Volby 2025 v TV a ONLINE: Sledujte výsledky voleb živě

  14:00
Volby do Sněmovny vrcholí. Voliči odevzdali hlasy a volební místnosti se uzavřely. Komise začínají sčítat výsledky. O průběhu sčítání informují tradiční televize, jako CNN Prima NEWS, Česká televize či Nova. Sčítání hlasů online ale nabízí i volební studio iDNES.cz. Kdy a kde sledovat sčítání výsledků voleb? Co si která televize pro diváky přichystala?
Nova zahájila prezentaci výsledků voleb hodinu před uzavřením volebních místností. Na kontinuální vysílání nazvané Volby 2025: Rozhodnutí, které moderují Bára Divišová a Rey Koranteng, navážou i volební Televizní noviny. Během vyhlašování výsledků voleb Nova diváky zavede i do historie a připomene osobnosti československé parlamentární tradice.

Volební vysílání
CNN Prima NEWS4. října 8:00Speciál: Česko volí
ČT244. října 9:00Volební studio
Nova4. října 13:00Volby 2025: Rozhodnutí
ČT244. října 22:00Události, komentáře - Volební speciál
Nova 5. října 11:55Za pět minut dvanáct
CNN Prima NEWS5. října 11:00PARTIE Terezie Tománkové
CNN Prima NEWS5. října 20:15Speciál: Povolební vyjednávání
CNN Prima NEWS5. října 21:00Volební speciál 360°
CNN Prima NEWS5. října Souvislosti Markéty Fialové

Diskuzní pořad Za pět minut dvanáct v neděli 5. října se v prvním povolebním vysílání promění v kulatý stůl těch, kteří se dostali do Sněmovny.

ONLINE: Volby do Poslanecké sněmovny skončily, komise začínají sčítat hlasy

Volební studio CNN Prima NEWS bude i přes noc

Volby dominují i vysílání CNN Prima NEWS. Celodenní volební centrum CNN Prima NEWS nabízí predikce výsledků od výzkumného ústavu STEM a živé reakce z volebních štábů na první výsledky sčítání voleb.

Po Hlavních zprávách pak speciál pokračuje a živé zpravodajství bude CNN Prima NEWS přinášet v televizi i na webu celou noc. Moderují Terezie Tománková, Petr Suchoň, Petr Převrátil a Kristýna Malá.

V neděli se diváci mohou těšit na speciální povolební PARTII Terezie Tománkové, kde budou o výsledcích voleb diskutovat vítězové i poražení. Večer pak CNN Prima NEWS nabídne další speciál 360° a na Primě i CNN Prima volební speciál pořadu Souvislosti Markéty Fialové.

Výsledky voleb 2025 v Česku

Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

ČT24 vysílá z Planetária

Veřejnoprávní Česká televize (ČT) na programu ČT24 ve Volebním studiu rovněž nabízí výsledky, analýzy expertů i reakce klíčových aktérů. Moderuje Michal Kubal, Marcela Augustová a Daniel Stach.

Z osmi volebních štábů stran a hnutí s největšími šancemi na vstup do Poslanecké sněmovny budou moderátoři a reportéři ČT přinášet živě reakce politických špiček i klíčových aktérů. Ve studiu budou průběžné výsledky komentovat experti.

Dění volebního dne pak shrnou Události. Události, komentáře od 22:00 nastíní povolební uspořádání politické scény se zástupci stran a hnutí zastoupených v nové Sněmovně. Vysílání bude pokračovat přes noc a v neděli bude sledovat první povolební vyjednávání.

Novinkou letošního volebního vysílání je přesun části programu do pražského Planetária. Odtud bude moderovat Daniel Stach, kterého doplní Vladimír Piskala s interaktivními daty, statistikami a zajímavostmi.

Volby do Sněmovny obrazem

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 jsou u konce a začíná sčítání hlasů. (4. října 2025)
Členové volební komise sčítají hlasy po skončení voleb do Poslanecké sněmovny. Praha-Petřiny, Gymnázium Nad Alejí. (4. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (4. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)
Kde sledovat výsledky voleb online

Výsledky voleb a povolební situaci můžete sledovat i ve volebním studiu iDNES.cz a MF DNES. V živém vysílání nechybí analýzy, komentáře a exkluzivní hosté. Reportéři iDNES.cz a MF DNES budou celé odpoledne referovat z volebních štábů stran a hnutí. Volební výsledky můžete na serveru iDNES.cz sledovat i podle jednotlivých obcí.

Volby 2025: Expremiéři i špičkoví komentátoři se sejdou ve volebním studiu iDNES.cz

Sčítání hlasů lze sledovat i na webu Volby.cz, dodavatelem dat je Český statistický úřad.

