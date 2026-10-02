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Déšť, babí léto a cyklistické legendy. S partnery MAFRA si vyjel i Kreuziger s Raboněm

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  13:50
Bývalí profesionálové František Raboň (vlevo) a Roman Kreuziger byli hosty...

Bývalí profesionálové František Raboň (vlevo) a Roman Kreuziger byli hosty podzimní vyjížďky s obchodními partnery mediální skupiny MAFRA. | foto: Markéta Navrátilová

Cyklistická vyjížďka Social Ride MAFRA, podzim 2026
Cyklistická vyjížďka Social Ride MAFRA, podzim 2026
Cyklistická vyjížďka Social Ride MAFRA, podzim 2026
Bývalý profesionál František Raboň (vlevo) společně s obchodním ředitelem MAFRA...
13 fotografií
Soustředěný Roman Kreuziger v plné zbroji v barvách elitního cyklistického týmu Bahrain - Victorious, vedle něj usměvavý František Raboň, který si po profesionální kariéře už nedělá velké starosti s váhou svojí ani svého kola. Dva zdánlivé protiklady spolu vytvořily skvělou dvojici průvodců a čestných hostů dvoudenní cyklistické vyjížďky Social Ride MAFRA. Mediální dům připravil už potřetí sportovní setkání se svými obchodními partnery.

První den se jelo v nepříjemném dešti, ale zpáteční jízda nabídla nádherné babí léto. Čas mezi tím vyplnil pobyt v Hotelu Dvůr Pecínov na Benešovsku, který byl zasvěcený oficiálním i neoficiálním debatám o cyklistice. Závody profesionálů, trénink hobby jezdců, technika, oblečení, strava či zdravotní aspekty. Témat by bylo na tři večery, láska k cyklistice všechny hosty pevně propojila.

„Chtěli jsme našim partnerům nabídnout něco víc než jen další pracovní setkání. Cyklistika je skvělý způsob, jak spolu strávit čas, popovídat si a zároveň si trochu vyčistit hlavu. Moc si vážíme toho, že se k nám už potřetí přidali, a že se z této akce postupně stává tradice,“ řekl David Korn, obchodní ředitel a člen představenstva společnosti MAFRA.

Mediální skupina MAFRA pozvala své obchodní partnery na kolo už potřetí. Trasy od své prodejny Future Cycling v Modřanech až na Benešovsko opět naplánoval Kristian Hynek, vicemistr světa a mistr Evropy v maratonu na horských kolech. Odborný dozor přímo v pelotonu držela garantka cyklistiky na FTVS UK Hana Topolovová i se svými studenty.

Cyklistická vyjížďka Social Ride MAFRA, podzim 2026

Budoucí trenéři ještě před prvním šlápnutím do pedálů poučili hosty o pravidlech bezpečné jízdy a seznámili je se všemi gesty, kterými se cyklisté v pelotonu upozorňují na nebezpečná místa. Svoji zručnost pak studenti prokázali ve chvíli, kdy měl někdo ve skupině defekt a bylo zapotřebí rychle vyměnit píchlou duši.

Večer se vzpomínalo na časy, kdy dnešní čtyřicátníci Kreuziger, Raboň a Hynek závodili na té nejvyšší úrovni. Osvěžit paměť pomohla špičková fotografka Markéta Navrátilová, která osobně dokumentovala 25 ročníků Tour de France. Teď si připravila sérii ikonických snímků zejména z Kreuzigerovy éry, nad kterými se otevíral prostor k dlouhým debatám.

„Dnes by si nikdo ani na zimním tréninku nedovolil, aby na něm oblečení takhle vlálo,“ zamyslel se Kreuziger nad jednou ze starých fotek a debata se stočila k technice. Kromě viditelných změn jakými jsou kompaktnější stroje, účinné kotoučové brzdy či aerodynamické helmy dnes rozhodují i naprosté detaily. „Například bezobroučkové brýle umožnily, aby se cyklista v posedu ještě více zabalil,“ podotkl Raboň.

Roman Kruziger se studenty FTVS před výjížďkou Social Ride MAFRA.
Bývalý profesionál František Raboň (vlevo) společně s obchodním ředitelem MAFRA...

Na fotografii vlevo Roman Kruziger se studenty FTVS před výjížďkou, na druhém snímku vede skupinu cyklistů František Raboň (vlevo) společně s Jiřím Petákem, obchodním ředitelem MAFRA pro klíčové zákazníky.

Oba mají za sebou velké kariéry, oba i ve svých nových profesích zůstávají nablízko velké cyklistice, přesto se jejich pohledy občas rozcházejí. Třeba v odpovědi na technické novinky. Otázka zněla: Manuální, nebo elektronické řazení? Kreuziger, sportovní ředitel týmu Bahrain - Victorious, jezdí zásadně s elektronikou, zatímco „hobík“ Raboň hlásí: „Nestálo by mi to za to. Nejezdím tak často a nechci pořád kontrolovat, jestli mám dobité baterie.“

V pelotonu svého času pomáhal rozjíždět vítězné sprinty i hvězdnému Cavendishovi, dnes Raboň svým způsobem asistuje u úspěchů šampiona Van Der Poela. Ze závodníka se stal marketingový ředitel české firmy Kalas Sportswear, která obléká řadu velkých týmů v čele s belgickou stájí Alpecin - Premier Tech či českou, britskou a nizozemskou reprezentaci.

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„Těší nás, že se mezi partnery podzimního Social Ride zařadil také Kalas Sportswear. Cyklistika je přirozenou součástí jejich DNA, stejně jako jsou pro nás důležité dlouhodobé vztahy s našimi obchodními partnery. Social Ride je skvělou příležitostí tyto světy propojit – společně si užít jízdu, potkat se v neformálním prostředí a zároveň posílit vzájemné vztahy. Právě taková partnerství pro nás mají skutečný dlouhodobý smysl,“ uvedl Jiří Peták, obchodní ředitel MAFRA pro klíčové zákazníky.

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