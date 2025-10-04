Nova zahájila prezentaci výsledků voleb hodinu před uzavřením volebních místností. Na kontinuální vysílání nazvané Volby 2025: Rozhodnutí, které moderují Bára Divišová a Rey Koranteng, navážou i volební Televizní noviny. Během vyhlašování výsledků voleb Nova diváky zavede i do historie a připomene osobnosti československé parlamentární tradice.
|CNN Prima NEWS
|4. října 8:00
|Speciál: Česko volí
|ČT24
|4. října 9:00
|Volební studio
|Nova
|4. října 13:00
|Volby 2025: Rozhodnutí
|ČT24
|4. října 22:00
|Události, komentáře - Volební speciál
|Nova
|5. října 11:55
|Za pět minut dvanáct
|CNN Prima NEWS
|5. října 11:00
|PARTIE Terezie Tománkové
|CNN Prima NEWS
|5. října 20:15
|Speciál: Povolební vyjednávání
|CNN Prima NEWS
|5. října 21:00
|Volební speciál 360°
|CNN Prima NEWS
|5. října
|Souvislosti Markéty Fialové
Diskuzní pořad Za pět minut dvanáct v neděli 5. října se v prvním povolebním vysílání promění v kulatý stůl těch, kteří se dostali do Sněmovny.
ONLINE: Volby do Poslanecké sněmovny skončily, komise začínají sčítat hlasy
Volební studio CNN Prima NEWS bude i přes noc
Volby dominují i vysílání CNN Prima NEWS. Celodenní volební centrum CNN Prima NEWS nabízí predikce výsledků od výzkumného ústavu STEM a živé reakce z volebních štábů na první výsledky sčítání voleb.
Po Hlavních zprávách pak speciál pokračuje a živé zpravodajství bude CNN Prima NEWS přinášet v televizi i na webu celou noc. Moderují Terezie Tománková, Petr Suchoň, Petr Převrátil a Kristýna Malá.
V neděli se diváci mohou těšit na speciální povolební PARTII Terezie Tománkové, kde budou o výsledcích voleb diskutovat vítězové i poražení. Večer pak CNN Prima NEWS nabídne další speciál 360° a na Primě i CNN Prima volební speciál pořadu Souvislosti Markéty Fialové.
Výsledky voleb 2025 v Česku
VÝZVA 2025
Levice
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz
Hnutí Generace
Volt Česko
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
Motoristé sobě
ANO 2011
Hnutí Kruh
Stačilo!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
ČT24 vysílá z Planetária
Veřejnoprávní Česká televize (ČT) na programu ČT24 ve Volebním studiu rovněž nabízí výsledky, analýzy expertů i reakce klíčových aktérů. Moderuje Michal Kubal, Marcela Augustová a Daniel Stach.
Z osmi volebních štábů stran a hnutí s největšími šancemi na vstup do Poslanecké sněmovny budou moderátoři a reportéři ČT přinášet živě reakce politických špiček i klíčových aktérů. Ve studiu budou průběžné výsledky komentovat experti.
Dění volebního dne pak shrnou Události. Události, komentáře od 22:00 nastíní povolební uspořádání politické scény se zástupci stran a hnutí zastoupených v nové Sněmovně. Vysílání bude pokračovat přes noc a v neděli bude sledovat první povolební vyjednávání.
Novinkou letošního volebního vysílání je přesun části programu do pražského Planetária. Odtud bude moderovat Daniel Stach, kterého doplní Vladimír Piskala s interaktivními daty, statistikami a zajímavostmi.
Kde sledovat výsledky voleb online
Výsledky voleb a povolební situaci můžete sledovat i ve volebním studiu iDNES.cz a MF DNES. V živém vysílání nechybí analýzy, komentáře a exkluzivní hosté. Reportéři iDNES.cz a MF DNES budou celé odpoledne referovat z volebních štábů stran a hnutí. Volební výsledky můžete na serveru iDNES.cz sledovat i podle jednotlivých obcí.
Sčítání hlasů lze sledovat i na webu Volby.cz, dodavatelem dat je Český statistický úřad.