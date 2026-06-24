Z pozice výkonného ředitele se posune na post generálního ředitele Lukáš Kubát.
Dosavadní generální ředitel Marek Singer se přesouvá do dozorčí rady společnosti, kde se bude na pozici Chief Strategy & New Business Officer věnovat strategickému rozvoji a novým obchodním příležitostem skupiny.
Organizační změny ve vedení skupiny navazují na její další rozvoj a dlouhodobou strategii.
Součástí změn jsou také úpravy pozic top managementu. Alex Ruzek se z programové ředitelky posouvá na pozici Chief Broadcasting & Radio Officer, a vedle televizního vysílání tak bude nově řídit i aktivity skupiny v oblasti rádií. Nově se spolu s Janem Wykrytowiczem také stávají členy boardu společnosti.
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Ten budou od 1. července tvořit: Lukáš Kubát (CEO), Jan Dosoudil (CFO), Alex Ruzek (Chief Broadcasting & Radio Officer), Jan Wykrytowicz (Chief Streaming Officer) a budoucí Chief Commercial Officer.
Dosavadní člen vedení, investiční ředitel GES GROUP Jaroslav Hrabovský, bude od 1. července součástí dozorčí rady spolu s Markem Singerem a GES GROUP Financial Project Manager Johanou Wimmerovou.
Nová organizační struktura podle tiskové zprávy podporuje další rozvoj všech klíčových oblastí aktivit skupiny Prima a zrychluje dynamiku procesů v době pokračující transformace mediálního trhu.
Skupina Prima sdružuje čtrnáct subjektů, které provozují třináct celoplošných televizních stanic (FTV Prima), šest rozhlasových stanic (Radio United Broadcasting), tři desítky webových portálů a spravují sociální sítě.