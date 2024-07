MAFRA rozšiřuje své kulturní portfolio. Zastoupí Kinobox a Divadelní noviny

O MEDIÁLNÍ SKUPINĚ MAFRA Mediální skupina MAFRA je největším multimediálním domem na českém trhu, který prostřednictvím svých produktů pravidelně osloví téměř 3 miliony čtenářů tisku a měsíčně 7,2 milionu návštěvníků internetu. Celková čtenost titulů MAFRA je 4,83 milionu čtenářů, což představuje 54,9 % populace v ČR ve věku 12-79 let. Měsíční návštěvnost internetových projektů dosahuje 7,2 milionu reálných uživatelů. Tiskové portfolio mediální skupiny MAFRA zahrnuje širokou škálu titulů napříč segmenty od deníků s vkládanými magazíny přes celostátní zpravodajské týdeníky, společenské časopisy, titul zdarma po programové tituly, časopisy životního stylu pro ženy a další. Vlajkovou lodí je nejčtenější seriózní deník Mladá fronta DNES. Kategorii bezplatných tištěných titulů zastupuje deník METRO. Zástupcem v časopiseckém segmentu je zpravodajsko-společenský týdeník TÉMA, který se s nejvyšším prodaným nákladem řadí mezi nejčtenější tituly ve své kategorii. Mezi top tituly v nabídce časopisů dále patří Cosmopolitan, Esquire, Harper’s Bazaar, Chvilka pro tebe, Pestrý svět, Rytmus života, Tina, Týdeník Televize a Žena a život. Zpravodajské portfolio doplňují největší zpravodajský web iDNES.cz, prémiový produkt iDNES Premium pro registrované členy, který nabízí exkluzivní obsah doplněný o kvalitní zábavu, dále videoportál iDNES.tv, zpravodajský server Lidovky.cz a eMimino.cz, největší komunitní web pro maminky. Rodina iDNES.cz zahrnuje také komunitní weby s různým zaměřením: největší internetové fotoalbum Rajče.net a realitní web reality.idnes.cz. Do skupiny dále patří skupina hudebních TV stanic Óčko a Rádio Impuls, virtuální operátor MOBIL.CZ, mobilní aplikace Portmonka a IDOS.cz, vyhledávač jízdních řádů ve veřejné dopravě. Digitál je ve skupině MAFRA zastoupen společností ACOMWARE, konzultační společností pro digitální marketing. Do mediální skupiny MAFRA patří také skupina TICKETPORTAL, největší ticketingová společnost v Česku a na Slovensku. Skupina je rovněž mediazastupitelem největšího českého webu o osobních financích Peníze.cz. Na Slovensku je portfolio mediální skupiny MAFRA zastoupeno vydavatelstvím MAFRA Slovakia, které vydává například Hospodárske noviny, magazíny Evita a TÉMA a je provozovatelem webového portálu HNonline.sk a dalších titulů. Nedílnou součástí skupiny jsou také tiskárny MAFRAPRINT, které zajišťují nejen coldsetový tisk všech titulů MAFRA, ale i velkonákladový tisk pro obchodní partnery.