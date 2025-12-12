„To mi manželka neuvěří,“ radoval se výherce Mauricia. Sleva na letenky pro ostatní

Soutěž o snovou dovolenou na ostrově Mauricius, kterou pro členy iDNES Premium připravil portál Pelikán.cz, zná svého vítěze. Stal se jím Ivo Janeček z Olomoucka. Zatímco vítěz se může začít těšit na exotiku, zkrátka nepřijdou ani ostatní předplatitelé. Pro všechny členy iDNES Premium je připravena exkluzivní sleva na nákup letenek do celého světa.
Výherce dovolené na Mauriciu, Ivo Janeček

Výherce dovolené na Mauriciu, Ivo Janeček | foto: archiv Ivo Janečka

Výherce dovolené v Dubaji, Radek Šprňa
Výherce soutěže Petr Langr
Výherce soutěže Martin Poltavec
Dubaj
17 fotografií

Hlavní cenu v podobě luxusního zájezdu získal Ivo Janeček, který pracuje jako finanční a energetický poradce a žije v malé vesnici u Olomouce. Zpráva o výhře ho zastihla nepřipraveného. „Byl jsem hodně překvapený a říkal jsem si, že to je fakt dobrá zpráva! Okamžitě mě napadlo: To mi manželka neuvěří,“ popsal své bezprostřední pocity čerstvý výherce.

Cestování patří mezi jeho záliby, i když se k němu nedostane tak často, jak by si přál. Nejraději jezdí s rodinou a mezi jeho dosavadní favority patří Izrael a Portugalsko. Nyní se tento seznam rozšíří o tropický Mauricius.

Výherci dovolených

datumvýhrajméno výherce
13. 11.Istanbul v hodnotě 50 tisícMartin Poltavec
První výherce se už chystá do Istanbulu
20. 11.Malta v hodnotě 50 tisícPetr Langr
„Okamžitě jsem začal plánovat,“ říká výherce dovolené na Maltě
27. 11.Dubaj v hodnotě 100 tisícRadek Šprňa
„Panečku, to jsem tedy překvapený,“ vyhrkl Radek z Brna, který vyhrál dovolenou v Dubaji
4. 12.Hlavní cena: Mauricius v hodnotě 170 tisícIvo Janeček
„To mi manželka neuvěří,“ radoval se výherce Mauricia. Sleva na letenky pro ostatní

Jednu výhru už v minulosti propásl

Partnerem soutěže byl Pelikan.cz

Pelikan.cz je jeden z největších cestovatelských portálů ve střední a východní Evropě. Každoročně najde vyhledávač Pelikána letenku či pobyt 400 tisícům cestovatelů v šesti regionech. Nabízí letenky od více než 800 tradičních a nízkonákladových aerolinií, kompletní balíčky dovolených od domácích i zahraničních cestovních kanceláří spolu s ostatními doplňkovými cestovatelskými produkty.

pelikan-logo

Pro Iva Janečka, který je členem iDNES Premium od roku 2020 a čtení zpráv v mobilu považuje za svůj ranní rituál, to nebyl první soutěžní úspěch. V minulosti už vyhrál lístky na hokejové mistrovství světa a také zájezd do Athén. S ním se však pojí úsměvná historka, kvůli které si nynější výhry váží dvojnásob.

„Vyhrál jsem čtyřdenní zájezd s fotbalisty Slavie Praha na jejich pohárový zápas. Tehdy jsem se ho ale bohužel nemohl zúčastnit. Jako náhradníky jsem nakonec určil svého syna a jeho kamaráda,“ zavzpomínal Janeček.

Tentokrát je však odhodlán si zážitek nenechat ujít. „Ani nevíte, jak moc se na dovolenou na Mauricius s manželkou těším. Nejraději bych tam letěl hned,“ dodal s úsměvem.

Pláž Le Morne na ostrově Mauricius

Sleva na letenky pro všechny předplatitele

Soutěž sice skončila, ale spolupráce s portálem Pelikán.cz přináší výhody všem ročním členům iDNES Premium. Ti mohou nyní využít slevu 750 Kč na nákup jakékoli letenky. Ať už plánují cestu po Evropě, nebo do vzdálené exotiky, sleva se vztahuje na celou nabídku portálu, včetně letenek v akci.

Plánujete jarní Paříž, Řím nebo Londýn? S touto slevou můžete srazit cenu letenky na naprosté minimum, v některých případech zaplatíte jen letištní poplatky. Láká vás Thajsko, Bali nebo USA? Každá ušetřená stovka se počítá a 750 Kč vám zaplatí třeba večeři na pláži nebo cestu z letiště. Více najdete zde.

