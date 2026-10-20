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Skylink se mění na CANAL+: Co se mění pro zákazníky a co zůstane stejné

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  12:00

Už 22. října odstartují hned čtyři nové televizní kanály | foto: CANAL+

Ve čtvrtek 22. října se v Česku na Slovensku změní satelitní a internetová platforma Skylink na CANAL+. Spolu s tím se ke stávajícím stanicím CANAL+ Action a CANAL+ Sport připojí čtyři nové programy. Pro stávající zákazníky Skylinku se s novou značkou nic nemění. Jejich současné programové balíčky i ceny zůstávají v plné platnosti. Nové stanice získají na úvod do programové nabídky zdarma.

Předplatitelé navíc získají přístup ke 20 tisícům prémiových titulů na streamovací platformě CANAL+.

„Sjednocení našich aktivit v Česku a na Slovensku pod globální značku CANAL+ je přirozeným evolučním krokem. Naším cílem je nabídnout divákům ucelený ekosystém plný hollywoodských trháků, prestižního sportu a prvotřídního českého a slovenského obsahu, do kterého výrazně investujeme i v rámci vlastní tvorby,“ vysvětlil generální ředitel společnosti CANAL+ pro Benelux a střední Evropu Yassine Bouzoubaa.

Na dosavadní úspěchy původních sérií Dcera národa a Moloch naváže CANAL+ na jaře 2027 dalším prémiovým projektem – šestidílným mystery thrillerem s prvky urban fantasy Zmizení Sáry Lindertové.

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Rozšířená rodina stanic CANAL+

Ve čtvrtek 22. října rovněž odstartují čtyři nové televizní kanály, které rozšíří nabídku balíčků. Stávající zákazníci Skylinku je na úvod získají do programové nabídky zdarma.

„Díky mezinárodnímu zázemí skupiny CANAL+ přinášíme divákům ještě bohatší programovou nabídku a mnohem více žánrové pestrosti. Jako poděkování za dosavadní věrnost proto všem našim stávajícím zákazníkům do jejich balíčků zdarma automaticky přidáváme všechny čtyři nové stanice z rodiny CANAL+. V rámci této zaváděcí nabídky, platné do konce listopadu, si tak mohou prémiový obsah naplno vychutnat,“ připojil VP & Country Manager společnosti CANAL+ pro Českou republiku a Slovensko Ladislav Řeháček.

Vlajkovou lodí mezi stanicemi je CANAL+, který nabízí světovou i českou tvorbu, premiéry a zápasy Premier League.

Emocemi nabitá stanice CANAL+ Drama staví do popředí silné lidské příběhy, hluboké vztahy, charismatické hrdiny a intenzivní prožitky. Odkrývání skutečných zločinů i psychologických zápletek nabídne stanice CANAL+ Crime. Filmovou nostalgii i legendární díla světové a české kinematografie naservíruje divákům CANAL+ Classics. CANAL+ Action zase cílí na milovníky napětí a adrenalinu. Stanice CANAL+ Sport nadále nabízí fotbalovou Premier League a ženský tenisový okruh WTA. Nově zařazuje také Barclays Women’s Super League (BWSL). Prémiový sportovní obsah doplňuje nejvyšší francouzská ragbyová liga Top 14 a dynamická padelová tour Premier Padel.

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Celkem tak CANAL+ nabízí zákazníkům přístup k více než 100 lokálním i mezinárodním televizním stanicím s multižánrovým obsahem doplněným o prémiové videotéky CANAL+, Apple TV+ a HBO Max. Společnost nyní své portfolio rozšiřuje o čtyři nové stanice CANAL+ a díky doplňku HBO Max Sport posiluje i sportovní nabídku.

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Nová generace balíčků

Toto rozšíření obsahu jde ruku v ruce s nově koncipovanou strukturou předplatného a CANAL+ představuje inovované, přehlednější portfolio balíčků:

• CANAL+ START: Základ, který nabízí to nejlepší z českých, slovenských i zahraničních programů včetně ženského světového tenisu, s až 79 televizními stanicemi a výběrem z videotéky CANAL+.

• CANAL+ RELAX: Nabídka rodinných, filmových, seriálových a dokumentárních stanic pro celou domácnost – od nejmenších až po prarodiče.

• CANAL+ CINEMA: Nabízí desítky filmových stanic a neomezený přístup do videoték CANAL+, Apple TV+ a HBO Max s tisíci hodinami světové tvorby.

• CANAL+ SPORT: Domov sportu v čele s Premier League, tenisem WTA, formulí 1, MotoGP či prestižním golfem doplněný o studia a rozbory.

• CANAL+ TOTAL: Spojuje kompletní sportovní nabídku (včetně doplňku HBO Max Sport) s filmovými videotékami Apple TV+ a CANAL+ a prémiovým obsahem balíčku EXXTRA.

Název mění i SPI International

V rámci struktur CANAL+ se mění i název SPI International. Distributor filmového a televizního obsahu nově působí jako CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe.

„Nový název lépe vystihuje, kým jsme dnes, naše strategické zaměření i naše poslání přinášet širokému publiku výjimečné divácké zážitky a zároveň zůstat věrni DNA CANAL+,“ uvedl generální ředitel CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe a výkonný viceprezident pro obsah a publishing CANAL+ Benelux & Central Europe Erwan Luherne.

„Tento vývoj odráží naši ambici dále posilovat pozici CANAL+ a jeho obsahovou nabídku a představuje důležitý krok v podpoře naší růstové strategie v celé Evropě. Transformace SPI International na CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe posiluje náš závazek budovat výrazný a konkurenceschopný program pro diváky,“ doplnil Yassine Bouzoubaa.

CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe patří k předním poskytovatelům obsahu, televizních kanálů a streamovacích služeb ve střední a východní Evropě a v regionu Adria. Společnost je odborníkem na spouštění a řízení televizních značek a v současnosti provozuje více než 50 kanálů a dvě streamovací služby. Jádrem její činnosti je řízení celé cesty obsahu, od tvorby a výběru přes distribuci až po finální doručení publiku.

Aktualizace pořadí programů a nová aplikace

Zahájení vysílání nových stanic provází také aktualizace řazení programů v satelitní i internetové televizi. U zákazníků s internetovou televizí a satelitními přijímači s funkcí FastScan proběhne tato změna automaticky. Majitelé starších zařízení bez automatického ladění si nové stanice naladí podle technických parametrů manuálně v menu.

Součástí nové éry je také modernější streamovací platforma CANAL+, dostupná pro většinu chytrých TV (Smart TV) i mobilních zařízení (iOS, Android). Novinkou pro uživatele je funkce Multi-View, která umožňuje sledovat na jedné obrazovce až čtyři programy současně.

Stávající služby zůstávají

Pro stávající zákazníky Skylinku se s novou značkou nic nemění. Jejich současné programové balíčky i ceny zůstávají v plné platnosti, takže své služby mohou i nadále využívat bez jakéhokoli přerušení – pokud nepřejdou na novou komplexní nabídku.

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