ScreenVoice slaví pět let. Platforma přináší data a trendy z televizního trhu

Platforma ScreenVoice se dlouhodobě věnuje proměnám televizního prostředí, médií i video světa, trendům v reklamě i tématům souvisejícím s efektivitou televize jako reklamního média a její rolí v mediálním mixu značek. Vedle vlastních článků nabízí také zahraniční odborné studie a výzkumy, k nimž AKTV získává přístup díky členství v mezinárodních organizacích egta a The Global TV Group.
AKTV prostřednictvím ScreenVoice zpřístupňuje tuzemským čtenářům vybrané případové studie zaměřené například na nové reklamní technologie a formáty, měření sledovanosti nebo kreativitu a inovativní reklamní strategie.
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Asociace komerčních televizí slaví pět let a spustila nový web
Důležitou součástí poslání ScreenVoice je dlouhodobá edukace trhu a zpřístupňování poznatků, které pomáhají lépe porozumět současné roli televize. Platforma proto nabízí nejen pravidelná témata měsíce, ale také sekci Mýty a fakta o TV založenou na datech a výzkumech, slovník mediálních pojmů či kalendář oborových událostí a archiv akcí se záznamy vystoupení a prezentacemi řečníků z webinářů, odborných konferencí a dalších oborových setkání pořádaných asociací.
V průběhu pěti let rozšířila platforma aktivity i za hranice online obsahu. Spolupracovala například s agenturou GroupM na společných odborných článcích a jako partner se zapojila do významných oborových akcí, mezi něž patří konference NextGen TV, Sympozium HbbTV nebo Forum Media. Pod vlastní značkou ScreenVoice Talks zároveň pořádala odborné konference zaměřené mimo jiné na pozornost publika a efektivitu televizní reklamy.
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V představenstvu AKTV je nově Aleš Pýcha. Prezidenta Singera střídá Brachtlová
„Prostřednictvím ScreenVoice chceme i do budoucna zpřístupňovat českému trhu relevantní informace a přispívat k lepšímu porozumění roli televize v mediálním ekosystému. Desáté výročí AKTV, které nás čeká v příštím roce, vnímáme jako ideální příležitost představit naši další vizi a nové směřování ScreenVoice. Naším cílem je, aby se tato platforma i nadále rozvíjela jako klíčový prostor pro odbornou diskusi a vzdělávání v dynamickém světě total videa,“ doplnila výkonná ředitelka AKTV Jana Břeská.
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Televize nabízí divákům spoustu výhod a obrazovka má stále své kouzlo
Asociace komerčních televizí, jejímiž zakládajícími členy jsou televize Nova, Prima a Óčko, zastupuje nejvýznamnější komerční vysílatele v České republice. Hájí, podporuje a prosazuje jejich společné zájmy. Zaměřuje se i na ochranu autorských práv členů a boj proti internetovému pirátství. Vedle toho je aktivní i v podpoře televize jako reklamního mediatypu.