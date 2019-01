Loni se Češi na internetu nejvíce zajímali o volby, pašování drog a mambu

Statistiku hledaných slov s největším meziročním nárůstem vyhledávání zveřejnil Seznam.cz.

Doplnil, že v souvislosti s podzimními komunálními volbami se Češi loni na internetu nejvíce zajímali jak o jednotlivé kandidáty, tak o průběh i výsledky voleb.

„Mezi nejvýznamnější a nejhledanější témata roku se zařadilo také několik významných sportovních akcí v čele s hokejovým mistrovstvím světa. Hokej a fotbal obsadily první tři místa mezi volnočasovými událostmi. Hned v závěsu za nimi byly Tour de France a Velká pardubická,“ uvedl produktový manažer vyhledávání Michal Sedláček.

Významnou událostí byly podle zájmu uživatelů i oslavy 100 let založení republiky.

Sportovně nabitý rok se promítl i do „skokanů“ mezi osobnostmi. Vedle dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké, která s velkým přehledem obsadila první místo, se do něj probojovala i tenistka Lucie Šafářová. Češi si ji kromě sportu často hledali i v souvislosti s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten byl ve stejném žebříčku na osmém místě. Do první desítky hledaných osobností loni patřily například i rychlobruslařka Martina Sáblíková nebo snowboardistka Eva Samková.

Mezi vyhledávanými osobnostmi byli ale také lidé známí z televizních obrazovek či umělci, například moderátorka Světlana Witowská, zpěvačka Tereza Mašková nebo herec Jakub Zedníček.

Ze zábavy u obrazovek různých typů, ať už televizních, počítačových, tabletových nebo telefonních, se stal největším „skokanem“ pořad České televize StarDance, který silně bodoval v závěru roku. Lidé ale také hojně hledali například hudební show Superstar, pořad Prima krimi nebo Československo má talent. Z internetové produkce v žebříčku skokanů nejvíce poskočily seriály Stream.cz Kadeřnictví nebo Přijela pouť.