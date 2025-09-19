Prima posílila kreativní tým, šéfem pro reality show a zábavu Primy je Samo Jaško

Skupina Prima posiluje kreativní tým. Na pozici ředitele pro reality show a zábavu (Director of R&E) nastupuje Samo Jaško, který má dvacetileté zkušenosti z českého i slovenského televizního trhu. Podílel se například na reality show Survivor či Love Island nebo hudebně-zábavném pořadu Chartshow.

Novým ředitelem pro reality show a zábavu (Director of R&E) skupiny Prima je Samo Jaško | foto: TV Prima

„Jsem rád, že mohu Sama v našem týmu přivítat. Jeho jméno je synonymem pro nejúspěšnější reality formáty posledních let. Jeho příchod je pro nás strategickým krokem k dalšímu posílení naší pozice v tomto pro diváky a uživatele prima+ klíčovém segmentu,“ uvedl výkonný ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.

A věří, že Jaškovy rozsáhlé zkušenosti a kreativní vize přinesou na obrazovky nové, inovativní a atraktivní pořady, které si diváci zamilují.

Lukáš Kubát na Primě vystřídal Marka Singera, ten je nově generálním ředitelem

Samo Jaško se podílel se na tvorbě více než 1500 hodin obsahu. Jeho portfolio zahrnuje čtyři řady Love Islandu, čtyři řady Survivoru, devět slovenských a jednu českou sérii Farmy. Jako režisér má za sebou přes 150 epizod hudebně-zábavního pořadu Chartshow a několik ročníků soutěží Miss Slovensko a Miss Czech Republic. Je absolventem dokumentární tvorby na VŠMU a filmové režie na HFF Potsdam-Babelsberg. V roce 2005 byl vybrán do prestižního programu Berlinale Talent Campus.

„Moc se těším, že budu součástí rodiny Prima a že můžu navázat na úspěchy reality formátů, které jsem rozvíjel v Česku i na Slovensku. Rád využiji své zkušenosti, aby Prima přinesla divákům inovativní a divácky atraktivní pořady,“ připojil Jaško.

Marketing Primy povede Michal Vodák, Aleš Pýcha odchází do Prima SOLOOTIONS

Nový ředitel R&E napřímo reportuje výkonnému řediteli Lukáši Kubátovi a bude úzce spolupracovat se segmenty TV řízeným Alex Ruzek a VOD řízeným Janem Maxou, aby společně vytvořili atraktivní obsahovou nabídku pro diváky Primy i uživatele prima+, uvedla Prima v tiskové zprávě.

19. září 2025,  aktualizováno  11:03

