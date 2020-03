O víkendu byly nejsledovanější stanice České televize

V divácké skupině nad 15 let měla Česká televize (ČT) od pátku do neděle podíl mezi 36 a 38 procenty. Na zpravodajské Události se v sobotu dívalo 1,7 milionu diváků, což bylo 38 procent všech lidí u obrazovek. Vyplývá to z informací ČT podle měření ATO.

První část diskusního pořadu Otázky Václava Moravce si v neděli od 12 hodin na kanálech ČT1 a ČT24 pustilo 1,021 milionu diváků s podílem na sledovanosti 37,4 procenta. „Toto vydání Otázek Václava Moravce se stalo čtvrtým nejsledovanějším vydáním v historii vysílání tohoto pořadu a zároveň nejsledovanější od roku 2006,“ uvedla mluvčí Karolína Blinková.

Druhá nejsledovanější byla skupina Nova, která za celý minulý týden dosáhla u mladší věkové skupiny mezi 15 a 54 lety podíl 36 procent. K televizním obrazovkám přilákaly ve 12. týdnu nejvíce diváky Televizní noviny, seriály Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2.

Rekordního čísla za víkend dosáhl zpravodajský portál TN.cz. V sobotu zpravodajský web navštívilo 785 tisíc uživatelů. Za uplynulý týden pak na web přišlo podle měření NetMonitor 1,576 milionu návštěvníků.

Nedělní večerní jedničkou po 20. hodině byly mezi všemi televizemi na Nově castingy šesté řady pěvecké soutěže SuperStar s 889 tisíc diváky staršími 15 let.

Na Primě dosáhly Velké zprávy letošního rekordu ve sledovanosti s 898 tisíci diváky staršími 15 let. Nedělní Partii, jejímiž hosty byli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a šéf ústředního krizového štábu Roman Prymula, si nenechalo ujít 483 tisíc diváků, což bylo 19 procent všech diváků u obrazovek. Šlo tak o druhý nejsledovanější díl pořadu od roku 2014.