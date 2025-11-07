Nova a Prima hlásí úspěšný říjen. U diváků bodovaly zprávy i původní seriály

V říjnu se oběma našim největším komerčním televizím dařilo. Nova dosáhla v hlavním vysílacím čase (prime time) v cílové skupině 15–54 průměrného podílu na sledovanosti 35,77 %, což představuje v meziročním srovnání nárůst o procento. Pro skupinu Prima byl říjen nejlepším měsícem v letošním roce v celodenním vysílání v cílové skupině 15+.
V průběhu října nabídla televize Nova divákům škálu premiérových pořadů, mezi nimiž nechyběly seriálové novinky Bratři a sestry a Milionáři, nová reality show Jáma lvová, seriál Kriminálka Anděl, kulinářská reality show Hell’s Kitchen Česko nebo improvizační zábavná show Možné je všechno!. Nechyběly ani osvědčené stálice jako seriál Ulice nebo soutěž Na lovu. Zájem diváků zaznamenaly i seriály z produkce Oneplay originál: Metoda Markovič: Hojer a Případ Roubal.

V prime time meziročně vzrostl share, tedy procento diváků sledujících stanici z celkového počtu všech diváků u obrazovek, tematických stanic Novy ve skupině 15–54 o 9 %. Souhrnně stanice Nova Group denně zasáhnou 3,710 milionu diváků starších čtyř let, uvedla Nova v tiskové zprávě.

Zpravodajská relace Televizní noviny si udržuje pozici nejsledovanějšího hlavního zpravodajského pořadu na trhu s průměrnou sledovaností přes milion diváků v kategorii 4+ a podílem na sledovanosti nad 30 % ve skupině diváků 15–54.

Na Primě zaujal Superduel, diváky lákají i Zrádci

Říjen byl pro skupinu Prima nejlepším měsícem v letošním roce v celodenním vysílání v cílové skupině 15+. Celodenní share byl v říjnu 27,76 % u diváků 15+ a 25,83 % v cílové skupině 18–69. Share v hlavním vysílacím čase si v říjnu připsal hodnotu 26,86 % v cílové skupině 15+ a 25,40 % u diváků ve skupině 18–69.

Na stanici Prima zaznamenaly v říjnu největší úspěch pořady vlastní tvorby – Polabí, Mladá krev a Farma Vojty Kotka.

Zrádci jsou stále nejsledovanějším premiérovým pořadem u diváků ve věku 15 až 40 let na celém televizním trhu, uvedla Prima. Průměrný share říjnových dílů dosáhl 33,71 % v této cílové skupině. Druhá série má v televizi ve všech cílových skupinách vyšší výkon než průměr první řady.

Z malých stanic meziročně nejvíce posílily CNN Prima NEWS a Prima KRIMI. Pro Prima MAX byl říjen druhým nejlepším měsícem v letošním roce, když dosáhla share 2,59 % v cílové skupině 15+.

Zákaz přeskakování reklam na Primě její sledovaností neotřásl

CNN Prima NEWS zaznamenala historicky nejlepší měsíc v celodenním vysílání v cílových skupinách 15+ a 18–69. Nejsledovanějšími pořady stanic byly Superduel kandidátů na premiéra a následujících 360°. Jednalo se rovněž o nejsledovanější pořady stanice od začátku vysílání. Ve středu 1. října vidělo Superduel na CNN Prima NEWS 442 tisíc diváků v kategorii 15+ při sharu 12,78 %, s 360° pak pokračovalo 394 tisíc diváků v této kategorii při sharu 15,95 %.

Možná nám archiv ještě odhalí okolnosti smrti Jana Masaryka, říká historička

7. listopadu 2025  14:36

Najela autem do protisměru, osmiletá dcera zemřela. Ženu policie obvinila z vraždy

Vážná nehoda u Seče na Plzeňsku. Řidička čelně narazila do dodávky, vážně...

Šestadvacetiletou ženu, která v říjnu pod vlivem drog způsobila na Plzeňsku smrtelnou nehodu, obvinila ve čtvrtek policie z vraždy a z pokusu o vraždu, z ohrožení pod vlivem návykové látky a z...

7. listopadu 2025  14:19,  aktualizováno  14:36

Další vzkaz EU Rusům. Zpřísnila jim vízová pravidla, reaguje na sabotáže

Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová hovoří v sídle EU v...

Evropská komise zpřísnila vízová pravidla platná pro ruské občany. Nově nebudou získávat víza pro opakovaný vstup a budou muset žádat o vízum při každém vstupu do Evropské unie. Krok podle EK souvisí...

7. listopadu 2025  14:01,  aktualizováno  14:25

Zrádce, jak chutná Putinův ko..., vítaly Fica nápisy u školy. Debatu se studenty zrušil

Slovenský premiér Robert Fico (2. září 2025)

Na chodníku před střední školou ve slovenském Popradu se v pátek objevil nápis „Fico je zrádce“. Neznámý autor ho tam napsal v době, kdy měl mít premiér Robert Fico na škole debatu se studenty....

7. listopadu 2025  14:14,  aktualizováno  14:24

Prezidenta zlákala výstava nejdelších motorek světa, prokázal zasvěcené znalosti

Národní technické muzeum v Praze vystavuje 30 motocyklů značky...

Prezident Petr Pavel si nenechal ujít výstavu historických motorek „Böhmerland nebo Čechie. Nejdelší motocykl na světě“, která ve čtvrtek slavnostně začala v pražském Národním technickém muzeu. Sám...

7. listopadu 2025  14:05

Pokutu kvůli volební kampani dostali ODS, SPD, Motoristé i strana Petra Cibulky

Petr Cibulka, aktivista a disident (2017)

Dohledový úřad dosud v souvislosti s letošními sněmovními volbami uložil čtyři pokuty od 10 do 35 tisíc korun. Týkají se parlamentních uskupení ODS, SPD a Motoristů i mimoparlamentní strany Volte...

7. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno 

7. listopadu 2025

Nejen relikviář. Šlechta za války ukryla na českých zámcích poklady i mumii

Rodinné stříbro, dlouhé zbraně a lahve vína patřily rodině Liebiegů. (3....

O víkendu na západočeském Bečově slaví 40 let od mimořádného nálezu, relikviáře svatého Maura. Zlatou truhlu ukryl před 80 lety v zámecké kapli vévoda Jindřich Beaufort-Spontin. Jeho poklad...

7. listopadu 2025  13:53

Papež ocenil Dukovu odvahu, zmínil i pravdu a lásku

Inaugurační mše papeže Lva XIV. (18. května 2025)

Zesnulý kardinál Dominik Duka podle papeže Lva XIV. podporoval smíření, náboženskou svobodu a dialog mezi vírou a společností. Jeho biskupská služba zůstává příkladem věrné oddanosti svému poslání,...

7. listopadu 2025  13:50

Orbán míří do Bílého domu. Pokusí se oživit šance na summit Trumpa a Putina

Maďarský premiér Viktor Orbán a americký prezident Donald Trump si podávají...

Maďarský premiér Viktor Orbán se chystá na páteční schůzku v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která se uskuteční v pátek večer našeho času. Orbán se především pokusí obnovit...

7. listopadu 2025  13:47

V tunelu se střetlo auto s nadměrným nákladem, dopravu brzdily i další nehody

Dvě hodiny byl uzavřen tunel Hřebeč kvůli nehodě osobního auta a nadměrného...

Stovkám řidičů na frekventované spojnici mezi Čechami a Moravou zkomplikovala v pátek ráno cestu dopravní nehoda v tunelu Hřebeč. Kamion s nadrozměrným nákladem se zde střetl s osobákem. Tunel byl...

7. listopadu 2025  13:38

Jde jim o peníze. Tomáš Pojar promluvil o lidech, kteří ho chtěli zdiskreditovat

Premium
Zapíše se ruský prezident Vladimir Putin do historie podobně jako car Petr I....

Končící premiér Petr Fiala z ODS asi před měsícem oznámil, že se na jednoho z jeho důležitých spolupracovníků chystá diskreditační kampaň kvůli údajnému podezření ze spolupráce se zahraniční...

7. listopadu 2025  13:33

