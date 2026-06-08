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Jak sledovat televizi z Česka na dovolené? Překážkou jsou licence i místo pobytu

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  12:30
Blíží se léto a s ním i dovolené, navíc za několik dnů začíná mistrovství světa ve fotbale. Jak u moře nebo na horách nepřijít o svůj oblíbený pořad nebo sportovní přenos? Dá se v zahraničí sledovat televize jako doma? Nebo je lepší si před odjezdem nastavit nahrávání? To i další tipy a rady, jak sledovat televizi v zahraničí najdete v následujícím přehledu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Můžu v zahraničí sledovat televizi jako doma?

Jde to, ale záleží, kam vyrážíte na dovolenou. Pokud zůstáváte v Evropě, tak se až na výjimky na svůj oblíbený pořad můžete podívat i během dovolené, pokud ale míříte do vzdálenější destinace, raději nastudujte návod na nahrávání daného pořadu. Přehrávání v některých zemích totiž brání licenční práva.

Obsah

Kde můžu sledovat své oblíbené pořady?

Podle oslovených poskytovatelů televizního vysílání není problém sledovat vysílání na území Evropské unie, i zde se ale najdou výjimky.

„Oneplay nabízí obsah primárně pro zákazníky v ČR, popřípadě EU (na základě podmínek nařízení o přeshraniční přenositelnosti online služeb),“ vysvětlila Zuzana Křížková z tiskového oddělení televize Nova.

Dodala, že na území států mimo EU jsou dostupné pouze vybrané tituly pocházející z přímé produkce Novy. „Obsah na Oneplay podléhá internetovým vysílacím právům a podmínkám distributorů a tato zpravidla neumožňují poskytování videa mimo území ČR,“ připojila. Takže například na prázdninách v Egyptě si český divák nepřehraje žádný licencovaný pořad či seriál, film, ani záznam sportovních událostí či živé vysílání.

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Mimo Evropu nelze sledovat ani pořady pomocí internetové televize MAGENTA TV. „Důvodem jsou licenční práva, která jsou vázána na konkrétní zemi nebo území, v tomto případě na Českou republiku. Výjimku představuje právě evropská regulace o přeshraniční přenositelnosti online služeb, která umožňuje dočasný přístup ke službě v rámci zemí EU a Evropského hospodářského prostoru stejným způsobem jako v zemi bydliště,“ popsala mluvčí T-Mobile Patricie Šedivá.

Doplnila, že regulace se vztahuje na všech 27 států EU a dále na Island, Lichtenštejnsko a Norsko, na dobrovolné bázi pak u MAGENTA TV také na Velkou Británii. Mimo EU a vyjmenované státy pak MAGENTA TV není uživatelům k dispozici.

V rámci Evropské unie je dostupné i sledování internetové televize Telly. „Služba jako taková je primárně určena pro občany s trvalým pobytem v ČR, což je vyřešeno při registraci – pro online objednávku a platbu je vyžadována česká platební karta a fakturační adresa,“ vysvětlil ředitel marketinku Telly Jakub Schröder.

Na cestách, dovolených či služebních cestách v zemích EU žádná omezení neplatí a diváci mohou v libovolném státě EU sledovat kompletní nabídku kanálů, živé přenosy i pořady z archivu.

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Mimo Evropskou unie ale mají i zákazníci Telly smůlu. „V zemích mimo EU, například Egypt, Tunisko či USA, je z důvodu licenčních a autorských práv uplatňována tak zvaná geoblokace,“ dodal Schröder, a proto v těchto destinacích standardní internetové vysílání z licenčních důvodů spustit nelze.

V členských státech Unie lze využívat i službu Skylink Live TV. „Mimo území EU je však aplikace z licenčních důvodů zablokována a obsah v ní nelze přehrávat,“ upozornila za Skylink Sylva Sulaimanová.

Omezení konkrétních pořadů podle ní souvisí výhradně s vysílacími právy, která vlastní daná televizní stanice. „Pokud vlastník práv, například Česká televize, nemá licenci pro vysílání určitého pořadu, například zápasu MS ve fotbale, na území sousedního státu, požádá Skylink o jeho zablokování pro daný region,“ doplnila.

Typicky se tato omezení objevují u velkých sportovních akcí. „Pokud například ČT2 vysílá zápas, na který má práva pro Slovensko jiný vysílatel, musíme na žádost České televize tento konkrétní přenos pro slovenské uživatele zablokovat,“ popsala Sulaimanová.

Záleží na tarifu, který si platím?

Na tarifu, který si v Česku zákazník platí nezáleží. „Omezení mimo území EU se plošně týká celého vysílání, nikoliv pouze vybraných sportovních přenosů nebo konkrétních pořadů, a nezávisí na předplaceném tarifu,“ upřesnil Schröder.

Připojil, že licenční podmínky pro distribuci obsahu, jako sportovní práva na mistrovství světa v hokeji či Ligu mistrů, ale i autorská práva k filmům a seriálům, jsou pro operátory striktně vázány na geografické území.

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„V rámci EU je toto legislativně vyřešeno, ale mimo EU geoblokace chrání zahraniční vysílatele, kteří mají zakoupená exkluzivní práva pro daný region,“ přidal Schröder s tím, že zákazník s jakýmkoliv balíčkem má v EU k dispozici 100 % svého obsahu, mimo EU z licenčních důvodů nespustí žádný kanál.

Stejné je to i u MAGENTA TV. „Nejde o omezení, která by se týkala pouze sportu nebo konkrétního tarifu,“ doplnila Patricie Šedivá.

Co je pro sledování v zahraničí potřeba potřeba?

Pro sledování televize po internetu na cestách v EU stačí splnit tři jednoduché technické kroky. Například za Telly je to stabilní internetové připojení. Služba funguje na jakékoliv dostupné wi-fi síti nebo přes mobilní data. V rámci EU platí evropský roaming, zákazníci tak mohou využívat svá mobilní data za stejných podmínek jako v Česku. Je však potřeba hlídat datové limity svého operátora.

Dále je potřeba podporované zařízení. Sledovat lze na mobilním telefonu, tabletu, notebooku nebo na podporovaných chytrých televizích (Samsung, LG, Android TV, Apple TV).

A příslušná aplikace. „Mít staženou aktuální verzi aplikace Telly v daném zařízení a přihlásit se svými přihlašovacími údaji,“ doplnil za Telly Schöder.

Je v zahraničí dostupné iVysílání České televize?

Ne vše, tak zvaný geoblokovaný obsah iVysílání totiž tvoří i určitou jeho část, ne však většinovou. „Nejčastějším důvodem geoblokace, tedy omezení dostupnosti pořadu pouze na území daného státu, jsou licenční podmínky distributorů obsahu, který pro iVysílání nakupujeme,“ vysvětlil mluvčí České televize (ČT) Michal Pleskot.

Jedná především o zahraniční tituly, u nichž distributor, od kterého ČT pořad koupila, zpravidla neposkytuje licenci pro celosvětové online šíření.

„Důvodem bývá mimo jiné to, že distributor plánuje daný pořad licencovat i do dalších zemí samostatně. Pokud by Česká televize chtěla u takových pořadů získat práva pro celý svět, bylo by to ve většině případů finančně náročné, případně by taková licence vůbec nebyla k dispozici,“ uvedl Pleskot a připojil, že typickým příkladem může být zahraniční akvizice, například seriál detektivních příběhů s Hercule Poirotem.

„U sportovních přenosů jsou práva také velmi často poskytována výhradně pro konkrétní území, typicky pouze pro Českou republiku. V takových případech je geoblokace standardní součástí licenčních podmínek,“ přidal.

Omezení se však netýkají pouze sportu. „Mohou se vztahovat také na některé pořady, seriály, filmy nebo zábavní formáty. U pořadů jako StarDance nebo Peče celá země hraje roli i skutečnost, že jde o převzaté zahraniční formáty. Konkrétně StarDance vychází z formátu BBC, která licence k těmto formátům standardně poskytuje vždy pro konkrétní území daného státu,“ dodal.

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U vlastní nebo koprodukční tvorby České televize bývá dostupnost v zahraničí lepší. „I zde se ale výjimečně může stát, že je pořad dostupný pouze na určitém území, například v České republice a na Slovensku, případně, že je jeho dostupnost omezena v konkrétním státě. Důvodem mohou být například smluvní ujednání s koproducenty, individuálně sjednaná práva nebo specifické právní podmínky dané země,“ uvedl Pleskot.

Vždy tedy záleží na konkrétních licenčních podmínkách k danému pořadu. „Tým Katalogu iVysílání se dlouhodobě snaží geoblokaci co nejvíce snižovat, abychom měli obsah dostupný pro diváky v zahraničí, ale ne vždy to bohužel jde,“ uzavřel mluvčí veřejnoprávní televize.

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