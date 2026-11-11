Dárek sobě na celý rok. iDNES Premium je na Singles’ Day za 490 Kč, levnější nebude

Zatímco zbytek podzimu se postupně mění v honbu za vánočními dárky pro druhé, středa 11. listopadu – známá jako Den nezadaných neboli Singles’ Day – staví do popředí péči o sebe sama. Čtenáři si tak sami mohou dopřát dárek, který jim bude dělat společnost celých dvanáct měsíců: ničím nerušený čas u kvalitního čtení.
Dvojitá sleva - levněji po celé dva roky
Speciální nabídka snižuje cenu ročního předplatného iDNES Premium na polovinu. Namísto standardních 989 korun zaplatí zájemci pouze 490 korun za celý rok, což v přepočtu vychází na necelých 41 korun měsíčně. Jde o vůbec nejnižší cenu, za jakou lze roční předplatné pořídit. Akce je však přísně časově omezená a platí výhradně po dobu 24 hodin.
Výhodnost celé akce navíc nekončí po prvních dvanácti měsících. Nabídka je totiž postavená jako dvojitá sleva, která čtenářům automaticky garantuje zvýhodněnou cenu i na další období. Zatímco první rok získají za 490 korun, za následující rok zaplatí při prodloužení pouze 690 korun namísto plné ceny 989 korun. V součtu tak během dvou let ušetří téměř osm set korun.
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Čtení na mobilech bez překrývajících reklam
Kromě samotného obsahu přináší předplatné také výrazně vyšší uživatelský komfort. Portál iDNES.cz totiž pro všechny přihlášené členy iDNES Premium zcela zrušil rušivé inzertní formáty, které na mobilních zařízeních překrývaly text článků. Čistší a klidnější prostor pro čtení na displejích telefonů přitom automaticky funguje nejen na iDNES.cz, ale také na webech Lidovky.cz a Expres.cz.
Jádrem služby je neomezený přístup k tisícům autorských textů, které vznikají nad rámec běžného denního zpravodajství. Čtenářům se odemknou investigativní kauzy, politické a ekonomické komentáře, otevřené rozhovory s osobnostmi, historické seriály i nezávislé spotřebitelské testy a kompletní archiv článků.
Předplatné iDNES Premium má řadu dalších benefitů. Každý měsíc si mohou bezplatně stáhnout jednu e-knihu a audioknihu a v digitální trafice číst elektronické verze deníku MF DNES i dvacítky časopisů včetně titulů Téma či Žena a život. Nechybí ani pravidelné soutěže nebo přednostní nákupy vstupenek.