V průběhu října nabídla televize Nova divákům škálu premiérových pořadů, mezi nimiž nechyběly seriálové novinky Bratři a sestry a Milionáři, nová reality show Jáma lvová, seriál Kriminálka Anděl, kulinářská reality show Hell’s Kitchen Česko nebo improvizační zábavná show Možné je všechno!. Nechyběly ani osvědčené stálice jako seriál Ulice nebo soutěž Na lovu. Zájem diváků zaznamenaly i seriály z produkce Oneplay originál: Metoda Markovič: Hojer a Případ Roubal.
V prime time meziročně vzrostl share, tedy procento diváků sledujících stanici z celkového počtu všech diváků u obrazovek, tematických stanic Novy ve skupině 15–54 o 9 %. Souhrnně stanice Nova Group denně zasáhnou 3,710 milionu diváků starších čtyř let, uvedla Nova v tiskové zprávě.
Zpravodajská relace Televizní noviny si udržuje pozici nejsledovanějšího hlavního zpravodajského pořadu na trhu s průměrnou sledovaností přes milion diváků v kategorii 4+ a podílem na sledovanosti nad 30 % ve skupině diváků 15–54.
Na Primě zaujal Superduel, diváky lákají i Zrádci
Říjen byl pro skupinu Prima nejlepším měsícem v letošním roce v celodenním vysílání v cílové skupině 15+. Celodenní share byl v říjnu 27,76 % u diváků 15+ a 25,83 % v cílové skupině 18–69. Share v hlavním vysílacím čase si v říjnu připsal hodnotu 26,86 % v cílové skupině 15+ a 25,40 % u diváků ve skupině 18–69.
Na stanici Prima zaznamenaly v říjnu největší úspěch pořady vlastní tvorby – Polabí, Mladá krev a Farma Vojty Kotka.
Zrádci jsou stále nejsledovanějším premiérovým pořadem u diváků ve věku 15 až 40 let na celém televizním trhu, uvedla Prima. Průměrný share říjnových dílů dosáhl 33,71 % v této cílové skupině. Druhá série má v televizi ve všech cílových skupinách vyšší výkon než průměr první řady.
Z malých stanic meziročně nejvíce posílily CNN Prima NEWS a Prima KRIMI. Pro Prima MAX byl říjen druhým nejlepším měsícem v letošním roce, když dosáhla share 2,59 % v cílové skupině 15+.
|
Zákaz přeskakování reklam na Primě její sledovaností neotřásl
CNN Prima NEWS zaznamenala historicky nejlepší měsíc v celodenním vysílání v cílových skupinách 15+ a 18–69. Nejsledovanějšími pořady stanic byly Superduel kandidátů na premiéra a následujících 360°. Jednalo se rovněž o nejsledovanější pořady stanice od začátku vysílání. Ve středu 1. října vidělo Superduel na CNN Prima NEWS 442 tisíc diváků v kategorii 15+ při sharu 12,78 %, s 360° pak pokračovalo 394 tisíc diváků v této kategorii při sharu 15,95 %.