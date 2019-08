Na Slovensku v prvním pololetí opět klesl prodej tisku

Pozici jedničky na trhu si na Slovensku udržel bulvární list Nový čas. Jeho průměrný prodaný náklad v pětimilionové zemi pod Tatrami od začátku letošního roku do konce června ale meziročně klesl o 7,7 procenta na zhruba 72 600 výtisků. Ještě před pěti lety prodaný náklad Nového času byl nad hranicí 100 tisíc výtisků.



Druhou příčku v žebříčku prodeje papírového vydání novin si udržel list Plus jeden deň vydavatele News and Media Holding ze skupiny Penta, jemuž prodej v průměrů klesl v prvním letošním pololetí meziročně o 7,4 procenta na přibližně 36 750 výtisků.

Na třetím místě skončil list Pravda s poklesem průměrného prodaného nákladu o více než desetinu na zhruba 29 050 výtisků. Nižší zájem byl také o papírové vydání deníku Sme.

Jen nepatrný pokles prodeje oproti loňsku zaznamenal ekonomický list Hospodárske noviny, který patří do české skupiny Agrofert.

Na Slovensku vycházejí také celostátní list Šport, který se zaměřuje na zpravodajství o sportu, a také Denník N, který vsadil hlavně na elektronické předplatné.

Digitální verzi tisku nabízejí všechna přední vydavatelství na Slovensku. Některá slovenská média se v minulosti zapojila do společného projektu Piano, který umožnil přístup k zpoplatněnému obsahu webů. Tento systém vydavatelé postupně ale opouštěli a zavedli vlastní elektronické předplatné.

Do vydavatelských domů na Slovensku v uplynulých letech vstoupili noví investoři. List Nový čas koupila společnost finančníka a šéfa Slovenského olympijského výboru Antona Siekela. Penta kromě ovládnutí listu Plus jeden deň získala také například podíl ve vydavateli listu Sme. Vydavatele Pravdy zase koupila česká skupina Our Media.