhledávačů, které patří k hlavním zdrojům čtenářů. Může za něj nástup nástrojů využívajících umělé inteligence (AI). Sdružení proto zvažuje, že obrátí na národního regulátora kvůli možnému porušení povinností dle evropského nařízení o digitálních službách DSA.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Nástup umělé inteligence (AI) totiž narušil tradiční model – zadat dotaz a prokliknout se na web s odpovědí. Nyní totiž uživatelé stále častěji získávají informace přímo v AI nástrojích.

Situaci dále zhoršilo zavedení AI generovaných odpovědí ve vyhledávání Google (AI Overviews), které poskytují shrnutí přímo na stránce výsledků a nahrazují návštěvu zdrojových webů. Podle analýzy dat NetMonitoru tato změna vede k prudkým poklesům pageviews napříč obsahem.

„Byznys model online médií stojí na tom, že uživatel na web přijde. Pokud však platformy nahrazují návštěvu zdrojových webů vlastními AI odpověďmi, dochází k přenesení hodnoty od médií k technologickým firmám. Dalším, neméně důležitým aspektem, je využívání obsahu vydavatelů bez odpovídající náhrady, což dále prohlubuje narušení ekonomického modelu a ohrožuje financování kvalitního obsahu,“ uvedl předseda předsednictva SPIR Michal Hanák.

Z analýzy SPIR vyplývá, že nejvýraznější propady zaznamenaly obsahové kategorie s vysokým podílem servisního či zájmového obsahu, kde uživatelé často vyhledávají rychlé odpovědi či doporučení.

Wikipedia chce s technologickými giganty uzavřít dohodu o zpoplatnění dat pro AI

Významné ztráty v počtu zobrazených stránek od návštěvníků přicházejících z vyhledávače Google vykazují především weby v obsahové kategorii Společenské magazíny (-74 % meziročně, což odpovídá průměrně -6,2 % za měsíc, po zavedení AI Overviews průměrně -16,3 % za měsíc).

Dále pak i v kategorii Auto-moto - prodej (-42 % meziročně, což odpovídá průměrně -3,5 % za měsíc, po zavedení AI Overviews průměrně -4,8 % za měsíc) a v kategorii Sport (-37 % meziročně, což odpovídá průměrně -3,1 % za měsíc, po zavedení AI Overviews průměrně -16,0 % za měsíc).

Negativní dopady AI a AI Overviews se týkají podle SPIR i většiny dalších obsahových kategorií. Téměř u všech se průměrné tempo poklesu příchozích pageviews z vyhledávání Google letos po zavedení AI overviews zrychlilo.

Specifická situace u zpravodajských webů

Zvláštní situace však panuje u zpravodajských webů, které – pravděpodobně v důsledku vypnutí rozšířených snippetů na českém trhu v roce 2023 – nejsou Googlem zobrazovány přímo v odpovědích na stránce výsledků vyhledávání. Uživatel tak musí přejít přímo na web vydavatele.

„Tato situace činí zpravodajské kategorie dočasně méně zranitelné vůči nástupu AI Overviews a dalších AI odpovědí, než je tomu u kategorií se servisním obsahem. Otázkou ovšem je, kdy bude zasaženo i zpravodajství,“ poznamenal Hanák.

Celkově je na způsobu konzumace online obsahu i na poklesu návštěvnosti primárních obsahových webů patrná za poslední rok zásadní změna. Uživatelé se čím dál častěji spokojí se shrnutím přímo na stránce výsledků, což snižuje potřebu přecházet na stránky vydavatelů. Dopad je nejvýraznější v tématech, kde AI dokáže snadno sestavit odpověď, tedy v oblastech jako technologie, hobby, auto–moto servis, lifestyle, recepty či volnočasový obsah.

SPIR se inspiruje v Německu

SPIR nyní zvažuje, že se obrátí na národního regulátora. A to kvůli posouzení porušování Digital Services Act (DSA) spočívající v tom, že Google při zavádění AI Overviews porušil povinnosti velmi velkého online vyhledávače (VLOSE).

Podle obdobného podnětu německých vydavatelů Google před spuštěním služby neprovedl řádnou analýzu rizik dle článku 34 DSA, nepřijal odpovídající opatření ke zmírnění těchto rizik dle článku 35 a zároveň nezajistil požadovanou transparentnost doporučovacích a generativních systémů dle článku 27.

Asociace německých vydavatelů upozorňují a na datech za německý trh dokládají, že AI Overviews fungují jako „traffic killer“, tedy výrazně snižují viditelnost vydavatelského obsahu a mohou ohrozit pluralitu médií a svobodu informací podle článku 11 Listiny základních práv EU. SPIR proto zvažuje obdobný postup i v českém prostředí.

