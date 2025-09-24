Volby 2025 v televizi: Superdebaty, duely lídrů i debata mladých

Volby do Sněmovny se blíží. Do finále spěje i předvolební vysílání v televizích. Politici i moderátoři se už chystají k závěrečným debatám a duelům na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy. Kdy a kde sledovat diskuse politiků?
CNN Prima NEWS nabízí minimálně dvě předvolební debaty každý týden
Česká televize (ČT) zahájila na zpravodajském programu ČT24 předvolební servis začátkem září. Do říjnových voleb nabídne celkem čtrnáct tematických debat, čtyři duely kandidátů na premiéra a závěrečnou Superdebatu. Kromě toho dostávají prostor i menší politická uskupení, a to v samostatném formátu Politické spektrum.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Soud odmítl stížnosti na nepřiznané koalice

Tematické debaty se zaměřují na nejdůležitější oblasti veřejného života: od dopravy, bydlení a zdravotnictví přes školství, justici či vztahy s Evropskou unií, až po ekonomiku, obranu a zahraniční politiku. Jejich moderátory jsou Jana Peroutková, Marcela Augustová, Daniel Takáč a Martin Řezníček. Předvolební debaty veřejnoprávní televize nabízí v úterky, středy a čtvrtky krátce po 20. hodině program ČT24.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Nedělní večery patří duelům kandidátů na premiéra, v nichž se postupně utkají lídři osmi politických subjektů s nejvyšším volebním potenciálem, vycházející z celostátního sociologického průzkumu pro ČT. Tyto diskuse vede Jana Peroutková spolu s Martinem Řezníčkem. Poslední Duel ČT24 je plánovaný na pondělí 29. 9. od 22:00 hodin na ČT24.

Vrcholem předvolebního vysílání pak bude 28. září Superdebata, která tradičně představí přímý střet nejsilnějších lídrů. Moderovat ji bude Marcela Augustová a odvysílá ji od 20:00 hodin ČT1 a ČT24.

Debaty pak doplňuje pořad Události, komentáře, který nabízí rozhovory s lídry všech subjektů.

Součástí předvolebního vysílání jsou mimo jiného i čtyři vydání pořadu Politické spektrum, který dává prostor stranám, hnutím a koalicím umístěným v aktuálním volebním potenciálu na devátém až šestadvacátém místě. Česká televize tak nabídne možnost představit své programy a názory i menším uskupením. Politické spektrum uvádí program ČT24 každou sobotu.

CNN Prima NEWS vyzvala lídry v regionech

Minimálně dvě předvolební debaty každý týden, speciály pořadů i návrat osvědčených předvolebních formátů, tak vypadá vysílání CNN Prima NEWS před říjnovými parlamentními volbami. Vedle finálových superduelů a velké debaty lídrů stran, hnutí a koalic s diváky nabízí CNN Prima NEWS také regionální debaty a tematické předvolební diskuse v pořadu 360°. Předvolební vysílání vyvrcholí víkendovým volebním speciálem 3. a 4. října.

Televizní debaty

Česká televize:

  • ČT24 úterky, středy a čtvrtky krátce po 20. hodině
  • 28. 9. od 20:10 ČT1 a ČT24 Superdebata
  • 29. 9. ve 22:00 Duel ČT24

CNN Prima NEWS:

  • 25. 9. v 21:00 Superdebata šéfů a lídrů stran s diváky
  • 29. 9. v 21:00 Superduel šéfů stran a volebních lídrů s diváky
  • 30. 9. v 21:00 Superduel šéfů stran a volebních lídrů s diváky
  • 1. 10. ve 20:15 Superduel šéfů stran a volebních lídrů s diváky

Nova:

  • 26. 9. v 15.15 na TN Live Hlas Gen Z
  • 2. 10. od 17:00 Debata
  • 2. 10. od 20:00 Debata, obhajující premiér a lídr nejsilnějšího opozičního hnutí

Předvolební vysílání od září prorostlo celým programem CNN Prima NEWS. Diváci mohou sledovat celou řadu speciálů pořadů. Například Co na to vaše peněženka chystá v úterý a čtvrtek v 17:55 pravidelně duely s ekonomickými experty stran a hnutí. Polední diskuse jeden na jednoho K VĚCI nabízí každý všední den profilový rozhovor se šéfy stran a volebními lídry. A speciální formát Divoká karta dává ve středu a pátek ve 14:15 prostor lidem z nižších pozic kandidátek, kteří v médiích často nevystupují, a také zástupcům stran s nižšími preferencemi. Prostřednictvím aplikace CNN Prima NEWS budou mít diváci také možnost klást politikům otázky.

Ve čtvrtek 25. září přivítají moderátoři Terezie Tománková a Petr Suchoň ve velkém studiu s diváky zástupce sedmi nejsilnějších kandidujících politických subjektů ve velké superdebatě.

Finálový týden před parlamentními volbami pak věnuje CNN Prima NEWS superduelům šéfů stran, hnutí a koalic. Během hodiny a půl budou mít šanci probrat nejzásadnější témata, která zajímají voliče těsně před otevřením volebních místností. Moderují Terezie Tománková, Petr Suchoň a Pavlína Wolfová.

Nova nabídne opět závěrečné debaty dvě

Diváci Novy se mohou těšit na předvolební reportáže v Televizních novinách, rozhovory v pořadu Napřímo na TN Live nebo velké předvolební debaty. Sjednocujícím prvkem předvolebního zpravodajství je V 25, které je poskládáno z české vlajky.

Volební kalkulačka 2025

Diskuzní pořad Za pět minut dvanáct se přesunul na sobotu a lehce změnil před volbami strukturu. Navíc diváci mohou celý týden posílat dotazy pro politiky. Po volbách se pořad opět vrátí do nedělního vysílacího času a první povolební vysílání bude hned v neděli 5. října kulatý stůl těch, kteří se dostali do Sněmovny.

Rey Koranteng: Každé volby jsou jiné

Dlouholetým moderátorem volebního vysílání na Nově je Rey Koranteng, který se svěřil, jaký je rozdíl v moderování voleb a Televizních novin.

Kolikáté jsou to vaše volby na obrazovce?
To nevím, nikdy jsem to nepočítal. První volby, které jsem komentoval, byly ty, v nichž kandidoval na prezidenta Miloš Zeman proti Jiřímu Drahošovi. Už jich bylo hodně, ale je to jako se závodem, prostě každý je nový.

Takže necítíte nějakou rutinu?
Ne. Lidi, témata i strany se mění. Minule jsme byli svědky slučování, řekněme, toho středopravého bloku, teď se to zase děje u levostředového. Politická scéna v České republice se spíš fragmentovala. Teď máme zase tendenci ke spojování. Témata se mění. Svět vypadá jinak.

Televizní noviny uvádíte 26 let. Je moderování volebního vysílání jiné?
To je úplně jiná disciplína. To se vůbec nedá srovnat. Jsou to dva různé světy, to je jako srovnávat v lyžování slalom a sjezd.

Novinkou v předvolebním vysílání je pak debata s mladými politiky Hlas Gen Z, kam přijdou 26. září diskutovat zástupci politických stran a hnutí, kterým ještě nebylo 30 let.

„Další novinkou je seriál debat s kandidáty nebo adepty na důležité ministerské posty nazvaný Proč, pane ministře? Diváci tak uvidí, jaké názory zastávají lidé, kteří mají ambici řídit důležité rezorty budoucí vlády. V budoucnu tak budou moci lépe porovnat vize a sliby s realitou,“ popsal moderátor Rey Koranteng.

Klíčovým pořadem budou opět poslední televizní debaty před otevřením volebních místností, a to ve čtvrtek 2. října od 17:00 a 20:00. TV Nova i tentokrát pro lepší přehlednost pro diváky i větší prostor pro samotné kandidáty nabídne poslední debaty dvě. Ve 20:00 se v diskuzi moderované Reyem Korantengem potkají obhajující premiér a lídr nejsilnějšího opozičního hnutí. Předtím v debatě s Bárou Divišovou od 17:00 ostatní relevantní kandidáti.

Předvolební a volební vysílání vyvrcholí prezentací výsledků, které na Nově začíná krátce před uzavřením volebních místností v sobotu 4. října. Na kontinuální vysílání naváží i volební Televizní noviny. Během vyhlašování výsledků voleb Nova diváky zavede i do historie a připomene osobnosti československé parlamentární tradice.

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

