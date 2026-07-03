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Tržby skupiny Prima loni překročily sedm miliard korun, pomohly televizní stanice

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  12:00
TV Prima

TV Prima | foto: TV Prima

Skupina Prima zveřejnila souhrnné finanční výsledky za rok 2025. Konsolidované tržby patnácti společností tvořících mediální skupinu dosáhly 7,195 miliardy korun, zisk na úrovni EBITDA činil 1,803 miliardy korun.

Vlastní televizní stanice skupiny Prima i stanice obchodované společností Media Club zůstaly v uplynulém roce dominantním zdrojem tržeb, když generovaly více než dvě třetiny všech příjmů. Silnou pozici si drží také rádia zastupovaná Media Clubem, jejichž tržby činily téměř jednu miliardu korun.

Rostoucí trend podle tiskové zprávy potvrzuje i online prostředí. Dařilo se nejen online projektům skupiny Prima včetně prima+ a CNNPrima.cz, ale také dalším digitálním platformám zastupovaným společnostmi Media Club a Impression Media. Celkové tržby z online médií se přiblížily hranici 600 milionů korun. Obdobný růst zaznamenaly i ostatní poskytované služby.

Skupina Prima zahajuje další etapu rozvoje. Generální ředitelem bude Lukáš Kubát

„Skupina Prima dnes představuje unikátní multiplatformní ekosystém, který propojuje televizní vysílání, streaming, rádio, digitální média i sociální sítě. Právě schopnost oslovovat diváky a uživatele napříč platformami a cílovými skupinami je jedním z hlavních důvodů, proč se nám daří dlouhodobě růst,“ uvedl generální ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.

Dodal, že výsledky za rok 2025 potvrzují funkčnost strategie postavené na silném produktu, efektivní monetizaci a rozvoji nových digitálních produktů. „Překročení hranice sedmi miliard korun v konsolidovaných tržbách považujeme za významný milník a zároveň závazek pokračovat v dalším rozvoji všech částí skupiny,“ uvedl Kubát.

Skupina Prima pokračuje v naplňování dlouhodobé strategie rozvoje digitálního byznysu. Letos vytvořila samostatnou streamingovou divizi, která zastřešuje další rozvoj platformy prima+ a digitálních produktů skupiny.

Prima zakládá streamingovou divizi, povede ji Jan Wykrytowicz

Streamingová divize má za cíl urychlit růst skupiny Prima v oblasti streamingu jako jedné ze strategických priorit další etapy rozvoje společnosti vedle jejího silného postavení v televizním vysílání.

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