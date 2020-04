Karanténa zvýšila sledovanost placených TV o pětinu, lákají zprávy i porno

Po zavedení vládních opatření omezujících volný pohyb se zvýšila sledovanost O2 TV o 19 procent. Zájem o živé vysílání stoupl dokonce o 21 procent.

Skokový nárůst zaznamenaly zejména zpravodajské stanice, jejichž sledovanost se zvýšila o 273 procent, u ČT24 to bylo dokonce o 346 procent.

Sledovanost kanálů pro dospělé vzrostla proti únoru o 191 procent a 35 procent vzrostl zájem o dětské programy.

Sledovanost T-Mobile televize je v posledních týdnech vyšší než během Vánoc, což je tradičně nejsilnější období v roce. „Za den zhlédnou zákazníci vysílání v délce více než 200 let. To v přepočtu dělá zhruba 10,5 hodin denně na jednoho zákazníka. Z toho je osm hodin lineárního vysílání plus 2,5 hodiny nelineárních služeb,“ popsal Jiří Janeček z tiskového oddělení T-Mobilu.

Nejsledovanějším pořadem na České televizi je Studio ČT24, na Primě Slunečná a na Nově Specialisté.

Podle ředitelky distribuční firmy Axocom Eriky Luzsiczy roste mezi placenými televizními kanály zájem o dětské stanice, filmové kanály a hobby programy. Sledovanost roste nejen díky tomu, že se lidé chtějí odreagovat, ale zároveň hledají i inspiraci nebo se chtějí něco nového naučit. „Výjimkou jsou v tomto ohledu asi jen sportovní kanály, které kvůli zrušeným turnajům a kláním vysílají především sestřihy z dřívějších sportovních akcí,“ podotkla.

Za poslední týdny narostl podle dat O2 TV podíl živého tedy lineárního sledování TV o deset procentních bodů na dvě třetiny pořadů. „U diváků, kteří konzumují obsah na televizi prostřednictvím set-top boxů, převažuje lineární sledování. V případě mobilní aplikace nebo webu je situace odlišná. Více než polovinu celkové sledovanosti na těchto zařízeních tvoří zpětné zhlédnutí,“ popsala ředitelka obsahu O2 TV Anna Lenerová.

Velký zájem mezi majiteli O2 TV vzbudilo bezplatné zařazení stanice PornHub TV do nabídky všech tarifů. Alespoň jednou si tento program pustil každý čtvrtý zákazník a průměrně strávil jeho sledováním 21 minut.

Ve videotéce O2 byl největší zájem o filmy Vlastníci, Poslední aristokratka a Zloba: Královna všeho zlého.

Digitální televizí O2 TV disponuje v současné době více než 440 tisíc českých domácností, internetovou televizi T-Mobilu má předplacenou kolem 150 tisíc diváků a kabelovou televizi UPC využívá kolem 540 tisíc klientů.