Hlavní cenu v podobě luxusního zájezdu získal Ivo Janeček, který pracuje jako finanční a energetický poradce a žije v malé vesnici u Olomouce. Zpráva o výhře ho zastihla nepřipraveného. „Byl jsem hodně překvapený a říkal jsem si, že to je fakt dobrá zpráva! Okamžitě mě napadlo: To mi manželka neuvěří,“ popsal své bezprostřední pocity čerstvý výherce.
Cestování patří mezi jeho záliby, i když se k němu nedostane tak často, jak by si přál. Nejraději jezdí s rodinou a mezi jeho dosavadní favority patří Izrael a Portugalsko. Nyní se tento seznam rozšíří o tropický Mauricius.
Výherci dovolených
|datum
|výhra
|jméno výherce
|13. 11.
|Istanbul v hodnotě 50 tisíc
|Martin Poltavec
První výherce se už chystá do Istanbulu
|20. 11.
|Malta v hodnotě 50 tisíc
|Petr Langr
„Okamžitě jsem začal plánovat,“ říká výherce dovolené na Maltě
|27. 11.
|Dubaj v hodnotě 100 tisíc
|Radek Šprňa
„Panečku, to jsem tedy překvapený,“ vyhrkl Radek z Brna, který vyhrál dovolenou v Dubaji
|4. 12.
|Hlavní cena: Mauricius v hodnotě 170 tisíc
|Ivo Janeček
„To mi manželka neuvěří,“ radoval se výherce Mauricia. Sleva na letenky pro ostatní
Jednu výhru už v minulosti propásl
Partnerem soutěže byl Pelikan.cz
Pelikan.cz je jeden z největších cestovatelských portálů ve střední a východní Evropě. Každoročně najde vyhledávač Pelikána letenku či pobyt 400 tisícům cestovatelů v šesti regionech. Nabízí letenky od více než 800 tradičních a nízkonákladových aerolinií, kompletní balíčky dovolených od domácích i zahraničních cestovních kanceláří spolu s ostatními doplňkovými cestovatelskými produkty.
Pro Iva Janečka, který je členem iDNES Premium od roku 2020 a čtení zpráv v mobilu považuje za svůj ranní rituál, to nebyl první soutěžní úspěch. V minulosti už vyhrál lístky na hokejové mistrovství světa a také zájezd do Athén. S ním se však pojí úsměvná historka, kvůli které si nynější výhry váží dvojnásob.
„Vyhrál jsem čtyřdenní zájezd s fotbalisty Slavie Praha na jejich pohárový zápas. Tehdy jsem se ho ale bohužel nemohl zúčastnit. Jako náhradníky jsem nakonec určil svého syna a jeho kamaráda,“ zavzpomínal Janeček.
Tentokrát je však odhodlán si zážitek nenechat ujít. „Ani nevíte, jak moc se na dovolenou na Mauricius s manželkou těším. Nejraději bych tam letěl hned,“ dodal s úsměvem.
Sleva na letenky pro všechny předplatitele
Soutěž sice skončila, ale spolupráce s portálem Pelikán.cz přináší výhody všem ročním členům iDNES Premium. Ti mohou nyní využít slevu 750 Kč na nákup jakékoli letenky. Ať už plánují cestu po Evropě, nebo do vzdálené exotiky, sleva se vztahuje na celou nabídku portálu, včetně letenek v akci.
Plánujete jarní Paříž, Řím nebo Londýn? S touto slevou můžete srazit cenu letenky na naprosté minimum, v některých případech zaplatíte jen letištní poplatky. Láká vás Thajsko, Bali nebo USA? Každá ušetřená stovka se počítá a 750 Kč vám zaplatí třeba večeři na pláži nebo cestu z letiště. Více najdete zde.