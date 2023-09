Atmedia: Sledovanost televize o prázdninách klesla zhruba o půl hodiny

„Pokles televizní sledovanosti je v průběhu letních měsíců pravidlem. Za posledních pět let byl čas trávený sledováním televize v červenci a srpnu oproti celoročnímu průměru nižší o téměř jednu pětinu,“ uvedl s odkazem na oficiální data elektronického měření televizní sledovanosti šéf Research & Marketing ve společnosti Atmedia Pavel Müller.

Nižší televizní sledovanost zaznamenávají vysílatelé pravidelně i v červnu, naopak nejvíce času tráví diváci u obrazovek v prosinci, zejména v průběhu vánočních svátků.

Pravidlo nižší televizní sledovanosti v létě potvrzují podle Atmedie také letošní data. Diváci ve věku 15–69 let trávili v červenci a srpnu sledováním televize v průměru dvě hodiny a 35 minut denně, zatímco od ledna do června to byly v průměru tři hodiny a 10 minut za den, tedy o 35 minut více.

Televizní sledovanost byla v průběhu července a srpna nižší ve všech věkových kategoriích diváků, u některých ovšem méně. „Například diváci ve věku 15–24 let trávili sledováním televize v průměru o 13 % méně času než v prvním pololetí, zatímco u diváků ve věku 35–44 let byla televizní sledovanost nižší o 25 %,“ doplnil Müller.

Podobné zkušenosti má i operátor Telly, který zaznamenal v červnu až srpnu pokles sledujících o 16 % oproti prvním pěti měsícům letošního roku. Diváci v létě zároveň podle jeho dat konzumovali o 9 % méně televizního obsahu. Naopak, letos byl podle statistik Telly zatím nejsilnějším měsícem leden, tradičně vysoká sledovanost bývá i v prosinci.

V létě zůstali diváci věrní tematickým stanicím

Vedle nižšího zájmu o televizi se prázdniny vyznačují i vyšším zájmem o tematické televizní stanice. „Diváci tematických televizních stanic jsou často jejich věrnými diváky, kteří své oblíbené pořady sledují i během letních prázdnin. A zatímco velké televizní stanice nasazují prázdninové programové schéma s reprízami, tematické televizní stanice v tomto období často vysílají nadále premiéry svých pořadů,“ poukázal Müller.

Vyšší zájem o tematické televizní stanice v průběhu léta potvrzují také výsledky sledovanosti těchto stanic v jejím portfoliu, které dosáhly za období červenec a srpen na 5,9% podíl na sledovanosti v cílové skupině diváků ve věku 15–69 let.

„Červenec se společně s červnem a dubnem letošního roku zařadil k prvním měsícům, kdy jsme dosáhli na 6% podíl sledovanosti,“ pochlubila se Managing Director společnosti Atmedia Michaela Suráková. Aspoň jednu z 24 měřených televizních stanic si v červenci a srpnu zapnulo 64 % diváků ve věku 15–69 let, přičemž jejich sledováním trávili v průměru jednu hodinu a 10 minut denně.

K historicky nejvyšším číslům mediálního zastupitelství Atmedia pomohly v předchozích dvou měsících především placené filmové a seriálové televizní stanice. V letošním červenci a srpnu stoupnul celkový podíl na sledovanosti televizních stanic AMC, AXN, CANAL+ Action, CS Film, FilmBox, FilmBox Stars, Film+ a JOJ Cinema v porovnání s první polovinou roku o 5 % v cílové skupině diváků ve věku 15–69 let.

K nejsledovanějším pořadům se zařadily například filmy Černí baroni na JOJ Cinema, Teroristka na FilmBox nebo Pyšná Princezna na CS Film. Ze zahraničních filmů patřily k nejsledovanějším například Fantomas na AMC, Elitní zabiják na FilmBox nebo Pád Londýna na JOJ Cinema.

Podobný trend během léta zaznamenala i televize Nova. „Meziročně posílily i tematické stanice, na kterých si diváci mohli naplno užít filmové trháky, populární sitkomy nebo detektivní klasiky. Za zmínku stojí například film Power Rangers: Strážci vesmíru se sharem 11,42 % v cílové skupině 15-54 na Nova Cinema,“ sdělila iDNES.cz programová ředitelka Novy Silvia Majeská.

Doplnila, že vrcholem letošního léta na Nově byl seriál Policie Modrava, který dominoval úterním a nedělním večerům. Případy kriminalistů si nenechalo ujít v průměru 1 117 000 diváků v cílové skupině 4+, share ve skupině 15-54 byl 26,4 %.

„Letní program Skupiny Nova, stejně jako minulé léto, oslovil v hlavním vysílacím čase 37 % diváků v cílové skupině 15-54. Nejen na jaře, ale i během letních měsíců, potvrdila Skupina Nova pozici jedničky u diváků v cílové skupině 15-54,“ shrnula Majeská.

Česká televize (ČT) pak celkem za letní měsíce dosáhla podílu na sledovanosti 29,08 % v cílové skupině 15+ a byla tak podle své mluvčí Karolíny Blinkové jasnou jedničkou na tuzemském televizním trhu. Za 1. pololetí bylo sledovanost ČT 30,10 %. „Loni o prázdninách dosáhla podílu 30,80 %, ovšem nutno zdůraznit, že v tu dobu ještě vysílala ČT3,“ upozornila mluvčí veřejnoprávní televize.

Doplnila, že nejsledovanější byl na ČT o prázdninách první díl nového seriálu OKTOPUS s 1 340 000 diváků, dále pak reprízy seriálů Chalupáři, Místo zločinu Plzeň, Místo zločinu Ostrava nebo Všechnopárty.

Vedle filmových a seriálových televizních stanic roste podle dat Atmedie v průběhu letních prázdnin pravidelně zájem také o dětské televizní stanice. Například celkový podíl na sledovanosti placených kanálů Disney Channel a Minimax, které patří do portfolia společnosti Atmedia, vzrostl v porovnání s první polovinou letošního roku o 26 % v cílové skupině diváků ve věku 4–14 let.