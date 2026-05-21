Jak dal van der Poel za pravdu Štybarovi. Vyjížďku s MAFRA ozdobily cyklistické legendy

  16:30
Jeden den vedl peloton Zdeněk Štybar, druhý den se o tempo staral Ján Svorada. První ročník cyklistické vyjížďky Social Ride MAFRA 2026 měl vzácné průvodce, a to jak na silnicích mezi Prahou a Benešovem, tak i při večerní dlouhotrvající debatě o sportu. A kromě slavných českých závodníků se do rozpravy nepřímo zapojil i desetinásobný mistr světa Mathieu van der Poel.
Cyklistická vyjížďka Social Ride MAFRA 2026 | foto: Markéta Navrátilová

Hana Topolovová a David Korn na cyklistické vyjížďce Social Ride MAFRA 2026.
V čele pelotonu jedou Kristian Hynek (vlevo), Zdeněk Štybar (uprostřed) a Jiří...
Po loňské jednodenní vyjížďce, která byla nultým ročníkem, pozvala mediální skupina MAFRA obchodní partnery na dvoudenní Social Ride s hvězdným obsazením a atraktivním programem. Trasy poklidnými silnicemi ve středních Čechách naplánoval Kristian Hynek, vicemistr světa a mistr Evropy v maratonu na horských kolech. Odborný dozor přímo v pelotonu držela Hana Topolovová, garantka cyklistiky na FTVS UK, a fotografickou dokumentaci zajišťovala Markéta Navrátilová, profesionální fotografka Tour de France.

„Sport má jedinečnou schopnost spojovat lidi a vytvářet dlouhodobé vztahy,“ řekl David Korn, obchodní ředitel a člen představenstva společnosti MAFRA. „Jsme rádi, že se Social Ride po úspěšném nultém ročníku stává tradicí. Společné setkání na kolech přineslo nejen sportovní zážitky, ale i prostor pro neformální networking a inspirativní setkání.“

Bývalí profesionálové se na silnicích starali o tempo. Štybar dovedl skupinu do cíle v Benešově průměrnou rychlostí téměř 26 km/h, Svoradovo tempo na rovinatější zpáteční trase bylo o kilometr rychlejší. Nezávodilo se a až na krátká stoupání se skupina držela pohromadě, v bezpečných pasážích se tak i v pelotonu vedly debaty. Byl čas porovnávat třeba jezdecký styl. Ve sjezdech bylo patrné, že zatímco hobby jezdci šetřili síly, „závoďáci“ dál točili nohama. Vynikal v tom zejména Kristian Hynek. „Je to zvyk z dob závodní kariéry, chtěl jsem k tréninku využít každou minutu, a tak jsem se naučil šlapat i z kopce“ usmíval se vítěz legendárního závodu Cape Epic.

Masáž novorozeným synem v náručí

Větší prostor ke sportovní rozpravě přinesl večer v benešovském hotelu Bellevue. Hodinová moderovaná debata rychle utekla, a pak se dlouho do nočních hodin vyprávělo u společného stolu. „Letošní Social Ride opět potvrdil, že cyklistika dokáže přirozeně propojovat lidi napříč obory i firmami,“ potvrdil i Jiří Peták, obchodní ředitel MAFRA pro klíčové zákazníky.

V čele pelotonu jedou Kristian Hynek (vlevo), Zdeněk Štybar (uprostřed) a Jiří Peták (vpravo)

Zájem o profesionální cyklistiku všechny v sále spojoval, a tak se střídaly zábavné historky se zasvěcenou debatou. Zdeněk Štybar zavzpomínal, jak se mu v roce 2015 týden před Tour de France narodil syn a on ani neměl čas si tu radostnou událost užít. „Pak jsme se ale během závodu přesunovali nedaleko našeho domu, a tak jsem tam s masérem zastavil. Masíroval mě doma, já přitom měl syna v náručí a všechno se to nějak spravilo. A tři dny na to jsem vyhrál etapu!“

K vážnějším tématu výchovy talentů a budoucnosti cyklistiky přidal Ján Svorada svoji vzpomínku: „Trénoval mě otec a jeho cíl byl, abych závodil v co největší konkurenci, takže mě vozil ze Slovenska na těžší české závody.“

Na přetřes přišly i finance a výživa, hovořilo se i o Pogačarově dominanci či nezadržitelném technickém pokroku. Zajímavý moment nastal ve chvíli, kdy se diskutující nemohli shodnout v jedné z otázek o slavném Nizozemci van der Poelovi. „Víte co, já se ho zeptám,“ utnul Štybar dohady, vyťukal zprávu do mobilu a za chvíli hlásil odpověď. Mimochodem, mistr světa z tří různých cyklistických disciplín dal za pravdu svému kamarádovi z profipelotonu.

„Byly to dny plné energie, skvělé atmosféry a společných zážitků v krásném prostředí. Velmi si vážíme toho, že jsme mohli s partnery strávit čas aktivně, mimo pracovní schůzky, a posílit vzájemné vztahy v neformálním duchu,“ konstatoval spokojeně ředitel Jiří Peták.

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

