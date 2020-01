ČT se o prvenství ve sledovanosti za rok 2019 přetahuje s Novou

Stanice České televize dosáhly v roce 2019 nejvyššího podílu na českém televizním trhu v celodenní sledovanosti v divácké skupině starší 15 let. Celkový výsledek představoval 29,99 %, píše MediaGuru.

Nova skončila v celodenní sledovanosti u diváků v kategorii 15+ druhá s podílem 28,66 %. Vyšvihla se ale na první místo v celodenní sledovanosti v diváckých kategoriích 15–54 a 15–69 i v hlavním vysílacím čase, a to ve všech rozhodujících diváckých skupinách. V hlavním vysílacím čase (prime-timu) se Nově podařilo zvýšit podíl na sledovanosti, k čemuž podle webu přispěl především výkon hlavního kanálu TV Nova.

Třetí skončila v divácké kategorii 15+ a v celodenní sledovanosti skupina Prima s podílem 23,85 %. Podařilo se jí zvýšit podíl na trhu nejvíce ze všech tuzemských televizí. Připsala si v celodenní sledovanosti více než jeden procentní bod ve všech diváckých kategoriích. Podobně Prima bodovala i v hlavním vysílacím čase, kde v kategoriích 15–54 a 15–69 skončila druhá za Novou.

Loni se dařilo i zastupitelství Atmedia, jehož podíl se zvýšil v celodenním vysílání i hlavním vysílacím čase.

Nejsledovanější byly pohádky

V žebříčku deseti nejsledovanějších pořadů loňska v rámci všech vysílatelů obsadily hned sedm příček pořady České televize, oznámila veřejnoprávní stanice v tiskové zprávě. Pohádku Princezna a půl království s 2,67 miliony diváků (a 366 tisíci dětí ve věku od 4 do 14 let) následovalo Čertí brko, které zhlédlo 2,43 milionů diváků (a 262 tisíc dětí). Trojici nejsledovanějších uzavírá repríza pohádky Anděl Páně II, již si nenechalo ujít 2,17 milionu diváků starších 15 let a 301 tisíc dětí.

Kromě pohádek se do TOP 10 dostal také zápas Česka proti Německu na mistrovství světa v ledním hokeji, který rovněž překonal hranici dvou milionů diváků (2,04 milionu dospělých diváků při podílu na publiku 48,29 %) a stal se druhým nejsledovanějším hokejovým přenosem v historii programu ČT sport. Mezi desítku nejvyhledávanějších se dostal rovněž film režiséra Jana Svěráka Po strništi bos (1,97 milionu) a dva díly seriálu MOST!.

„Z pohledu takzvaného timeshiftu, tedy odložené televizní sledovanosti, je sice nejvyhledávanější štědrovečerní pohádka, ale dominantní postavení získal seriál MOST!, který ovládl hned osm z deseti prvních příček. Česká televize v loňském roce měřila i odloženou sledovanost na internetu. Mezi její nejpřehrávanější pořady se opět zařadil seriál MOST!, ale také druhá řada detektivního seriálu Rapl nebo komediální seriál Zkáza Dejvického divadla,“ doplnila mluvčí České televize Karolína Blinková.