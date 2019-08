Slováci se baví. Trapas tiskové mluvčí vyústil ve zrušení celého odboru

Tiskový odbor už na slovenském resortu kultury přestal existovat, napsal deník Nový čas s odkazem na server Webnoviny.sk, který si všiml, že kontakt na odbor zmizel z oficiálních stránek ministerstva.

Resort pak potvrdil, že „v rámci organizační změny byly přesunuty kompetence tiskového odboru přímo pod kancelář ministryně“.



Změna přišla v reakci na neschopnost mluvčí Palovičové odpovědět jasně a srozumitelně na otázku, zda ministerstvo ze své pozice může pokutovat politické strany. Otázku přitom podle serveru HN Online dostala den předem.

„K tomuto off record. Počkejte... Dobrá otázka, to musím ověřit. (...) Nechci jít do konfliktu, když vám to takto řeknu, je hned na světě konflikt jako svět. Ať si z toho lidé vyberou,“ sdělovala zmateně. Novinářka nakonec jasnou odpověď na svou otázku získala až od státního tajemníka resortu.



Palovičová je bývalá slovenská vicemiss. Podle tisku více než deset let tančila v populárním souboru Lúčnica a také se účastnila několika soutěží krásy. O titul Miss Universe 2007 zápolila s pozdější asistentkou bývalého premiéra Roberta Fica Márií Troškovou, která po vraždě novináře Jána Kuciaka musela kvůli vztahu s podezřelým italským podnikatelem odstoupit, či s tehdejší manželkou Petera Sagana Katarínou.