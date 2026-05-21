Jak dal van der Poel za pravdu Štybarovi. Vyjížďku s MAFRA ozdobily cyklistické legendy

Po loňské jednodenní vyjížďce, která byla nultým ročníkem, pozvala mediální skupina MAFRA obchodní partnery na dvoudenní Social Ride s hvězdným obsazením a atraktivním programem. Trasy poklidnými silnicemi ve středních Čechách naplánoval Kristian Hynek, vicemistr světa a mistr Evropy v maratonu na horských kolech. Odborný dozor přímo v pelotonu držela Hana Topolovová, garantka cyklistiky na FTVS UK, a fotografickou dokumentaci zajišťovala Markéta Navrátilová, profesionální fotografka Tour de France.
„Sport má jedinečnou schopnost spojovat lidi a vytvářet dlouhodobé vztahy,“ řekl David Korn, obchodní ředitel a člen představenstva společnosti MAFRA. „Jsme rádi, že se Social Ride po úspěšném nultém ročníku stává tradicí. Společné setkání na kolech přineslo nejen sportovní zážitky, ale i prostor pro neformální networking a inspirativní setkání.“
Bývalí profesionálové se na silnicích starali o tempo. Štybar dovedl skupinu do cíle v Benešově průměrnou rychlostí téměř 26 km/h, Svoradovo tempo na rovinatější zpáteční trase bylo o kilometr rychlejší. Nezávodilo se a až na krátká stoupání se skupina držela pohromadě, v bezpečných pasážích se tak i v pelotonu vedly debaty. Byl čas porovnávat třeba jezdecký styl. Ve sjezdech bylo patrné, že zatímco hobby jezdci šetřili síly, „závoďáci“ dál točili nohama. Vynikal v tom zejména Kristian Hynek. „Je to zvyk z dob závodní kariéry, chtěl jsem k tréninku využít každou minutu, a tak jsem se naučil šlapat i z kopce“ usmíval se vítěz legendárního závodu Cape Epic.
Masáž novorozeným synem v náručí
Větší prostor ke sportovní rozpravě přinesl večer v benešovském hotelu Bellevue. Hodinová moderovaná debata rychle utekla, a pak se dlouho do nočních hodin vyprávělo u společného stolu. „Letošní Social Ride opět potvrdil, že cyklistika dokáže přirozeně propojovat lidi napříč obory i firmami,“ potvrdil i Jiří Peták, obchodní ředitel MAFRA pro klíčové zákazníky.
Zájem o profesionální cyklistiku všechny v sále spojoval, a tak se střídaly zábavné historky se zasvěcenou debatou. Zdeněk Štybar zavzpomínal, jak se mu v roce 2015 týden před Tour de France narodil syn a on ani neměl čas si tu radostnou událost užít. „Pak jsme se ale během závodu přesunovali nedaleko našeho domu, a tak jsem tam s masérem zastavil. Masíroval mě doma, já přitom měl syna v náručí a všechno se to nějak spravilo. A tři dny na to jsem vyhrál etapu!“
K vážnějším tématu výchovy talentů a budoucnosti cyklistiky přidal Ján Svorada svoji vzpomínku: „Trénoval mě otec a jeho cíl byl, abych závodil v co největší konkurenci, takže mě vozil ze Slovenska na těžší české závody.“
Na přetřes přišly i finance a výživa, hovořilo se i o Pogačarově dominanci či nezadržitelném technickém pokroku. Zajímavý moment nastal ve chvíli, kdy se diskutující nemohli shodnout v jedné z otázek o slavném Nizozemci van der Poelovi. „Víte co, já se ho zeptám,“ utnul Štybar dohady, vyťukal zprávu do mobilu a za chvíli hlásil odpověď. Mimochodem, mistr světa z tří různých cyklistických disciplín dal za pravdu svému kamarádovi z profipelotonu.
„Byly to dny plné energie, skvělé atmosféry a společných zážitků v krásném prostředí. Velmi si vážíme toho, že jsme mohli s partnery strávit čas aktivně, mimo pracovní schůzky, a posílit vzájemné vztahy v neformálním duchu,“ konstatoval spokojeně ředitel Jiří Peták.