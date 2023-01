Noční finále hokejového mistrovství juniorů sledovala většina diváků živě

V pátek časně ráno našeho času skončilo mistrovství světa hokejistů do 20 let. Díky výkonu českých reprezentantů, kteří došli až do finále, přenos finále lákal i české diváky, přestože se vysílal v noci. Většina televizních diváků si jeho přenos vychutnala živě.